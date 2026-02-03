iPhone Fold CAD görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı

iPhone Fold'un CAD görüntüleri paylaşıldı
Paylaşılan bilgilere göre iPhone Fold'un ses açma ve kısma tuşları, iPad mini'deki yerleşime benzer şekilde cihazın sağ üst kenarında konumlandırılacak. Bu düzenin arkasında, anakartın gövdenin sağ tarafına yerleştirilmiş olması yatıyor. Dolayısıyla Apple, dahili kabloları sol tarafa taşımak yerine bu çözümü tercih etmiş olabilir.
Güç tuşu ise entegre Touch ID sensörüyle birlikte yine sağ kenarda yer alacak. Ayrıca Kamera Kontrol tuşunun da aynı kenarda konumlandırılacağı belirtiliyor. Sol kenar ise tamamen tuşsuz bırakılacak. Ön yüzeyde, katlanabilir iPhone'un tek bir delikli ön kamera ile geleceği aktarılıyor. Arka tarafta ise iPhone Air'e benzer bir kamera çıkıntısı üzerinde konumlandırılmış çift kamera kurulumu bulunacak.
Katlanabilir iPhone neler sunacak?
iPhone Fold’un, daha büyük bir bataryaya yer açmak için katmanlı (stacked) bir iç yapıya sahip olacağı belirtiliyor. Bu yaklaşım, Apple'ın pil kapasitesini artırırken gövde kalınlığını kontrol altında tutma hedefiyle uyumlu. Ayrıca Apple'ın katlanabilir iPhone'u klasik bir iPhone varyasyonu olarak değil, farklı kullanım alışkanlıklarına hitap eden ayrı bir ürün olarak konumlandırmaya hazırlandığını gösteriyor.
Son olarak katlanabilir iPhone'un kitap formunda mekanizmaya sahip olması bekleniyor. İç kısımda 7,8 inç büyüklüğünde, dış kısımda ise 5,5 inç boyutunda ikinci bir ekran yer alacak. Apple, menteşe tarafında kullandığı alüminyum-titanyum hibrit yapıyla ekran kırışıklığını en aza indirmeyi planlıyor. Bu yapı aynı zamanda dayanıklılığı artırırken üretim maliyetlerini de kontrol altında tutacak. iPhone Fold'un, iPhone 18 serisiyle birlikte tanıtılması ve Apple’ın katlanabilir form faktöründeki yol haritasını belirlemesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: