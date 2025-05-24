Apple'dan sürpriz hamle: M3 Ultra çipli MacBook Pro test ediliyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın bugüne kadar yalnızca Mac Studio modelinde kullandığı M3 Ultra çipi, yapılan yeni bir sızıntıya göre MacBook Pro serisinde de test ediliyor. iOS 18’in dahili bir sürümünde yer alan referanslar, bu güçlü çipin Apple’ın dizüstü bilgisayarlarında denendiğini gösteriyor.

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Sızıntının kaynağı, iPhone 16 mühendislik prototipinde çalışan iOS 18'in geliştirici sürümünde bazı dosyalara rastladığını belirtiyor. Özellikle “/AppleInternal/Diags/Tests/” dizininde yer alan belgelerde, J514d ve J516d kod adları dikkat çekiyor. Bu kodlar, halihazırda piyasada bulunan M3 Pro ve M3 Max çipli MacBook Pro modellerine benzer şekilde numaralandırılmış. Ancak sonundaki “d” harfiyle ayırt ediliyor. Bu detay da Apple’ın masaüstü sınıfı M3 Ultra çipiyle yapılan testleri işaret ediyor olabilir.

Tam Boyutta Gör Apple, M3 Ultra çipini ilk kez Mac Studio’da sunmuştu. Bu çip, 32 çekirdekli CPU, 80 çekirdekli GPU ve 512 GB'a kadar birleşik bellek desteği ile şirketin bugüne kadar ürettiği en güçlü işlemci olarak öne çıkıyor. Bu tür bir işlemcinin taşınabilir bir cihazda test edilmesi, Apple’ın donanım limitlerini zorladığını gösteriyor. Ancak bu durum, dizüstü bilgisayar form faktöründe soğutma ve pil ömrü gibi ciddi teknik zorlukları da beraberinde getiriyor.

Sızıntıdaki bilgiler Apple’ın geçmişte en azından M3 Ultra çipli MacBook Pro’yu değerlendirdiğini ortaya koyuyor. Ancak bu prototiplerin seri üretime geçme olasılığı şimdilik oldukça düşük görünüyor. Apple’ın bu çipi test etmiş olması ise gelecekteki MacBook Pro modellerinde daha yüksek performans hedeflerinin peşinde olduğunu gösteriyor.

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