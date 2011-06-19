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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple yeni iPad 2 reklamını yayınladı

7 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple yeni iPad 2 modeli için iğneleyici reklamlar yayınlamaya devam ediyor. Dün yayınlanmaya başlayan iPad2 reklamında Apple, insanlar hakkında nasıl diğer rakiplerinin toplamından daha fazla bilgi sahibi olduğunu anlatıyor. 
Yeni reklamın teması "Now" yani "Şimdi". Mükemmel bir PR örneği sergilenen reklamda herhangi bir yerde dergi okuma, film izleme hatta uzaktan eğitim alma gibi konular işleniyor. Anlatılmak istenen insanların sadece yüksek donanıma göre değil neyi nasıl kolaylaştırdığına göre de teknolojiye para verdikleri.   

Bazı tasarımcı ve üreticiler ürünlerini oldukça sofistike yaparak sadece teknoloji kurtlarının kullanabileceği gelişmiş özellikler bulunduruyor. Ancak Apple insanların bazen sadece eğlence aradığını ve cihazlarında eposta göndermek veya film izlemek için başkalarından yardım istemek zorunda olmamaları gerektiğini anlatıyor.  

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Ömer3458 7 yıl en beğenilen

chaluri
sayın Apple hayranı arkadaşlar: IOS ve Android arasındaki farkı cidden anlayabilmek için "herşeyi" yapmanız, tecrübe etmeniz gerekir. Kullandığınız telefonda veya tablette cidden her özelliği kullanmak her ihtiyacınızı karşılamak isteseniz önünüze çıkan duvarları gerçekten anlarsınız.
Şundan emin olun ki apple'ın çıkardığı cihazları aynı cihazı aynı işletim sistemini mesela LG çıkarsa o bu kadar tutmaz. Neden??? çünkü apple ürünleri kullanıcılarının asıl derdi özellikler kullanışlılık değil, popülerlik.
IOS 5 diye atıp tuttuğunuz işletim sisteminde konulmuş olan özelliklerin tamamı android'in ilk çıktığında vardı. Apple ne güzel pohpohluyor...
Ayrıca şunu da unutmayın ki İOS androidden 2 sene önce çıktı, 2 sene önde. ama bundan 1 - 1 buçuk sene sonra Android IOS ile kıyas bile edilmeyecektir. :)) bunu o zaman konuşuruz.
Size iyi apple'lar...

Artık forumda bu konulara girmek istemiyorum çünkü adım gibi biliyorum bı iki tane boyle insan çıkacak Apple soyle Apple boyle sizi kazikliyolar falan filan sacmalayip duruyolar. Canım kardesim bizi kazikliyolarsa bırak kaziklasinlar. Apple sadece popülerlik icinde satiyo ama sadece popülerlik için alanlar zaten telefondan teknolojiden anlamayan kendini çok önemli göstermeye çalışan budalalar oluyo. Ki bu tipleri her türlü pahalı aksesuarla görebilirsin sadece Apple değil. Android le iOS u karşılaştırman bile hata çünkü android iOS la aynı kulvarda ve seviyede değil. Ne zaman android telefonlar hiç takılmadan sorunsuz her bakimdan tam destekli çalışır o zaman gel bu foruma deki android hepinizi döver bizde tamam abi diyelim ama simdi sen istersen git.
Sanada iyi androidler Allah sabır versin kardesim...
chalurisayın Apple hayranı arkadaşlar: IOS ve Android arasındaki farkı cidden anlayabilmek için "herşeyi" yapmanız, tecrübe etmeniz gerekir...
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Yanıtla +8
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mistifa 7 yıl
Apple'ın rakibi "reklam devi Google'ın Android"i olmasa keşke. Çünkü kişisel veri güvenliği, telefon ve tablet çağında her zamankinden daha önemli. Bu noktada açık kaynak kodlu bir işletim sistemine kimin ne program yazdığı/yüklediği, bunu kimlerin denetleyeceği kritik bir konu. Android, kırık program/oyun/filim ve virüs/rootkit cenneti bir platform ve bu platformda kişisel verilerimi kimlerin hangi amaçla kullanacağı tam bir muamma.
Kullanılabilirlik:
MS'den 10 yıl önce MacOS ile bu konudaki yeteneği sabit Apple'ın. iPod, iPhone ve en son iPad ile devrim üstüne yaptılar. Dikkat edin. Apple olmasa Windows95 de olmazdı. iPod olmasa kompakt mp3 çalarlar, iPhone olmasa Android, iPad olmasa diğer tabletler... Hiçbiri olmazdı. En azından bu konuda Apple'a hakkını vermeli.
Apple'ın rakibi "reklam devi Google'ın Android"i olmasa keşke. Çünkü kişisel veri güvenliği, telefon ve tablet çağında her zamankinden daha önemli. Bu noktada a...
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Brumack 7 yıl
Brumack
işte bu yüzden kazanan apple oluyor.

