Apple'dan Watch'a özel stand

Teknoloji devi Apple'ın akıllı saati Watch için hazırladığı resmi stand ünitesi ortaya çıktı.

İkinci sürümü üzerinde çalışmaların başladığı bilgileri gelen Apple Watch, ortaya çıkan son görsellere göre ilk resmi stand ünitesine kavuşmaya hazırlanıyor. Fotoğraflarda da görüldüğü üzere yuvarlak bir gövdesi bulunan ve saatten biraz daha büyük tasarlanan stand, şarj işlemini manyetik bağlantı üzerinden yerine getiriyor ve daha çok yatak başına saatin sabaha kadar şarj olması içi konumlandırılacak bir çözüm gibi görünüyor.

Günücü Apple'ın standart Lightning kablosuz üzerinden alan stand, manyetik bölümünün hareketli tasarlanması sayesinde şarj sürecinde saat ekranın aktif olarak görüntülenmesine de imkan tanıyor. Resmi çıkış tarihi hakkında bilgi bulunmayan bu faydalı ürünün, 100$ civarında satılması bekleniyor.

http://www.engadget.com/2015/11/17/apple-watch-official-dock-leak/