Apple, yeni iPhoto'da App Store'daki uygulamanın ikonunu kopyaladı (?)

Bugüne kadar Apple'ın iOS'in her yeni sürümünde App Store'daki ya da JB'li cihazlara yüklenen uygulamalardan etkilendiği birçok defa yazıldı çizildi. Apple'dan hiçbir zaman (doğal olarak) bu konuyla ilgili konuşmadı. Ancak yeni iPhoto'daki küçük bir ayrıntı, Apple'a diyecek başkar bir söz bırakmadı.

iOS 7 için yeniden tasarlanan ve Apple'ın 22 Ekim'deki etkinliğinde tanıttığı iPhoto'nun "Paylaş" menüsü içerisindeki "Proje Yarat" başlığı altında bulunan Web Günlüğü için seçilen ikon, Pic Stitch kullanıcılarının yakından tanıdığı bir ikon. Big Blue Clip tarafından geliştirilen Pic Stitch uygulamasının ikonu, Web Günlüğü için seçilen ikonun %75 aynısı. %25 fark ise iPhoto'daki ikonun saat yönünde 90 derece, renklerinin ise saat yönünün tersinde 90 derece döndürülmüş olmasından kaynaklanıyor.

iPhoto'daki Web Günlüğü, kullanıcılara fotoğraflarından hazırladıkları kolajları internet üzerinden sevdikleriyle paylaşmalarına imkan sunuyor. Pic Stitch uygulaması da aslında benzer şekilde kolaj oluşturulup paylaşılmasına imkan sunan bir uygulama.

Şimdilik hem Apple cephesi hem de Big Blue Clip cephesi sessizliğini koruyor. Bakalım taraflardan konuyla ilgili olarak nasıl bir açıklama gelecek ?

Pic Stitch'in App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Pic Stitch - Big Blue Clip, LLC