güçlü donanımların rezil bir GUI ile birleştiği sistemlerin pek de hayat kurtardığı söylenemez. Ayrıca herhangi bir Apple ürününün kullanıcısı değilim.
Brumackişte bu yüzden kazanan apple oluyor.güçlü donanımların rezil bir GUI ile birleştiği sistemlerin pek de hayat kurtardığı söylene...
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séquestre 7 yıl
güzel reklam..
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DH Misafiri 7 yıl
Ya biraz haberi okuyun ya.Android tabletlerin bazıları güçlü olabilir fakat, birisinin eline bir ipad bide androidli tablet verseniz.Adam android li tableti çözmek için 1 saat uğraşır.Fakat ipad i 30 dk de çözer.Kendim daha önce iphoneda kullandım androidli telefonda kullandım.bu olay telefondada aynı.Apple ın reklamında anlatmak istediği bu.Zaten donanımhbaerde bunu söyülüyor dikkaitinizi çekerse.O yüzdün reklamı izlemden ve makaeyi okumadan gereksiz yorumlar yapmayınız.Ayrıca madem androidli tabletler daha iyi, o zman niye habire apple ı hedef alan reklamlar yapıyorlar.Yok flash mış.50 tane Apple a karşı olan flash ile ilgili reklamlar yaptılar.Çok mu ihtiyacı var ipadin flasha hayır.çünkü ipad çoğu flashlı siteyi bile kendisi oynatabilir bir şekilde açıyor.Siteler Androidli Tabletlere özel sayfalar yapmıyor.Ama iPad için özel sayfalar yapıyorlar.iPadde çok mu ihtiyaç var flasha? kesinlikle yok!Şimdi biri dicekki peki flash oyunları nasıl açacak ipad.Flash destekli dokunmatik cihazlarda flash oyun oynamayı deneyin bakalım düzgün oluyor mu?Pc de bile bir sürü problem çıkaran ve çakılan flash tabletleri daha kasıyor ve güvenlik açıkları oluyor.Daha geçen gün bununla ilgili haber çıktı.Bırakın artık şu herşeyle ipadi karşılaştırmayı ya.
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MAICO 7 yıl
Fanatizm ile hiç alakası yok ama, iyinin hakkını vermek lazım.

Olmuyor işte, ne yapsalar bir iPad etmiyor Apple'da olup da onlarda olmayan birkaç şey var.
Apple - iPad = Müşteri dostu firma, işçilik, ergonomi, mükemmel iOS deneyimi.
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Python 7 yıl
ayfoncu4
NIKEmReHer apple konusunda olağan yorumlar,nedeni basit aslında birisi çıkıyor apple yapmış diyor,kendine yediremeyen hazmedemeyen gelip burada atıyor tutuyor sallıyor bol keseden,sonrada vay efendim neden tartışma çıkıyor,vay appleboy yok fanboy eee kardeşim tartışmayı çıkartsan sensin ? karşıt görüşü sana burada tartışma çıkartmak amacıyla sun diyende yok okuyorsun geçersin,yediremeyip kendine neden tartışmaya sen açıyorsun,merak ediyorum yani bunların bide başka versiyonlarıda var,her apple konusunda başka cihazı durduk yere öven,şu şundan daha iyi diyenlerde var,belli kesimde sadece post kasıyor zaten o yüzden kimseyle tartışmaya girmeye gerek yok adamlar üretmiş,piyasayı domine etmiş,satıyormu satıyor,destek veriyormu veriyor.
Yöneticiler de yönetici olsun izin vermesin o zaman.öyle beleşten adam banlamak kolay.dengesizin biri geliyor apple konusunda kışkırtıyor sonra ceza alan yine biz oluyoruz

