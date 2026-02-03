iOS 26 güncellemesi nasıl geçti, iOS 27 neler getirecek?

Apple, iOS 26'yı 15 Eylül 2025'te yayınladı. Güncelleme, Apple'ın 9 Haziran 2025'teki Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda duyurulmasının ardından geldi ve yıllardır iPhone yazılımında yapılan en büyük değişikliklerden birini işaret etti.

iOS 26 güncellemesiyle gelen dikkat çekici özellikler

Tam Boyutta Gör Kullanıcılar açısından iOS 26, önceki sürümlerden farklı görünüşte ve farklı bir his verdi. Apple, Liquid Glass adı verilen yeni bir tasarım dili tanıttı. Bu, simgelere, menülere ve kontrollere yarı saydam, ışığı kıran bir etki kazandırarak arayüzü yenilemeyi amaçlıyordu. Güncelleme ayrıca geliştirilmiş Apple Intelligence araçlarını getirdi. Bu özellikler, uygulamalarda, görsel aramada ve metin tanımada sistem genelinde çalışarak genel kullanıcı deneyimini daha etkileşimli ve bağlam odaklı hale getirdi.

iOS 26.1, AirPods ile canlı çeviri için dil desteği ekledi ve yeni Liquid Glass görünümü için renkli ve şeffaf seçenekler sundu. iOS 26.2, yeni kilit ekranı kontrolleri, Apple Music'te çevrimdışı şarkı sözü desteği ve otomatik podcast bölümleri ile özelleştirmeyi genişletti. iOS 26.3, Android cihazlara veri aktarımını iyileştiren, gelişmiş bildirim yönlendirme gibi AB'ye özgü özellikleri getiren ve uçtan uca şifrelenmiş mesajlaşma desteğini hazırlayan küçük bir güncelleme. Mart veya Nisan 2026'da beklenen iOS 26.4, daha iyi bağlam farkındalığı ve uygulama içi eylem desteğiyle yeni nesil Siri dahil olmak üzere daha önemli eklemeler vadediyor.

Yenilenmiş Siri ve yapay zeka özellikleri geliyor

Tam Boyutta Gör Apple, Siri'nin bazı güncellemelerini 2026'ya erteleyerek, asistanı daha kullanışlı ve kullanıcı bağlamına daha duyarlı hale getirmeyi hedefledi. Şirketin 2025 planları, Siri'nin daha derin uygulama entegrasyonu, kişisel bağlam tanıma ve uygulamalar arası işlem yapabilme yeteneği kazanması için ertelenmişti.

Apple, Siri için bazı yapay zeka iyileştirmelerinin planlanandan daha geç geleceğini, şirketin asistanı daha yetenekli ve güvenilir hale getirmek için çalıştığını söyledi.

Apple ve Google, ortak yaptıkları bir açıklamada, Siri'yi yakında tekrar yükseltmeyi planladıklarını ve daha doğal anlama ve yanıt için Google'ın Gemini üretken yapay zeka modelinin kullanılacağını duyurdu. Geliştirilmiş Siri, iOS 26.4 güncellemesinin bir parçası olarak ya da daha sonraki sürümlerle sunulacak.

iOS 27 neler getirecek?

Tam Boyutta Gör Apple, büyük olasılıkla Haziran 2026'daki WWDC’de iOS 27 güncellemesini tanıtacak, Eylül ayında da yeni iPhone'larla birlikte yayınlayacak. Birçok rapor, iOS 27'yi Apple'ın Snow Leopard dönemi güncellemeleri gibi olacağını söylüyor. Yani, tasarım değişikliklerinden ziyade güvenlik ve performansa odaklanan bir sürüm olacak.

Geliştirilmiş performans ve kararlılık

Daha akıllı yapay zeka ve Apple Intelligence

Siri'ye daha fazla iyileştirme

Katlanabilir iPhone gibi yeni cihazlara özgü gelişmiş özellikler

Geliştirilmiş sağlıkla ilgili yapay zeka araçları

iOS 27 ne zaman çıkacak?

iOS 26 genel sürümü: 15 Eylül 2025

iOS 26.x (ara güncellemeler): 2025 sonu - 2026 başı arası

iOS 26.4 (büyük özellik güncellemesi): 2026 baharı

iOS 27 beta: Haziran 2026 civarı

iOS 27 genel sürümü: 2026 sonbaharı (iPhone 18 Pro lansmanı sırasında)

