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Apple'da neler oluyor?

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'da neler oluyor?
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Steve Jobs'un veliahtı denilen Scott Forstall'ın beklenmedik şekilde firmadan ayrılması teknoloji dünyasında şaşkınlık yaratmış durumda.Peki Apple'ın gelirlerinin %50'den fazlasını sağlayan iOS takımına liderlik eden bu ismin ayrılışın arkasında yatan sebepler neler?

Scott Forstall; Standford'da aldığı eğtimle, Steve Jobs'ın kurduğu NeXT'de çalışmaya başlamış ve aynı firmanın Apple tarafından satın alınmasıyla Apple'a transfer olan pratik ve yetenekli bir mühendis. Son yıllardır iOS tanıtımlarında görmeye alıştığımız, sahnede Steve Jobs kadar rahat, kitleleri etkileyebilen ve saygılı bir isim. Detaycı; hatta söylenene göre odasında yazılımların arayüzlerini piksel piksel incelemek için büyüteci bulunuyor, tıpkı Steve Jobs gibi. Öyle ki Steve Jobs'un Apple içerisinde her manada destek olduğu ender çalışanlardan biri. Peki ne oldu da böyle bir isim beklenmeyen bir anda Apple'dan ayrıldı. ?

Her ne kadar Scott Forstall, 1997'den bu yana Apple'da çalışsa da özellikle son yıllarda Steve Jobs'ın desteğiyle birlikte firma yönetiminde öne çıkmış bir isim. Kapalı kapılar ardında yaşananları kesin olarak bilmek zor ancak iddialara göre Forstall, Steve Jobs'un sağlık sorunları nedeniyle görevine ara verdiği zamanlarda hırsıyla firma içerisinde rahatsızlık yaratmış. Hatta, 2010 yılında "iPod'un Babası" olarak bilinen Tony Fadell'in firmadan ayrılışın da Scott Forstall'ın sorumlu olduğunu söyleyenler dahi yok değil.

Dediğimiz gibi Scott Forstall, Steve Jobs'un firma içerisinde "gerçek manada" destek verdiği ender isimlerden olunca Forstall'ın davranışları ve icraatleri çok sorun yaratmıyordu. Fakat Forstall'ın kendine güç veren varlığı geçen sene kaybetmesiyle firma içerisinde ibreler Forstall'ın aleyhine dönmeye başladı. Peki hangi konularda? Aslında burada Apple'ın tasarım takımı içerisinde yaşanan kutuplaşmadan kısaca bilgi vermekte fayda var.

Apple'ın yazılım çözümlerine baktığımızda birçok etkileyici animasyon görmek mümkün. Bunlar, uygulamaya herhangi bir fonksiyonellik katmazken, uygulamayı gerçek hayata yaklaştırıyor ve farklı bir hava katıyor. İngilizcede "Skeuomorphism" olarak nitelendirilen bu anlayış ise Apple'da bir süredir kutuplaşmaya sebep olmuş durumda. Steve Jobs ve Scott Forstall, "Skeuomorphism" anlayışının arayüzde yer almasını savunurken; tasarım gurusu Jonathan Ive'a göre bu anlayış antipatik, gereksiz ve hoş değil.

Apple'da neler oluyor?
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Direkt üst yönetimdeki bu fikir ayrlığı, alt tasarımcılar arasında da kamplaşmaya sebep olmuş. Örneğin, Apple'da kullanıcı arayüzünden sorumlu kıdemli tasarımcı olarak görev yapmış bir isim Fast Company'ye verdiği röportajda konuyla ilgili şu söyledikleri, "Skeuomorphism"'in Apple içerisinde sebep olduklarını gözler önüne koyuyor;

"Ben, Apple'ın uygulamaların fonksiyonelliğini arttırmaktan çok görsel "skeumorph" animasyonlara çok odaklandığını düşünüyorum. Örneğin iOS 6'nın tanıtımında Forstall, Passbook uygulaması içerisindeki biletlerin silinmesiyle ilgili "kağıt imha makinesi" animasyonunu gösterdi. Sizce gerçek hayatta kaç iPhone kullanıcısı kağıt imha makinesi görmüştür ki ? Gerekli mi ? Yoksa bu yapılan sadece görsel mastürbasyon mu ? Bana sorarsanız bu, domuzdaki bir ruj gibi bir şey. Bence bir ürün kemikleri üzerinde durabiliyorsa, ona gösteriş eklemek gereksiz."



