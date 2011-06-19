Apple yeni iPad 2 reklamını yayınladı

Apple yeni iPad 2 modeli için iğneleyici reklamlar yayınlamaya devam ediyor. Dün yayınlanmaya başlayan iPad2 reklamında Apple, insanlar hakkında nasıl diğer rakiplerinin toplamından daha fazla bilgi sahibi olduğunu anlatıyor.

Yeni reklamın teması "Now" yani "Şimdi". Mükemmel bir PR örneği sergilenen reklamda herhangi bir yerde dergi okuma, film izleme hatta uzaktan eğitim alma gibi konular işleniyor. Anlatılmak istenen insanların sadece yüksek donanıma göre değil neyi nasıl kolaylaştırdığına göre de teknolojiye para verdikleri.





Bazı tasarımcı ve üreticiler ürünlerini oldukça sofistike yaparak sadece teknoloji kurtlarının kullanabileceği gelişmiş özellikler bulunduruyor. Ancak Apple insanların bazen sadece eğlence aradığını ve cihazlarında eposta göndermek veya film izlemek için başkalarından yardım istemek zorunda olmamaları gerektiğini anlatıyor.