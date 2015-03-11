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Apple, yeni iPhone modellerinde "Force Touch" teknolojisine yer verebilir

4 yıl
3,6b
1
29
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple, yeni iPhone modellerinde
 
 12-inç Retina Macbook'un Foce Touch teknolojisine sahip trackpad bölümü
Geçtiğimiz gün düzenlediği etkinlik ile Force Touch teknolojisine sahip yeni 12-inç'lik Retina Macbook modelini görücüye çıkartan ve bu teknolojiyi akıllı saati Watch üzerinde de kullanan Apple, The Wall Street Journal’ın haberine göre yeni iPhone modellerini de Force Touch teknolojisi ile donatabilir.
Temel olarak basınç algılama yeteneğine sahip olan Force Touch donanımı, kişilerin yüzeye uyguladığı basma kuvvetini algılıyor ve ona göre farklı işlemler gerçekleştirebiliyor. Yazılımsal olarak birçok amaç için programlanabilen teknolojinin, The Wall Street Journal'ın elde ettiği bilgilere göre iPhone 6S ile iPhone 6S Plus modellerinde de kullanılma ihtimali bulunuyor. Bu doğrultuda iPhone 6S ile iPhone 6S Plus'ın basınca duyarlı ekran ile gelmesi, özellikle çizim / tasarım uygulamaları (Hafif basınca ince çizgi, sert basınca kalın gibi) ve oyunlarda (Hafif basınca karakterin yavaş koşması, sert basınca hızlı koşması gibi büyük) büyük fark yaratabileceği anlamına geliyor.
Şimdilik dedikoduları gelen Force Touch teknolojisi yanında, Apple'ın iPhone 6S ile iPhone 6S Plus'a bayanlara yönelik olarak pembe renk seçeneği ekleyebileceği de konuşulanlar arasında yer alıyor.

http://www.engadget.com/2015/03/11/force-touch-iphone/ Yorum Yaz
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DubSteq 4 yıl mmnder16
mmnder16

artık yeni teknolojiler işe koşsalar iyi olur. Çünkü hep bir önceki jenerasyona yeni donanım ekliyorlar, bu da bayıyor artık. Bu teknoloji gerçekten de çok işe yarar. Hatta somsung'un note serisinde çığır açar. Keşke note 5'e gelse :)

Siz teknolojiyi nasıl takip ediyorsunuz ? Note 4'deki ekran zaten 2048 basınç hassasiyetli bir ekran. Bir teknoloji markette denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Apple'ı seviyorum onlar bulmasada bulmuş gibi yapıyorlar işte bu.Hiçbir marka satış politikasında Apple kadar iyi olamayacak. Bu zamanda donanım değil milletin aklını çelen kazanıyor. Bakınız: Devlet büyükleri.
mmnder16artık yeni teknolojiler işe koşsalar iyi olur. Çünkü hep bir önceki jenerasyona yeni donanım ekliyorlar, bu da bayıyor artık. ...
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Guest-F8946C419 4 yıl
Pembe yerine kırmızı renk daha mantıklı olur bence.
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efsane2bin6 4 yıl
Bu teknolojinin gelmesi 6S için değilde 7 için ios10 da büyük bir bomba ile gelir.
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gurkanse 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

bunlarda olan şey değilmiydi sadece hassasiyete göre görev atama yapıyolar hepsi bu
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meego 4 yıl
ekran çerçevesinin oranını küçültüp bataryayı iyileştirsenler yeter
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W.Amadeus 4 yıl
Nedir bu Ekrem in cektigi, her haberin alti elestiri dolu.


