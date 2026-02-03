Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 26 güncellemesi nasıl geçti, iOS 27 neler getirecek?

    Apple, iOS 26'yı tanıttıktan sonra birden fazla güncelleme yayınladı. Güncellemeler, hataları giderdi, iyileştirmeler ekledi ve kullanışlı özellikler getirdi. Peki, iOS 27 neler getirecek?

    Apple, iOS 26'yı 15 Eylül 2025'te yayınladı. Güncelleme, Apple'ın 9 Haziran 2025'teki Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda duyurulmasının ardından geldi ve yıllardır iPhone yazılımında yapılan en büyük değişikliklerden birini işaret etti.

    iOS 26 güncellemesiyle gelen dikkat çekici özellikler

    iOS 26 güncellemesi yeni ne özellikler getirdi Tam Boyutta Gör
    Kullanıcılar açısından iOS 26, önceki sürümlerden farklı görünüşte ve farklı bir his verdi. Apple, Liquid Glass adı verilen yeni bir tasarım dili tanıttı. Bu, simgelere, menülere ve kontrollere yarı saydam, ışığı kıran bir etki kazandırarak arayüzü yenilemeyi amaçlıyordu. Güncelleme ayrıca geliştirilmiş Apple Intelligence araçlarını getirdi. Bu özellikler, uygulamalarda, görsel aramada ve metin tanımada sistem genelinde çalışarak genel kullanıcı deneyimini daha etkileşimli ve bağlam odaklı hale getirdi.

    iOS 26.1, AirPods ile canlı çeviri için dil desteği ekledi ve yeni Liquid Glass görünümü için renkli ve şeffaf seçenekler sundu. iOS 26.2, yeni kilit ekranı kontrolleri, Apple Music'te çevrimdışı şarkı sözü desteği ve otomatik podcast bölümleri ile özelleştirmeyi genişletti. iOS 26.3, Android cihazlara veri aktarımını iyileştiren, gelişmiş bildirim yönlendirme gibi AB'ye özgü özellikleri getiren ve uçtan uca şifrelenmiş mesajlaşma desteğini hazırlayan küçük bir güncelleme. Mart veya Nisan 2026'da beklenen iOS 26.4, daha iyi bağlam farkındalığı ve uygulama içi eylem desteğiyle yeni nesil Siri dahil olmak üzere daha önemli eklemeler vadediyor.

    Yenilenmiş Siri ve yapay zeka özellikleri geliyor

    iOS 26.4 yeni Siri Gemini Tam Boyutta Gör
    Apple, Siri'nin bazı güncellemelerini 2026'ya erteleyerek, asistanı daha kullanışlı ve kullanıcı bağlamına daha duyarlı hale getirmeyi hedefledi. Şirketin 2025 planları, Siri'nin daha derin uygulama entegrasyonu, kişisel bağlam tanıma ve uygulamalar arası işlem yapabilme yeteneği kazanması için ertelenmişti.

    Apple, Siri için bazı yapay zeka iyileştirmelerinin planlanandan daha geç geleceğini, şirketin asistanı daha yetenekli ve güvenilir hale getirmek için çalıştığını söyledi.

    Apple ve Google, ortak yaptıkları bir açıklamada, Siri'yi yakında tekrar yükseltmeyi planladıklarını ve daha doğal anlama ve yanıt için Google'ın Gemini üretken yapay zeka modelinin kullanılacağını duyurdu. Geliştirilmiş Siri, iOS 26.4 güncellemesinin bir parçası olarak ya da daha sonraki sürümlerle sunulacak.

    iOS 27 neler getirecek?

    iOS 27 yenilikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, büyük olasılıkla Haziran 2026'daki WWDC’de iOS 27 güncellemesini tanıtacak, Eylül ayında da yeni iPhone'larla birlikte yayınlayacak. Birçok rapor, iOS 27'yi Apple'ın Snow Leopard dönemi güncellemeleri gibi olacağını söylüyor. Yani, tasarım değişikliklerinden ziyade güvenlik ve performansa odaklanan bir sürüm olacak.
    • Geliştirilmiş performans ve kararlılık
    • Daha akıllı yapay zeka ve Apple Intelligence
    • Siri'ye daha fazla iyileştirme
    • Katlanabilir iPhone gibi yeni cihazlara özgü gelişmiş özellikler
    • Geliştirilmiş sağlıkla ilgili yapay zeka araçları

    iOS 27 ne zaman çıkacak?

    • iOS 26 genel sürümü: 15 Eylül 2025
    • iOS 26.x (ara güncellemeler): 2025 sonu - 2026 başı arası
    • iOS 26.4 (büyük özellik güncellemesi): 2026 baharı
    • iOS 27 beta: Haziran 2026 civarı
    • iOS 27 genel sürümü: 2026 sonbaharı (iPhone 18 Pro lansmanı sırasında)
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    japon balığı yan yatıyor tedavisi en iyi triger seti markası lpg enjektör arızası bmw g20 paket sıralaması crosswind lastik yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum