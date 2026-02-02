Katlanabilir iPhone ailesi genişliyor: iPhone Flip sürprizi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın katlanabilir iPhone planları yalnızca tek bir modelle sınırlı kalmayabilir. Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre şirket, ilk katlanabilir modeli olan iPhone Fold'un pazardaki performansını yakından izleyerek, kapaklı formda ikinci bir cihazı da değerlendirmeye aldı. Şirket içinde "iPhone Flip" olarak anılan bu modeli, iPhone Fold'un yaratacağı talebi takip edecek.

Paylaşılan bilgilere göre Apple, Samsung'un izlediği yol haritasına benzer bir strateji izlemeyi planlıyor. Buna göre ilk kitap formundaki katlanabilir model pazara girerken, ardından yeterli talep oluşması hâlinde daha kompakt ve kapaklı bir tasarıma geçilecek. Bu noktada iPhone Fold, yalnızca yeni bir ürün değil, aynı zamanda katlanabilir iPhone ailesinin genişleyip genişlemeyeceğini belirleyecek bir test niteliği taşıyor.

iPhone Flip'in, iPhone Fold'a kıyasla daha sınırlı bir kullanım senaryosu sunacağı, ancak daha erişilebilir bir fiyata sahip olacağı söyleniyor. Daha önceki raporlar, kapaklı katlanabilir iPhone için 2028 yılına işaret etmişti. Ancak bu takvimin, iPhone Fold'un satış performansına göre erkene çekilmesi ya da tamamen rafa kaldırılması da ihtimaller arasında.

Öte yandan Apple'ın ürün gamını gereksiz şekilde karmaşık hâle getirmek istemediği vurgulanıyor. Mevcut iPhone modellerinin satışlarını olumsuz etkileme riski, iPhone Flip'in önündeki en büyük soru işaretlerinden biri konumunda.

