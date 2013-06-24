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Apple-1 bilgisayar modelleri düzenlenen müzayedeler ile satılmaya devam ediyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple-1 bilgisayar modelleri düzenlenen müzayedeler ile satılmaya devam ediyor
Steve Jobs - Steve Wozniak ikilisi tarafından 1976 yılında üretilen ve o zamanda 666 dolara satılan Apple-1, daha önce Almanya'da yapılan bir müzayede kapsamında 666 bin dolarlık rekor fiyatla alıcı bulmuştu. Dünya çapında 200 adet olduğu belirtilen ve bu modellerden 30 ile 50 adetinin çalışır durumda olduğu tahmin edilen Apple-1 bilgisayarlar modellerinden bir yenisi daha düzenlenecek müzayede kapsamında satılacak.
Christies müzayede evi tarafından düzenlenecek açık arttırma kapsamında 300 ile 500 bin dolar arasında bir fiyata alıcı bulması beklenen bilgisayar, Apple'ın ilk bilgisayarı olma özeliğini taşıyor ve gelen bilgilere göre çalışır durumda satışa çıkıyor. Ana kartı orijinal olan bilgisayar üzerinde bazı modifikasyonlar da bulunuyor.


http://www.engadget.com/2013/06/24/apple-i-christies-auction/ Yorum Yaz
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Gl4dius 6 yıl
dere.beyi
dedemin bi lafı vardı ; kasabın yağı çok oldumu k*çına başına sürermiş

deden ile sohbet etmesi çok zevkli olurdu büyük ihtimal..
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YnSSdKgL 6 yıl
Bilmeyenler Steve Wozniak'ın kim olduğunu ve fiyatın niçin 666 dolar olduğunu araştırsın tavsiyem.
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TeamAnimus 6 yıl YnSSdKgL
shakaci_yunus
Bilmeyenler Steve Wozniak'ın kim olduğunu ve fiyatın niçin 666 dolar olduğunu araştırsın tavsiyem.

Niye eksi basılmış anlamadım. Arkadaş doğru bir noktaya değinmiş. Wozniak'ın ve Jobs'ın şakacı kimliğinden dolayı fiyatları 666 dolardır. Fakat günümüzde bazı köşe yazarları bile bu konuyu araştırmaktan aciz olup, Apple firmasını şeytana tapan bir firma olarak niteliyor. Bu tür saçmalamaların olmaması için insanlar en azından bi Woz'un hayatını araştırmalı
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dere.beyi 6 yıl
dedemin bi lafı vardı ;
"kasabın yağı çok oldumu k*çına başına sürermiş"
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Guest-F8946C419 6 yıl
Koleksiyon sevenler için iyi bir parça.
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