Fakat Steve Jobs'ın, görevi süresince "Skeuomorphism"e destek vermesi ve özel olarak ilgilenmesi; muhtemelen "Skeuomorphism"'e karşı olanların sesini bastırıyordu; ancak Steve Jobs'ın hayata gözlerini yumup Apple'ın icra kurulu başkanlığına Tim Cook'un oturmasıyla işler tersine döndü. Aslında böyle bir konuda net konuşmak oldukça zor fakat Ive'ın Skeuomorphism hakkındaki görüşleri ile Forstall'ın firmadan ayrılmasıyla birlikte Arayüz Birimi'nin Ive'a bağlanması; yeni yönetimin "Skeuomorphism"e bakış açısını ortaya koyuyor.

Tabiki "Skeuomorphism" konusundaki anlaşmazlık, Forstall'ın diğer yöneticilerle gün yüzüne çıkan fikir ayrılıklarından biri. Ancak muhtemelen Fostall'ı firmadan koparan son olay ise bu değil. Çünkü Forstall'ın ayrılışıyla birlikte gün yüzüne çıkan son anlaşmazlık, Haritalalar uygulamasıyla ilgili ortaya çıkan krizin yönetimi konusunda.

Haritalar uygulaması, aslında Apple'ın son birkaç senedir üzerinde çalıştığı önemli revizyonlardan biriydi ve rakibi Google'a daha fazla destek vermemesi açısından önem arz etmekteydi. Hal böyle olunca Haritalar uygulamasının başarılı olması Apple'ın hanesine "+" olarak yazılacaktı; fakat öyle olmadı. iOS 6'nın kullanıma sunulmasıyla birlikte Haritalar uygulaması, ilk aşamadaki sorunlar sebebiyle tabiri caizse "fiyasko" oldu.

Firmaya yakın isimlerden alınan bilgilere göre bu durum karşısında icra kurulu, hızlı şekilde neler yapılabilir diye çalışmalara başladı. Yapılan görüşmelerde öne çıkan maddeler arasında kullanıcılardan özür dilenmesi de yer alıyordu. Ancak Scott Forstall, bu fikri tamamen redderek Apple'ın krizin üstesinden özür dilemeden gelinebileceğini savundu. "Operasyon dahisi" olarak anılan Tim Cook ve diğer yöneticiler ise özür dilenmesi görüşünde birleşip Forstall'a katılmadı ve sonuçta Tim Cook'un imzasıyla yayınlanan bir özür mesajı ile Apple, tüm kullanıcılarından özür diledi.

Sergilenen tutum tüketici açısından olumlu gibi görünse de aslında Apple için alışık olmadığımız bir durum. Örneğin Haritalar uygulamasına göre çok daha büyük bir olay olan iPhone 4'ün anten skandalında Steve Jobs; firmayı ve yaptıklarının sonuna kadar arkasında durdu, rakiplerden örnek göstererek kendilerini savundu. Yani özür dilemek Steve Jobs'ın Apple'ında olmayan bir özellikti. Dediğimiz gibi Tim Cook ve ekibinin yaptıkları müşteri açısından olumlu gibi olsa da eğer Steve Jobs, hala firmanın başında olmaydı yönetim kurulundan Scott Forstall'ın istediği gibi "özür dilemeden krizi atlatma" kararı çıkması muhtemeldi.

Scott Forstall'ın "Skeuomorphism" ve "Haritalar" uygulamasıyla ilgili son kriz yönetiminde yaşanılan fikir ayrılıklarının yanı sıra Apple içerisinde uygulamaların hazır olmadan sisteme entegre edilmesiyle ilgili de Forstall'ın sorumlu tutulduğunu söyleyenler olduğunu belirtelim. Yani kimi isimlere göre Siri ve Haritalar, kullanıcıya sunulacak kadar iyi seviyeye gelmeden iOS'e entegre edildi ve sonrasında da malum olaylar yaşandı.

Apple'da neler oluyor?
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Tekrarlayalım; elbette Infinite Loop'daki Apple'ın yerleşkesi içerisinde yaşananlar hakkında net konuşmak oldukça güç ancak görünen o ki Scott Forstall; mühendislik anlayışı, kimileri için rahatsızlık veren tarzı ve tasarım anlayışı ile Apple'ın üst düzey yöneticileriyle bir süre fikir ayrılıkları yaşadı. Ancak Steve Jobs'ın verdiği destekle birlikte Forstall, firma içerisinde söz sahibi oldu ve inandıklarını hayata geçirdi. Fakat efsane yöneticinin geçtiğimiz yıl hayata gözlerini yummasıyla birlikte Forstall için geri sayım başladı ve Haritalar uygulamasıyla ilgili son yaşanan krizde ortaya çıkan fikir ayrılığından sonra Forstall, Apple'dan ayrılmak zorunda kaldı. Zaten son iPad Mini videosunda da Forstall'ın yer almaması da yaşanacak ayrılığın habercisiydi.

