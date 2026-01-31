Apple’ın iPhone 18 Pro kamera stratejisi Fold modelini gölgede mi bırakacak?

Tam Boyutta Gör Apple’ın bu sonbaharda tanıtması beklenen yeni iPhone ailesi, son yılların en sade ama stratejik ürün gamlarından biri olmaya aday. Sızdırılan bilgilere göre iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve Apple’ın ilk katlanabilir modeli olarak konumlandırılan iPhone Fold, kullanıcıları temelde klasik Pro deneyimi mi, yoksa katlanabilir form faktörü mü olarak iki ana tercihle karşı karşıya bırakacak. Bu karar sürecinde kamera özellikleri, her zamanki gibi belirleyici unsurların başında geliyor. Son söylentiler ise iPhone 18 Pro’nun, iPhone Fold karşısında kamera tarafında iki somut avantaja sahip olacağını işaret ediyor.

iPhone 18 Pro kamera özellikleri Fold modelden hangi yönleriyle ayrılıyor?

Sızıntılara göre iPhone 18 Pro’nun ikinci önemli kamera avantajı telefoto lens tarafında ortaya çıkıyor. Apple’ın bu modelde telefoto kameranın diyafram açıklığını genişleteceği belirtiliyor. Daha geniş diyafram, özellikle düşük ışıkta zoom çekimlerinde daha fazla ışık toplanması anlamına geliyor. Bu da gece fotoğraflarında daha az kumlanma ve daha yüksek detay seviyesi demek.

Bu noktada iPhone Fold’un kamera yaklaşımı netleşmeye başlıyor. Söylentilere göre katlanabilir modelde telefoto lens hiç yer almayacak. Arka kamera diziliminin ana kamera ve ultra geniş açılı lensle sınırlı kalması bekleniyor. Ana kameranın donanım olarak Pro serisine oldukça yakın olması öngörülse de değişken diyafram özelliğinin yalnızca iPhone 18 Pro modellerine özel kalacağı konuşuluyor. Bu da Fold’un, çok yönlü kamera deneyimi yerine daha sade bir yapı sunacağı anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın bu ayrımı bilinçli yaptığı düşünülüyor. Katlanabilir gövde tasarımı, iç bileşenler için daha karmaşık bir mühendislik süreci gerektiriyor ve kamera modülleri bu alanda en fazla yer kaplayan bileşenler arasında bulunuyor. Telefoto lensin çıkarılması, hem cihazın kalınlığını kontrol altında tutmak hem de katlanabilir ekran mekanizmasına alan açmak için tercih edilmiş olabilir.

Sonbaharda tanıtılacak iPhone serisinin bir diğer dikkat çekici yönü ise ürün gamının küçülmesi. iPhone 18’in 2027 yılının başlarına kadar piyasaya sürülmeyeceğine yönelik iddialar ve iPhone Air’in halefinin belirsiz takvimi, Apple’ın odağını bu yıl Pro ve Fold modellerine yoğunlaştırdığını gösteriyor. Pro ve Pro Max modellerinin yalnızca ekran boyutuyla ayrışması, kullanıcıların fiilen iki farklı deneyim arasında seçim yapmasına neden olacak. Kamera yetenekleri de bu seçimin en teknik ve ölçülebilir kriterlerinden biri olarak öne çıkıyor.