Şikayet ederseniz elbet ilgileniyorlar,tartışma çıkartanları direk şikayet ederseniz,birkaç uyarı puanı yada bölüm uzaklaştırma gibi cezalar verilebilirde,kişide bundan sonra tabi daha temkinli davranır,ama tabi öncelik olarak şikayet etmeniz gerekli ortaya katılıp tartışmaya girmeyin boşuna :)
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Callum 7 yıl
Çok iyi ya
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CodeX 7 yıl
Evet , android her turlu cennetin oldugu bir platform. Steve Jobs bir konuşmasında
şöyle demistir; ‘Bizler ahlaki sorumluluk olarak pornoyu iPhone’dan uzak tutmamız gerektiğine inanıyoruz. Porno isteyenler Android’li telefon satın alsınlar. Biliyorsunuz Android için Porno mağazası var. Oradan porno yükleyebilirsiniz. Sizler yükleyebilirsiniz, çocuklarınız yükleyebilir. Bu bizim istemediğimiz bir durum ve bunu yapmayacağız.”
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mistifa 7 yıl
Apple'ın rakibi "reklam devi Google'ın Android"i olmasa keşke. Çünkü kişisel veri güvenliği, telefon ve tablet çağında her zamankinden daha önemli. Bu noktada açık kaynak kodlu bir işletim sistemine kimin ne program yazdığı/yüklediği, bunu kimlerin denetleyeceği kritik bir konu. Android, kırık program/oyun/filim ve virüs/rootkit cenneti bir platform ve bu platformda kişisel verilerimi kimlerin hangi amaçla kullanacağı tam bir muamma.
Kullanılabilirlik:
MS'den 10 yıl önce MacOS ile bu konudaki yeteneği sabit Apple'ın. iPod, iPhone ve en son iPad ile devrim üstüne yaptılar. Dikkat edin. Apple olmasa Windows95 de olmazdı. iPod olmasa kompakt mp3 çalarlar, iPhone olmasa Android, iPad olmasa diğer tabletler... Hiçbiri olmazdı. En azından bu konuda Apple'a hakkını vermeli.
Yanıtla +7
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Python 7 yıl
Her apple konusunda olağan yorumlar,nedeni basit aslında birisi çıkıyor apple yapmış diyor,kendine yediremeyen hazmedemeyen gelip burada atıyor tutuyor sallıyor bol keseden,sonrada vay efendim neden tartışma çıkıyor,vay appleboy yok fanboy eee kardeşim tartışmayı çıkartsan sensin ? karşıt görüşü sana burada tartışma çıkartmak amacıyla sun diyende yok okuyorsun geçersin,yediremeyip kendine neden tartışmaya sen açıyorsun,merak ediyorum yani bunların bide başka versiyonlarıda var,her apple konusunda başka cihazı durduk yere öven,şu şundan daha iyi diyenlerde var,belli kesimde sadece post kasıyor zaten o yüzden kimseyle tartışmaya girmeye gerek yok adamlar üretmiş,piyasayı domine etmiş,satıyormu satıyor,destek veriyormu veriyor.
Yanıtla +3
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ayfoncu4 7 yıl

NIKEmRe
Her apple konusunda olağan yorumlar,nedeni basit aslında birisi çıkıyor apple yapmış diyor,kendine yediremeyen hazmedemeyen gelip burada atıyor tutuyor sallıyor bol keseden,sonrada vay efendim neden tartışma çıkıyor,vay appleboy yok fanboy eee kardeşim tartışmayı çıkartsan sensin ? karşıt görüşü sana burada tartışma çıkartmak amacıyla sun diyende yok okuyorsun geçersin,yediremeyip kendine neden tartışmaya sen açıyorsun,merak ediyorum yani bunların bide başka versiyonlarıda var,her apple konusunda başka cihazı durduk yere öven,şu şundan daha iyi diyenlerde var,belli kesimde sadece post kasıyor zaten o yüzden kimseyle tartışmaya girmeye gerek yok adamlar üretmiş,piyasayı domine etmiş,satıyormu satıyor,destek veriyormu veriyor.

Yöneticiler de yönetici olsun izin vermesin o zaman.öyle beleşten adam banlamak kolay.dengesizin biri geliyor apple konusunda kışkırtıyor sonra ceza alan yine biz oluyoruz
Yanıtla +1
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face1tr 7 yıl
apple ve popülerlik yakıştırması, yan yana uyuşmamış bena göre! Doğru tanım "apple ve kullanılabilirlik" olmalıydı. Etkin, işlevsel olarak kullanılabilen özelliklerin ele oturan, kompakt, şık bir kasa içerisinde kullanıcıya sunulduğu ürünler sunan bir firma apple, bana göre.
apple flash desteği vermeyecektir. bunun donanımla ya da stabilizasyonla bir ilgisi yok. apple ile adobe, kendi standartlarını piyasaya kabul ettirme derdindeler. apple ipad ya da bir başka son kullanıcı cihazına, usb 3.0 ya da e-sata desteği vermeyecektir. Çünkü adamlar bunun yerine Thunderbolt teknolojisini kullanıyorlar; Velhasıl kelam Thunderbolt veri sistemi, FireWire 800'den 12 kat ve USB 2.0'dan 20 kat daha hızlı olmasının yanı sıra, benzersiz genişletme olanakları sunuyor, daha ne olsun! APPLE
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chaluri 7 yıl
sayın Apple hayranı arkadaşlar: IOS ve Android arasındaki farkı cidden anlayabilmek için "herşeyi" yapmanız, tecrübe etmeniz gerekir. Kullandığınız telefonda veya tablette cidden her özelliği kullanmak her ihtiyacınızı karşılamak isteseniz önünüze çıkan duvarları gerçekten anlarsınız.
Şundan emin olun ki apple'ın çıkardığı cihazları aynı cihazı aynı işletim sistemini mesela LG çıkarsa o bu kadar tutmaz. Neden??? çünkü apple ürünleri kullanıcılarının asıl derdi özellikler kullanışlılık değil, popülerlik.
IOS 5 diye atıp tuttuğunuz işletim sisteminde konulmuş olan özelliklerin tamamı android'in ilk çıktığında vardı. Apple ne güzel pohpohluyor...
Ayrıca şunu da unutmayın ki İOS androidden 2 sene önce çıktı, 2 sene önde. ama bundan 1 - 1 buçuk sene sonra Android IOS ile kıyas bile edilmeyecektir. :)) bunu o zaman konuşuruz.
Size iyi apple'lar...
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ulwi 7 yıl

