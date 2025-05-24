Apple'dan sürpriz hamle: M3 Ultra çipli MacBook Pro test ediliyor

iOS 18’de gizlenen kodlar, Apple’ın gelecek planlarını ortaya çıkardı
Sızıntının kaynağı, iPhone 16 mühendislik prototipinde çalışan iOS 18'in geliştirici sürümünde bazı dosyalara rastladığını belirtiyor. Özellikle “/AppleInternal/Diags/Tests/” dizininde yer alan belgelerde, J514d ve J516d kod adları dikkat çekiyor. Bu kodlar, halihazırda piyasada bulunan M3 Pro ve M3 Max çipli MacBook Pro modellerine benzer şekilde numaralandırılmış. Ancak sonundaki “d” harfiyle ayırt ediliyor. Bu detay da Apple’ın masaüstü sınıfı M3 Ultra çipiyle yapılan testleri işaret ediyor olabilir.
Sızıntıdaki bilgiler Apple’ın geçmişte en azından M3 Ultra çipli MacBook Pro’yu değerlendirdiğini ortaya koyuyor. Ancak bu prototiplerin seri üretime geçme olasılığı şimdilik oldukça düşük görünüyor. Apple’ın bu çipi test etmiş olması ise gelecekteki MacBook Pro modellerinde daha yüksek performans hedeflerinin peşinde olduğunu gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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