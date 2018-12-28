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Apple yeni bir 3D kamera teknolojisi arayışında

Ön kamerada TrueDepth sensör sistemini benimseyen Apple şimdi de arka kısım için yeni bir teknoloji arayışında. Kaynaklar 3D ToF kamera sistemini işaret ediyor.
4 ay
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarına TrueDepth kamera sistemi ile ilk kez kompleks yüz tanıma teknolojisini sunan Apple bu alanda rakiplerine de öncü oldu. Bununla birlikte firma şimdi rakiplerinin kullandığı bir sistemi araştırıyor.

3D ToF daha iyi

Analiz uzmanlarından gelen tahminlere göre Apple bir süredir pazarda mevcut olan 3D ToF kamera sistemine yönelmiş durumda. Firma bunun için hali hazırda tedarikçisi olan Sony ile görüşmeler yapıyor.

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Apple’ın TrueDepth kamera yerine değil de arka kısımdaki geleneksel kamera diziliminin yerine 3D ToF teknolojisini kullanması bekleniyor. Bununla ilgili geçen yıl sonlarında da benzer bir tahmin dile getirilmişti.

Hali hazırdaki TrueDepth kamera sistemi ızgara şeklinde bölünmüş bir ışın demetini nesneye gönderiyor ve bu alandaki farklılıkları gözlemleyerek yüzeyin bir haritasını çıkarıyor. 3D ToF teknolojisi ise gönderdiği lazer ışınlarının yansıma süresini hesaplayarak haritalama yapıyor. Sony bu teknolojinin TrueDepth sisteminden daha iyi olduğunu belirtmişti.

Henüz Apple bu teknolojiyi ne zaman kullanacak bilinmiyor ancak yine deneysel anlamda bir iPhone modelinde yer verebilir. Sonrasında trende göre diğer modellerde de kullanabilir. Sony haricinde Infineon, Panasonic ve STMicroelectronics de 3D ToF kamera sistemleri üretiyor.

 

https://appleinsider.com/articles/18/12/27/apple-interested-in-sonys-3d-camera-sensor-technology-report-says Yorum Yaz
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yorumculuklar 4 ay
AR'a yatırımlara devam yani. Bakalım işin sonu nereye varacak.
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interwap 4 ay
Vivo'nun ToF kamera destekli modeli mevcut. Apple kullanır yer yerinden oynar.
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caneycaney 4 ay
tek kamera daha büyük lens olana kadar devam...
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ozansirinn 4 ay
Değişik nçbir özellik koyamazsa satması zor yeni özellikler bulup koyan kazanır yoksa herkeste aynı özellikler var birebir aynı olmasada şaşırtacak bir değişim olmalı ben bu telefonu almalıyım dedirtecek birşey bunu Apple de farkında
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