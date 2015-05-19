Apple'dan daha uygun fiyatlı 5K iMac

Apple, Force Touch teknolojisine sahip 15-inç Retina Macbook Pro sonrası 5K ekranlı iMac'in de daha uygun fiyatlı bir versiyonunu satışa sundu.

Apple tarafından geçtiğimiz dönemde duyurulan 27-inç Retina 5K ekranlı iMac'den farklı olarak 3.5 GHz yerine 3.3 GHz hızında çalışan dört çekirdekli bir Intel Core i5 işlemciye sahip olan yeni versiyon, 1TB Fusion Drive yerine 1TB'lık standart sabit sürücü kullanıyor ve yine farkı olarak 2 GB video belleğine sahip AMD Radeon R9 M290X yerine AMD Radeon R9 M290 ile geliyor. Ortak özellikler arasında ise 8GB bellek, üç adet USB 3.0 portu ve iki adet Thunderbolt 2 portu gibi detaylar yer alıyor.

27-inç Retina 5K ekranlı yeni iMac'ın fiyatı 7200 TL olarak açıklanmış durumda. Üst model ise 8300 TL'ye satılıyor. Maksimum 3 iş günü içerisinde teslim edilebilen cihazlara buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/133950-apple-unveils-more-affordable-imac-with-retina-5k-drops-price-of-current-model