Ancak Steve Jobs'la birlikte Apple gelen Forstall'ın, Steve'in vefatından sonra Apple'da sadece 1 yıl çalışmış olması, DaringFireball'ın kurucusu John Gruber'ın ifadesi ile akıllara şu soruyu getirmiyor değil: acaba Steve Jobs, Forstall'ı ne kadar korudu? "


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depeche35 7 yıl en beğenilen
Dallas'tan da betermiş ilişkileri.
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DH Misafiri 7 yıl
Bir Android sever olarak IOS'ta kıskandığım tek şey bu görsellik ve güzel geçişler animasyonlar. fonksiyonellik katmıyor olabilir ama bence çok önemli bir şey. kullanım zevkini arttırıyor insanın. ayrıca uygulamanın bazı eksik yönlerini bile kapatıyor olabilir. Umarım Scott Forstall Androide geçer ve biraz görsellik biraz animasyon katar uygulamalara ve geçişlere.
Bir Android sever olarak IOS'ta kıskandığım tek şey bu görsellik ve güzel geçişler animasyonlar. fonksiyonellik katmıyor olabilir ama bence çok önemli bir şey. ...
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leventalpsal 7 yıl
TechZone
şahsi fikrime gelince, bende özür dilemenin yanlış olduğunu düşünüyorum.. bu zamana kadar yazılım olarak yapılan herhangi bir uygulamayı düşünün.. hangisi ilk versiyonunda full başarıyı elde etti ve öylece kaldı? güncellemeler ve düzeltmeler en basit programlardan en komplike programlara kadar geçerli olan bir şeydir.. Haritalar uygulamasının ya da Sirinin ilk zamanlarda dört dörtlük olmasını beklemek bence büyük aptallık.. Evet, Googlea olan bağımlılığı azaltmak istiyorsanız daha ciddi çalışmak zorundasınız ancak ne kadar çalışılırsa çalışılsın Haritalar için şirket içerisindeki birkaç yüz kişinin feedbacki ile milyonların feedbackleri arasında hem dağlar kadar fark var hemde bu iş uzun soluklu olacak bir şey.. ya da daha basit olarak şu şekilde anlatayım! Google Maps ilk çıktığı zaman bugün olduğu gibi bir uygulamamıydı? TABİİKİ HAYIR!!! Kaç tane güncelleme aldı, düzeltme geldi? Sayısız..

Uygulamalar zaman içinde düzeltilir, gelişir olması gerektiği gibi olur zaman içinde, ilk başta eksiklikler olabilir ama eksikliğin de derecesi var. Siri ilk çıktığında çalışıyordu, şimdi daha iyi çalışıyor herhalde ama ios 6'nın haritaları okuduğum kadarıyla çok ciddi şekilde eksik. Yani ürün %90 tamamlanmışken %10 eksikken piyasaya sürersin ama %50'si eksikken piyasaya sürülmezki...
Bir de şu var; siri örneğinden devam edelim; siri geldiğinde süper çalışan bir uygulamanın yerini almaya gelmedi. Ses algılamalı asistan diye birşey yoktu, siri geldi oldu... İyi çalıştı - kötü çalıştı ayrı mesele... Ama ios'da zaten çok iyi çalışan bir harita sistemi varken onu sistemden atıp yerine geçen *şeyin* bu kadar geri olması kabul edilemez... Apple bu konuda google kadar tecrübeli değil, google maps kadar iyisini ilk başta vermesi beklenemeyebilir ama o kadar firma satın aldılar, o kadar personel transfer ettiler, google maps'e yakın birşeyler sunmaları gerekirdi ilk baştan... VEYA baktılar yetişmiyor, google maps ile devam edip kendi haritalarını ios 7'ye erteleyeceklerdi...
Özetle her uygulama bazı eksiklerle çıkar açıklaması bu durumda, bu kadar çok eksiği olan bir uygulama için geçerli değil...
TechZoneşahsi fikrime gelince, bende özür dilemenin yanlış olduğunu düşünüyorum.. bu zamana kadar yazılım olarak yapılan herhangi bir uy...
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nahege270 7 yıl
Habere bakılırsa Apple'ın, kullanıcılar tarafından sevilen yönleri zamanla değişmeye /bozulmaya başlayacak gibi.
Açıkçası iOS' te en sevdiğim özelliklerden birisi animasyonlar ve değişik görselliklerdi. Ama Forstall 'ın gitmesiyle birlikte bu işlerde bozulmalar olacak sanki. Forstall o kadar Jobs ile birlikte iş yapmış -neredeyse Jobs ile aynı fikirler içerisinde- olmasına rağmen firmadan def etmek pek de akıl kârı değil. Jobs vefat edip şirketin başından ayrılalı 1 sene oldu ve bu 1 senede de cidden şirketin başında başkalarının olduğunu açıkça görmekteyiz. Haritalar uygulaması'nı utanmadan iOS 6 ile birlikte çıkarmış olmak tam bir saçmalık. Uygulama daha çalışamıyor bile, 8 bit görüntülerle haritaya bakıyorduk. Buna karşın Forstall' ın kullanıcılardan özür dilememe taraftarı olması belli ki Jobs' ın kişiliğinde bir insan olmasıyla ilişkili. Açıkçası Jobs' ın daha önce özür dilediğini hatırlamıyorum (iPhone 4' te bile saçmaladı ama özür dilemedi, telefonu yanlış tutuyorsunuzdur dedi geçti :) )
iOS' te görsel efektleri bir kenara atıp fonksiyonel özelliklere yoğunlaşmak ne kadar doğru olur bilemem, ama aslında iOS 'i sevdiren bir ton özelliği ve fonksiyonuyla beraber çalışan bıcır bıcır görsellikleri. Umarım zamanla Android'e benzemez tabii ki ama Forstall' ın yaptığı küçük kağıt öğütme makinesi efekti bence bu kadar sorun edilmemeliydi. Tam tersine görselliğe biraz daha birşeyler katıldığı için daha iyi olmuş denilebilir.
Görsellikten taviz vermeye başlarsa şirketin satışları ve kullanıcıların memnuniyeti de eksilmeeye başlayabilir diye düşünüyorum. Şahsen Android tarzına yaklaşan bir iOS tercih etmem.
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DH Misafiri 7 yıl
bunlar hep firmaların islami değil, siyonist emellerle yönetilmesinden kaynaklanıyor. işe fitne fesat karıştırırsanız o firmadan hayır bulamazsınız böyle işte. Allah'ın sopası yok.
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MaSSive 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
bunlar hep firmaların islami değil, siyonist emellerle yönetilmesinden kaynaklanıyor. işe fitne fesat karıştırırsanız o firmadan hayır bulamazsınız böyle işte. Allah'ın sopası yok.

