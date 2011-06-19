Apple yeni iPad 2 reklamını yayınladı

Haber Editörü
Apple yeni iPad 2 modeli için iğneleyici reklamlar yayınlamaya devam ediyor. Dün yayınlanmaya başlayan iPad2 reklamında Apple, insanlar hakkında nasıl diğer rakiplerinin toplamından daha fazla bilgi sahibi olduğunu anlatıyor.
Yeni reklamın teması "Now" yani "Şimdi". Mükemmel bir PR örneği sergilenen reklamda herhangi bir yerde dergi okuma, film izleme hatta uzaktan eğitim alma gibi konular işleniyor. Anlatılmak istenen insanların sadece yüksek donanıma göre değil neyi nasıl kolaylaştırdığına göre de teknolojiye para verdikleri.
Bazı tasarımcı ve üreticiler ürünlerini oldukça sofistike yaparak sadece teknoloji kurtlarının kullanabileceği gelişmiş özellikler bulunduruyor. Ancak Apple insanların bazen sadece eğlence aradığını ve cihazlarında eposta göndermek veya film izlemek için başkalarından yardım istemek zorunda olmamaları gerektiğini anlatıyor.
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Artık forumda bu konulara girmek istemiyorum çünkü adım gibi biliyorum bı iki tane boyle insan çıkacak Apple soyle Apple boyle sizi kazikliyolar falan filan sacmalayip duruyolar. Canım kardesim bizi kazikliyolarsa bırak kaziklasinlar. Apple sadece popülerlik icinde satiyo ama sadece popülerlik için alanlar zaten telefondan teknolojiden anlamayan kendini çok önemli göstermeye çalışan budalalar oluyo. Ki bu tipleri her türlü pahalı aksesuarla görebilirsin sadece Apple değil. Android le iOS u karşılaştırman bile hata çünkü android iOS la aynı kulvarda ve seviyede değil. Ne zaman android telefonlar hiç takılmadan sorunsuz her bakimdan tam destekli çalışır o zaman gel bu foruma deki android hepinizi döver bizde tamam abi diyelim ama simdi sen istersen git.
Sanada iyi androidler Allah sabır versin kardesim...
Kullanılabilirlik:
MS'den 10 yıl önce MacOS ile bu konudaki yeteneği sabit Apple'ın. iPod, iPhone ve en son iPad ile devrim üstüne yaptılar. Dikkat edin. Apple olmasa Windows95 de olmazdı. iPod olmasa kompakt mp3 çalarlar, iPhone olmasa Android, iPad olmasa diğer tabletler... Hiçbiri olmazdı. En azından bu konuda Apple'a hakkını vermeli.
güçlü donanımların rezil bir GUI ile birleştiği sistemlerin pek de hayat kurtardığı söylenemez. Ayrıca herhangi bir Apple ürününün kullanıcısı değilim.