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Apple yeni patentinde iPod nano modeline hoparlör entegre etmek istiyor

7 yıl
3,5b
1
12
iPod / iPod Touch
Ekrem71
Haber Editörü
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Piyasaya çıkardığı ürünlerinde sunduğu farklı özelliklerle devamlı gündem oluşturan Apple bu kez medya oynatıcılarına yeni bir özellik ekleme peşinde.

Harici hoparlör özelliği sadece iPod touch modelinde olan Apple iPod nano ve iPod SHuffle ürünlerine de harici hoparlör eklemenin planlarını yapıyor. 

Apple'ın kısa süre önce başvurusunu yaptığı patentte ortaya çıkan detaya göre her iki modelde arka klips desteği devam ediyor. Boyutu oldukça küçük olan hoparlör ise bu klipsin arka kısmına monte ediliyor.

Patente konu olan modellerin adları belirtilmemiş. Ancak görselden iki modele de uygulanabileceği anlaşılıyor. 

Hoparlörün boyutu küçük olduğu için yüksek kalitede ses beklemek mümkün değil. Gürültülü ve kalabalık ortamlarda istenen sesler duyulamayabilir.

Hoparlörün kullanım alanı olarak görme engellilere yönelik bir erişim imkanı veya ekrana dokunulduğunda bir sesli geri bildirim fonksiyonu olabileceği iddia ediliyor. Diğer bir iddiaysa Siri fonksiyonunun ileride bu mini cihazlara da entegre edilebileceği. Ancak gerek yazılım gerekse donanım gereksinimleri itibariyle bu şimdilik mümkün görünmüyor.

Apple'ın bu şekilde patentini aldığı yüzlerce teknoloji var ancak hepsi tamamiyle hayata geçmedi. Bu bakımdan entegre hoparlöre sahip bir iPod nano veya iPod shuffle hiç olmayadabilir.

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Guest-5980C441C 7 yıl
Gereksiz
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erci501 7 yıl
apple bu buluşuyla nobel kazanır. diğer firmalardan yıllarca sonra çıkmış olsa da büyük icat diye söylenip dururlar şimdi. :)))
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artcraft35 7 yıl
hoparlör entegre etmek istiyorsa etsin bunun patenti mi olur çok saçma geldi
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berkerden 7 yıl
Her şeye de patent istemeleri saçma geliyor bana, gidip hoparlör koymak da (tabi bu kadar basit mi bilmiyorum, anladığım bu ama) öyle ahım şahım bir buluş değil ki her aklı olan insan düşünüp koyabilir, koymak isteyebilir.
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Sunstorms 7 yıl
o patenti alamazlar creative zen stone ondan çoook önce davrandı !
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TeKNoYDN 7 yıl
ne gerek var ki
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hakaniko 7 yıl
Kullandığım iPod Nano 5G de hoparlör, hatta VGA kamera mevcut. Nanoya ilk kez hoparlör koymuyorlar ki.
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yusuf_MV 7 yıl hakaniko
hakaniko

Kullandığım iPod Nano 5G de hoparlör, hatta VGA kamera mevcut. Nanoya ilk kez hoparlör koymuyorlar ki.

Harbiden 5G de var ilk değil ki nasıl bi haber bu?ha ayrıca radyo da var hocam onu da belirtin cok guzel alet ya:D
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simaros 7 yıl
çok lüzumu olan birşey değildi ama neyse
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Hakan.. 7 yıl
siri ve ipod nano
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Guest-F8946C419 7 yıl
Apple, İPod nano'ya ik'siri enjekte ederse süper olur :)
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