Apple-1 bilgisayar modelleri düzenlenen müzayedeler ile satılmaya devam ediyor

Steve Jobs - Steve Wozniak ikilisi tarafından 1976 yılında üretilen ve o zamanda 666 dolara satılan Apple-1, daha önce Almanya'da yapılan bir müzayede kapsamında 666 bin dolarlık rekor fiyatla alıcı bulmuştu. Dünya çapında 200 adet olduğu belirtilen ve bu modellerden 30 ile 50 adetinin çalışır durumda olduğu tahmin edilen Apple-1 bilgisayarlar modellerinden bir yenisi daha düzenlenecek müzayede kapsamında satılacak.

Christies müzayede evi tarafından düzenlenecek açık arttırma kapsamında 300 ile 500 bin dolar arasında bir fiyata alıcı bulması beklenen bilgisayar, Apple'ın ilk bilgisayarı olma özeliğini taşıyor ve gelen bilgilere göre çalışır durumda satışa çıkıyor. Ana kartı orijinal olan bilgisayar üzerinde bazı modifikasyonlar da bulunuyor.





http://www.engadget.com/2013/06/24/apple-i-christies-auction/