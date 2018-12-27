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Kavisli ekran tasarımı orta seviye Samsung telefonlara da gelecek

Katlanabilir ekranlı akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanan Samsung esnek LCD ekranlar konusunda da önemli aşama kaydetti. Firma plastik destekli LCD ekranın patentini aldı.
4 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kavisli ekran tasarımı orta seviye Samsung telefonlara da gelecek

Akıllı telefon pazarında artan rekabet, lider Samsung’u yeni hamleler yapmaya itiyor. Daha önce AMOLED ekran ve metal kasa gibi Premium özellikleri orta seviye telefonlarına da sunan Samsung şimdi asıl silahını hazırlıyor.

Önemli koz olacak

Uzun yıllardır Samsung’un en önemli silahı olarak görülen kavisli ekran tasarımı yakın zamanda orta seviye telefonlara da gelebilir. Firmanın yaptığı patent başvurusu LCD ekranların kavisli hale getirilmesini konu ediniyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung ekran üzerinden ses iletim teknolojisini CES 2019 fuarında tanıtacak"

Normalde LCD ekranların üretim sürecinde bükülmesi pek mümkün olmuyor. Bu bakımdan da OLED ekranlar tercih ediliyor. Samsung ise LCD ekranın cam arka kısmını plastik bir çözüm ile değiştirmiş. Böylece ekran esneklik kazanırken kırılmalara karşı da dayanıklı hale gelmiş.

Samsung amiral gemilerindeki dikkat çekici özellikleri alt seviye telefonlarına da sunmak istediklerini dile getirmişti. Kavisli ekran tasarımı da bunlardan birisi. Orta seviyede kavisli ekran tasarımı elbette rekabette farklılaşmak anlamına geliyor.

Şimdilik gelecek planları ile ilgili net bilgiler yok. Bu bakımdan yılın ortalarına doğru bir gelişme olabilir. Muhtemelen Galaxy A veya Galaxy J serileri içerisinde bir hamle görebiliriz.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-curved-LCD-display-patent_id112268 Yorum Yaz
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intel7mix 4 ay
Kavisli ekran kadar saçma sapan tasarım yoktu standart haline gelmesi büyük saçmlaık ötesi.
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balcis 4 ay en beğenilen
kavisli ekran seven var mı? ben özellikle düz olsun rahat dokunulsun istiyorum.
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Mellkor 4 ay
konuşmak için biraz çaba sarf etmek gerek sanki.
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Ygal 4 ay
Kavisli ekranın herhangi bir özelliği olmasa da tasarıma kesinlikle çok büyük şıklık katıyor. Telefonun duruşu değişiyor.
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ozansirinn 4 ay
Beklediğimiz haber bekledigim haber bu orta seviye telefonlara hatta alt seviyeye bile gelmeni kimse tutamaz artık Samsung u çünkü ayrımcılık yapmadan devam ediyor üst model satabilmek için artık özellik artırması gerekecek tabiki
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Bloodin 4 ay
Bu tasarımın görselden başka hiçbir işe yaramadığını ve işlevselliği mahvettiğini düşünen bir tek ben miyim?
Hem ekran alanımdan çalıyor, hem cihazımı çok dayanıksız yapıyor, hem de bir şey olursa değişmek için ödeyeceğim parayı katlıyor, yemişim öyle işi!!!
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balcis 4 ay en beğenilen
kavisli ekran seven var mı? ben özellikle düz olsun rahat dokunulsun istiyorum.
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tugares 4 ay
Bu segmentte en önemli koz para. Gerisi alınabilirliği etkileyen diğer etkenlerden ibaret.
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OverClocK1ng 4 ay
Üst seviye Samsung telefonların fiyat farkının ne anlamı kalır?
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intel7mix 4 ay
Kavisli ekran kadar saçma sapan tasarım yoktu standart haline gelmesi büyük saçmlaık ötesi.
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expressimo 4 ay intel7mix
Çentik diyorum daha kötüsü yok.
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firtinax 4 ay
Orta sınıfı 4000TL olursa biraz zor satar.
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samsung, samsung curved lcd ve
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