Başbakanım sizmisiniz?İnkar etsenizde,
Siz olduğunuzu biliyorum.
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Lee-on! 7 yıl
Forstall Steve kafasındaysa ve Tim ile de Forstall anlaşamıyorsa, demek ki Steve'den sonra Tim'in Apple'ı tamamen farklı bir Apple olacak... Steve'in ölümününe kadar olan süreç sanırım yükseliş süreciydi. Kendi adıma son bir yıldır alınan kararlar hiç Applevari değil. Sürekli model çıkması ve hiç olmayacak şekilde ekran büyütmeler küçültmeler yazılımda hatalar vs... Eskiden Apple akım başlatırdı şimdi Apple başkalarının akımına ayak uyduruyor. Eski marka imajını yarattığını şu an söylemek zor. Hala çok değerli, ama ilk çıktığı dönem ki kadar imajı olduğunu düşünmüyorum...
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theraptorx 7 yıl
Ortalık fena karışmış. Cook'un liderlik yeteneklerini göstermesinin zamanıdır...
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BoSS03 7 yıl
Elime ilk İpad i aldığımda fotoğraf çektim ve galeriye girip fotoyu sildiğimde fotoğraf sanki buharlaşıyomuş gibi çöp kutusuna gitti ve bu beni inanılmaz etkilemişti.. Sonuçta sil deyince hepsi siliyo ama böyle bi animasyon apple ı apple yapıyodu ıpad i ıpad..
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e_capkan 7 yıl
kaliteli mal herzaman satar.
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güney 1903 7 yıl
steve jobs ölürken , Appleda ölmüş ...
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teramit 7 yıl
bu tarz görüş ayrılıkları birçok tasarım firmasında olur.İnsanlar farklı düşünürler ve bu görüşlerini firma içerisinde statülerinin elverdiği ölçüde hayata geçirmeye çalışırlar.Statü değişikliği sonrası bu görüşlerin sahipleri sonuçlarına katlanmak zorunda kalabilir.
Genelde iki taraftan biri haklıdır ama statüsü elvermiyorsa bu görüş hayata geçemez ve görüş sahibi kişi buna sıkılıp ayrılabilir.Yada sen git diyebilirler.
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digichaos 7 yıl
Ajdarı getirsen müh. olarak yine yok satar tüketim meraklısı zombi dolu
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teramit 7 yıl
HayırlıEvlad
cok guzel bir yazi olmus yazim hatasi aradim yalnizca 1 tane buldum basarili :)

aferin sana
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Elessar Eredhian 7 yıl
DONANIMHABER'E NE OLUYOR? Yeter arkadaş bu site çökmekten başka bir işe yaramaz mı?!
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El Valiente 7 yıl



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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TECHTRONİC 7 yıl
İyi olmuş Toplarla çalışmaktan bıkmıştır zaten...Şu anda adamın adamın peşinde eminim büyük firmalar fink atıyor.İlk 3 ; Nokia , Microsoft , Samsung.
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KUM23 7 yıl
Gemiden kacis basladi.
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