Haber benim ilgimi cekti, iPhone 7 ye kadar kullanamam ama eger 6s le cikarsa boyle bir ozellik 7 de ancak kullanilabilir olur sanirim.
Bkz. Touch ID

Ve bence bayagi faydali bir ozellik olabilir.
Mouse gibi, sag tik, cift tik, sol tik benzeri bir mantik olabilir.
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orientem 4 yıl
Ekrana fazla basınç uygularken yamulmasın da telefon appleın donanım bilgisi yerlerde çünkü
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Kabiz Civciv 4 yıl orientem
orientem
Ekrana fazla basınç uygularken yamulmasın da telefon appleın donanım bilgisi yerlerde çünkü

Hala yamuluyor sanın siz
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Virinom 4 yıl
Ya şimdi burada haber niteliği taşıyan ne var anlamıyorum ya bekleyin adamlar eğer yaparsa siz de o zaman haber yaparsınız. Bu sıfatı bir editörün emeğinin olduğu habere yakıştırmayı doğru bulmasam da bu ve bunun gibi ihtimallere dayanan haberlere çöp gözüyle bakıyorum.
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bkaakco 4 yıl
Güzel bir özellik olmuş.
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ulabuneya 4 yıl HatimİndirenSteveJOBS
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Donanimhaber.com türkiyenin en iyi ihtimal haberleri yayinlayan sitesi

Olabilir yapabilir sızabilir düşünülüyor. Bu sitede haberden daha çok bilgi kirliliği var.Beyinlerimize yazık gerçekten bu siteyi temelli bırakacağım.
Birde bu aralar telefonlara kafayı taktılar Her yapılan 10 haberden 9ü cep telefonuyla ilgili
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prydzsnare 4 yıl HatimİndirenSteveJOBS
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Maalesef ki son zamanlarda boyle dusundurtuyor. Ozellikle daha ulkemize gelmesine 7 8 ayi olan bir cihaz icin bu kadar erken ve bu kadar fazla ihtimal haberine gerek yok. Urun cikmaya yakinken bu seviyede yogunluk olurken, simdiden haberlerin bu kadar siklasmasi olayi can sıkıcı bir hale getirdi. Zaten apple genellikle urunlerini son ana kadar medyadan saklayan bir marka, soylenen seylerin cogunlugu karsiliksiz kaliyor.
Bir de galaxy s6 ve s6 edge in iphone kullanicilari dahil buyuk cogunluktan yuksek begeni almasi ve urunun mukemmel donanim gucuyle birlikte Apple da biraz cekinmis olabilir. Zira samsung haberinden cok yeni iphone haberleri okur hale geldik.
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mmnder16 4 yıl
artık yeni teknolojiler işe koşsalar iyi olur. Çünkü hep bir önceki jenerasyona yeni donanım ekliyorlar, bu da bayıyor artık. Bu teknoloji gerçekten de çok işe yarar. Hatta somsung'un note serisinde çığır açar. Keşke note 5'e gelse :)
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darkdiva 4 yıl mmnder16
mmnder16

artık yeni teknolojiler işe koşsalar iyi olur. Çünkü hep bir önceki jenerasyona yeni donanım ekliyorlar, bu da bayıyor artık. Bu teknoloji gerçekten de çok işe yarar. Hatta somsung'un note serisinde çığır açar. Keşke note 5'e gelse :)

Note serisinde S Pen'in basınca göre ekranda davranış göstermesi olayı zaten var. Apple yaparsa bunu parmakla yapmış olacak.
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DubSteq 4 yıl mmnder16
mmnder16

artık yeni teknolojiler işe koşsalar iyi olur. Çünkü hep bir önceki jenerasyona yeni donanım ekliyorlar, bu da bayıyor artık. Bu teknoloji gerçekten de çok işe yarar. Hatta somsung'un note serisinde çığır açar. Keşke note 5'e gelse :)

Siz teknolojiyi nasıl takip ediyorsunuz ? Note 4'deki ekran zaten 2048 basınç hassasiyetli bir ekran. Bir teknoloji markette denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Apple'ı seviyorum onlar bulmasada bulmuş gibi yapıyorlar işte bu.Hiçbir marka satış politikasında Apple kadar iyi olamayacak. Bu zamanda donanım değil milletin aklını çelen kazanıyor. Bakınız: Devlet büyükleri.
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rocky bayboğa 4 yıl
Keske 6 plus almayıp bekleseydim dicem nerdeyse
sunları 7 ye ekleselerde alsam
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