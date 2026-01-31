Apple’ın iPhone 18 Pro kamera stratejisi Fold modelini gölgede mi bırakacak?

iPhone 18 Pro kamera özellikleri Fold modelden hangi yönleriyle ayrılıyor?
Sızıntılara göre iPhone 18 Pro’nun ikinci önemli kamera avantajı telefoto lens tarafında ortaya çıkıyor. Apple’ın bu modelde telefoto kameranın diyafram açıklığını genişleteceği belirtiliyor. Daha geniş diyafram, özellikle düşük ışıkta zoom çekimlerinde daha fazla ışık toplanması anlamına geliyor. Bu da gece fotoğraflarında daha az kumlanma ve daha yüksek detay seviyesi demek.
Bu noktada iPhone Fold’un kamera yaklaşımı netleşmeye başlıyor. Söylentilere göre katlanabilir modelde telefoto lens hiç yer almayacak. Arka kamera diziliminin ana kamera ve ultra geniş açılı lensle sınırlı kalması bekleniyor. Ana kameranın donanım olarak Pro serisine oldukça yakın olması öngörülse de değişken diyafram özelliğinin yalnızca iPhone 18 Pro modellerine özel kalacağı konuşuluyor. Bu da Fold’un, çok yönlü kamera deneyimi yerine daha sade bir yapı sunacağı anlamına geliyor.
Sonbaharda tanıtılacak iPhone serisinin bir diğer dikkat çekici yönü ise ürün gamının küçülmesi. iPhone 18'in 2027 yılının başlarına kadar piyasaya sürülmeyeceğine yönelik iddialar ve iPhone Air'in halefinin belirsiz takvimi, Apple'ın odağını bu yıl Pro ve Fold modellerine yoğunlaştırdığını gösteriyor. Pro ve Pro Max modellerinin yalnızca ekran boyutuyla ayrışması, kullanıcıların fiilen iki farklı deneyim arasında seçim yapmasına neden olacak. Kamera yetenekleri de bu seçimin en teknik ve ölçülebilir kriterlerinden biri olarak öne çıkıyor.