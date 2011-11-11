Apple yeni patentinde iPod nano modeline hoparlör entegre etmek istiyor





Piyasaya çıkardığı ürünlerinde sunduğu farklı özelliklerle devamlı gündem oluşturan Apple bu kez medya oynatıcılarına yeni bir özellik ekleme peşinde.





Harici hoparlör özelliği sadece iPod touch modelinde olan Apple iPod nano ve iPod SHuffle ürünlerine de harici hoparlör eklemenin planlarını yapıyor.





Apple'ın kısa süre önce başvurusunu yaptığı patentte ortaya çıkan detaya göre her iki modelde arka klips desteği devam ediyor. Boyutu oldukça küçük olan hoparlör ise bu klipsin arka kısmına monte ediliyor.





Patente konu olan modellerin adları belirtilmemiş. Ancak görselden iki modele de uygulanabileceği anlaşılıyor.





Hoparlörün boyutu küçük olduğu için yüksek kalitede ses beklemek mümkün değil. Gürültülü ve kalabalık ortamlarda istenen sesler duyulamayabilir.





Hoparlörün kullanım alanı olarak görme engellilere yönelik bir erişim imkanı veya ekrana dokunulduğunda bir sesli geri bildirim fonksiyonu olabileceği iddia ediliyor. Diğer bir iddiaysa Siri fonksiyonunun ileride bu mini cihazlara da entegre edilebileceği. Ancak gerek yazılım gerekse donanım gereksinimleri itibariyle bu şimdilik mümkün görünmüyor.





Apple'ın bu şekilde patentini aldığı yüzlerce teknoloji var ancak hepsi tamamiyle hayata geçmedi. Bu bakımdan entegre hoparlöre sahip bir iPod nano veya iPod shuffle hiç olmayadabilir.