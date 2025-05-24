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    Apple'dan sürpriz hamle: M3 Ultra çipli MacBook Pro test ediliyor

    Yeni bir iOS 18 sızıntısı, Apple'ın M3 Ultra çipli MacBook Pro prototiplerini test ettiğini ortaya çıkardı. Bu iddialar gelecekteki Mac planlarını etkileyebilir. İşte detaylar:

    Apple'dan sürpriz hamle: M3 Ultra çipli MacBook Pro test ediliyor Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bugüne kadar yalnızca Mac Studio modelinde kullandığı M3 Ultra çipi, yapılan yeni bir sızıntıya göre MacBook Pro serisinde de test ediliyor. iOS 18’in dahili bir sürümünde yer alan referanslar, bu güçlü çipin Apple’ın dizüstü bilgisayarlarında denendiğini gösteriyor.

    iOS 18’de gizlenen kodlar, Apple’ın gelecek planlarını ortaya çıkardı

    Sızıntının kaynağı, iPhone 16 mühendislik prototipinde çalışan iOS 18'in geliştirici sürümünde bazı dosyalara rastladığını belirtiyor. Özellikle “/AppleInternal/Diags/Tests/” dizininde yer alan belgelerde, J514d ve J516d kod adları dikkat çekiyor. Bu kodlar, halihazırda piyasada bulunan M3 Pro ve M3 Max çipli MacBook Pro modellerine benzer şekilde numaralandırılmış. Ancak sonundaki “d” harfiyle ayırt ediliyor. Bu detay da Apple’ın masaüstü sınıfı M3 Ultra çipiyle yapılan testleri işaret ediyor olabilir.

    Apple'dan sürpriz hamle: M3 Ultra çipli MacBook Pro test ediliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, M3 Ultra çipini ilk kez Mac Studio’da sunmuştu. Bu çip, 32 çekirdekli CPU, 80 çekirdekli GPU ve 512 GB'a kadar birleşik bellek desteği ile şirketin bugüne kadar ürettiği en güçlü işlemci olarak öne çıkıyor. Bu tür bir işlemcinin taşınabilir bir cihazda test edilmesi, Apple’ın donanım limitlerini zorladığını gösteriyor. Ancak bu durum, dizüstü bilgisayar form faktöründe soğutma ve pil ömrü gibi ciddi teknik zorlukları da beraberinde getiriyor.

    Sızıntıdaki bilgiler Apple’ın geçmişte en azından M3 Ultra çipli MacBook Pro’yu değerlendirdiğini ortaya koyuyor. Ancak bu prototiplerin seri üretime geçme olasılığı şimdilik oldukça düşük görünüyor. Apple’ın bu çipi test etmiş olması ise gelecekteki MacBook Pro modellerinde daha yüksek performans hedeflerinin peşinde olduğunu gösteriyor. 

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    gun 1 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 1 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 3 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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