Apple, yeni iPhone modellerinde "Force Touch" teknolojisine yer verebilir

12-inç Retina Macbook'un Foce Touch teknolojisine sahip trackpad bölümü

Geçtiğimiz gün düzenlediği etkinlik ile Force Touch teknolojisine sahip yeni 12-inç'lik Retina Macbook modelini görücüye çıkartan ve bu teknolojiyi akıllı saati Watch üzerinde de kullanan Apple, The Wall Street Journal’ın haberine göre yeni iPhone modellerini de Force Touch teknolojisi ile donatabilir.

Temel olarak basınç algılama yeteneğine sahip olan Force Touch donanımı, kişilerin yüzeye uyguladığı basma kuvvetini algılıyor ve ona göre farklı işlemler gerçekleştirebiliyor. Yazılımsal olarak birçok amaç için programlanabilen teknolojinin, The Wall Street Journal'ın elde ettiği bilgilere göre iPhone 6S ile iPhone 6S Plus modellerinde de kullanılma ihtimali bulunuyor. Bu doğrultuda iPhone 6S ile iPhone 6S Plus'ın basınca duyarlı ekran ile gelmesi, özellikle çizim / tasarım uygulamaları (Hafif basınca ince çizgi, sert basınca kalın gibi) ve oyunlarda (Hafif basınca karakterin yavaş koşması, sert basınca hızlı koşması gibi büyük) büyük fark yaratabileceği anlamına geliyor.

Şimdilik dedikoduları gelen Force Touch teknolojisi yanında, Apple'ın iPhone 6S ile iPhone 6S Plus'a bayanlara yönelik olarak pembe renk seçeneği ekleyebileceği de konuşulanlar arasında yer alıyor.

http://www.engadget.com/2015/03/11/force-touch-iphone/