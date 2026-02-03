iOS 26 güncellemesi nasıl geçti, iOS 27 neler getirecek?

Apple, iOS 26'yı 15 Eylül 2025'te yayınladı. Güncelleme, Apple'ın 9 Haziran 2025'teki Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda duyurulmasının ardından geldi ve yıllardır iPhone yazılımında yapılan en büyük değişikliklerden birini işaret etti.
iOS 26 güncellemesiyle gelen dikkat çekici özellikler
iOS 26.1, AirPods ile canlı çeviri için dil desteği ekledi ve yeni Liquid Glass görünümü için renkli ve şeffaf seçenekler sundu. iOS 26.2, yeni kilit ekranı kontrolleri, Apple Music'te çevrimdışı şarkı sözü desteği ve otomatik podcast bölümleri ile özelleştirmeyi genişletti. iOS 26.3, Android cihazlara veri aktarımını iyileştiren, gelişmiş bildirim yönlendirme gibi AB'ye özgü özellikleri getiren ve uçtan uca şifrelenmiş mesajlaşma desteğini hazırlayan küçük bir güncelleme. Mart veya Nisan 2026'da beklenen iOS 26.4, daha iyi bağlam farkındalığı ve uygulama içi eylem desteğiyle yeni nesil Siri dahil olmak üzere daha önemli eklemeler vadediyor.
Yenilenmiş Siri ve yapay zeka özellikleri geliyor
Apple, Siri için bazı yapay zeka iyileştirmelerinin planlanandan daha geç geleceğini, şirketin asistanı daha yetenekli ve güvenilir hale getirmek için çalıştığını söyledi.
Apple ve Google, ortak yaptıkları bir açıklamada, Siri'yi yakında tekrar yükseltmeyi planladıklarını ve daha doğal anlama ve yanıt için Google'ın Gemini üretken yapay zeka modelinin kullanılacağını duyurdu. Geliştirilmiş Siri, iOS 26.4 güncellemesinin bir parçası olarak ya da daha sonraki sürümlerle sunulacak.
iOS 27 neler getirecek?
- Geliştirilmiş performans ve kararlılık
- Daha akıllı yapay zeka ve Apple Intelligence
- Siri'ye daha fazla iyileştirme
- Katlanabilir iPhone gibi yeni cihazlara özgü gelişmiş özellikler
- Geliştirilmiş sağlıkla ilgili yapay zeka araçları
iOS 27 ne zaman çıkacak?
- iOS 26 genel sürümü: 15 Eylül 2025
- iOS 26.x (ara güncellemeler): 2025 sonu - 2026 başı arası
- iOS 26.4 (büyük özellik güncellemesi): 2026 baharı
- iOS 27 beta: Haziran 2026 civarı
- iOS 27 genel sürümü: 2026 sonbaharı (iPhone 18 Pro lansmanı sırasında)