chaluri
sayın Apple hayranı arkadaşlar: IOS ve Android arasındaki farkı cidden anlayabilmek için "herşeyi" yapmanız, tecrübe etmeniz gerekir. Kullandığınız telefonda veya tablette cidden her özelliği kullanmak her ihtiyacınızı karşılamak isteseniz önünüze çıkan duvarları gerçekten anlarsınız.
Şundan emin olun ki apple'ın çıkardığı cihazları aynı cihazı aynı işletim sistemini mesela LG çıkarsa o bu kadar tutmaz. Neden??? çünkü apple ürünleri kullanıcılarının asıl derdi özellikler kullanışlılık değil, popülerlik.
IOS 5 diye atıp tuttuğunuz işletim sisteminde konulmuş olan özelliklerin tamamı android'in ilk çıktığında vardı. Apple ne güzel pohpohluyor...
Ayrıca şunu da unutmayın ki İOS androidden 2 sene önce çıktı, 2 sene önde. ama bundan 1 - 1 buçuk sene sonra Android IOS ile kıyas bile edilmeyecektir. :)) bunu o zaman konuşuruz.
Size iyi apple'lar...

He he... Hadi simdi yol al...
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Ömer3458 7 yıl

chaluri
sayın Apple hayranı arkadaşlar: IOS ve Android arasındaki farkı cidden anlayabilmek için "herşeyi" yapmanız, tecrübe etmeniz gerekir. Kullandığınız telefonda veya tablette cidden her özelliği kullanmak her ihtiyacınızı karşılamak isteseniz önünüze çıkan duvarları gerçekten anlarsınız.
Şundan emin olun ki apple'ın çıkardığı cihazları aynı cihazı aynı işletim sistemini mesela LG çıkarsa o bu kadar tutmaz. Neden??? çünkü apple ürünleri kullanıcılarının asıl derdi özellikler kullanışlılık değil, popülerlik.
IOS 5 diye atıp tuttuğunuz işletim sisteminde konulmuş olan özelliklerin tamamı android'in ilk çıktığında vardı. Apple ne güzel pohpohluyor...
Ayrıca şunu da unutmayın ki İOS androidden 2 sene önce çıktı, 2 sene önde. ama bundan 1 - 1 buçuk sene sonra Android IOS ile kıyas bile edilmeyecektir. :)) bunu o zaman konuşuruz.
Size iyi apple'lar...

Artık forumda bu konulara girmek istemiyorum çünkü adım gibi biliyorum bı iki tane boyle insan çıkacak Apple soyle Apple boyle sizi kazikliyolar falan filan sacmalayip duruyolar. Canım kardesim bizi kazikliyolarsa bırak kaziklasinlar. Apple sadece popülerlik icinde satiyo ama sadece popülerlik için alanlar zaten telefondan teknolojiden anlamayan kendini çok önemli göstermeye çalışan budalalar oluyo. Ki bu tipleri her türlü pahalı aksesuarla görebilirsin sadece Apple değil. Android le iOS u karşılaştırman bile hata çünkü android iOS la aynı kulvarda ve seviyede değil. Ne zaman android telefonlar hiç takılmadan sorunsuz her bakimdan tam destekli çalışır o zaman gel bu foruma deki android hepinizi döver bizde tamam abi diyelim ama simdi sen istersen git.
Sanada iyi androidler Allah sabır versin kardesim...
Yanıtla +8
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mistifa 7 yıl
ya hakketen apple'a bok atmak amma da moda olmuş. Ya bu forumu bebeler basmış ya da bu forumdakiler apple bayiliği alamamış esnaflardan oluşuyor.
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