Kavisli ekran tasarımı orta seviye Samsung telefonlara da gelecek

Akıllı telefon pazarında artan rekabet, lider Samsung’u yeni hamleler yapmaya itiyor. Daha önce AMOLED ekran ve metal kasa gibi Premium özellikleri orta seviye telefonlarına da sunan Samsung şimdi asıl silahını hazırlıyor.

Önemli koz olacak

Uzun yıllardır Samsung’un en önemli silahı olarak görülen kavisli ekran tasarımı yakın zamanda orta seviye telefonlara da gelebilir. Firmanın yaptığı patent başvurusu LCD ekranların kavisli hale getirilmesini konu ediniyor.

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Normalde LCD ekranların üretim sürecinde bükülmesi pek mümkün olmuyor. Bu bakımdan da OLED ekranlar tercih ediliyor. Samsung ise LCD ekranın cam arka kısmını plastik bir çözüm ile değiştirmiş. Böylece ekran esneklik kazanırken kırılmalara karşı da dayanıklı hale gelmiş.

Samsung amiral gemilerindeki dikkat çekici özellikleri alt seviye telefonlarına da sunmak istediklerini dile getirmişti. Kavisli ekran tasarımı da bunlardan birisi. Orta seviyede kavisli ekran tasarımı elbette rekabette farklılaşmak anlamına geliyor.

Şimdilik gelecek planları ile ilgili net bilgiler yok. Bu bakımdan yılın ortalarına doğru bir gelişme olabilir. Muhtemelen Galaxy A veya Galaxy J serileri içerisinde bir hamle görebiliriz.