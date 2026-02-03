iPhone Fold CAD görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli için tasarım tarafındaki detaylar netleşmeye devam ediyor. Son olarak katlanabilir iPhone modeliyle ilgili en kapsamlı sızıntılardan biri paylaşıldı. Weibo'da paylaşılan yeni bilgilere göre iPhone Fold, alışılmış iPhone tasarım çizgisinden kısmen ayrılan bir tuş yerleşimiyle gelecek.

iPhone Fold'un CAD görüntüleri paylaşıldı

Paylaşılan bilgilere göre iPhone Fold'un ses açma ve kısma tuşları, iPad mini'deki yerleşime benzer şekilde cihazın sağ üst kenarında konumlandırılacak. Bu düzenin arkasında, anakartın gövdenin sağ tarafına yerleştirilmiş olması yatıyor. Dolayısıyla Apple, dahili kabloları sol tarafa taşımak yerine bu çözümü tercih etmiş olabilir.

Güç tuşu ise entegre Touch ID sensörüyle birlikte yine sağ kenarda yer alacak. Ayrıca Kamera Kontrol tuşunun da aynı kenarda konumlandırılacağı belirtiliyor. Sol kenar ise tamamen tuşsuz bırakılacak. Ön yüzeyde, katlanabilir iPhone'un tek bir delikli ön kamera ile geleceği aktarılıyor. Arka tarafta ise iPhone Air'e benzer bir kamera çıkıntısı üzerinde konumlandırılmış çift kamera kurulumu bulunacak.

Tam Boyutta Gör Kamera modülüne LED flaş ve mikrofon eşlik ederken, bu bölümün tamamen siyah renkte tasarlanacağı ve gövde rengiyle kontrast oluşturacağı belirtiliyor. Cihazın en az iki renk seçeneğiyle sunulacağı, bunlardan birinin beyaz olacağı da sızıntılar arasında. Donanım tarafında dikkat çeken bir diğer detay ise iç tasarım.

Katlanabilir iPhone neler sunacak?

iPhone Fold’un, daha büyük bir bataryaya yer açmak için katmanlı (stacked) bir iç yapıya sahip olacağı belirtiliyor. Bu yaklaşım, Apple'ın pil kapasitesini artırırken gövde kalınlığını kontrol altında tutma hedefiyle uyumlu. Ayrıca Apple'ın katlanabilir iPhone'u klasik bir iPhone varyasyonu olarak değil, farklı kullanım alışkanlıklarına hitap eden ayrı bir ürün olarak konumlandırmaya hazırlandığını gösteriyor.

Son olarak katlanabilir iPhone'un kitap formunda mekanizmaya sahip olması bekleniyor. İç kısımda 7,8 inç büyüklüğünde, dış kısımda ise 5,5 inç boyutunda ikinci bir ekran yer alacak. Apple, menteşe tarafında kullandığı alüminyum-titanyum hibrit yapıyla ekran kırışıklığını en aza indirmeyi planlıyor. Bu yapı aynı zamanda dayanıklılığı artırırken üretim maliyetlerini de kontrol altında tutacak. iPhone Fold'un, iPhone 18 serisiyle birlikte tanıtılması ve Apple’ın katlanabilir form faktöründeki yol haritasını belirlemesi bekleniyor.

