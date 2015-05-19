Apple'dan daha uygun fiyatlı 5K iMac

Haber Editörü
Apple, Force Touch teknolojisine sahip 15-inç Retina Macbook Pro sonrası 5K ekranlı iMac'in de daha uygun fiyatlı bir versiyonunu satışa sundu.
Apple tarafından geçtiğimiz dönemde duyurulan 27-inç Retina 5K ekranlı iMac'den farklı olarak 3.5 GHz yerine 3.3 GHz hızında çalışan dört çekirdekli bir Intel Core i5 işlemciye sahip olan yeni versiyon, 1TB Fusion Drive yerine 1TB'lık standart sabit sürücü kullanıyor ve yine farkı olarak 2 GB video belleğine sahip AMD Radeon R9 M290X yerine AMD Radeon R9 M290 ile geliyor. Ortak özellikler arasında ise 8GB bellek, üç adet USB 3.0 portu ve iki adet Thunderbolt 2 portu gibi detaylar yer alıyor.
27-inç Retina 5K ekranlı yeni iMac'ın fiyatı 7200 TL olarak açıklanmış durumda. Üst model ise 8300 TL'ye satılıyor. Maksimum 3 iş günü içerisinde teslim edilebilen cihazlara buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.pocket-lint.com/news/133950-apple-unveils-more-affordable-imac-with-retina-5k-drops-price-of-current-model Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu fiyata SSD ve GTX 970M kullanır insan. 2 yıl önce aldığım makinada 16GB ram var, ayıptır...
O işlemci ve RAM anca grafiği işler.
7200 veren adam 8.300 verir.Eğitim için Mac ile 8.000 olur.
800 lira için 8gb RAM'e 7.200 saçma.
İlk çıkan versiyon 2300$ idi 200mhz düşün hızlı işlemci ve 290X yerine 290 ekran kartı opsiyonlu bir model çıkardılar ve 2000$dan satıyorlar ben bu yeni çıkan modelin daha çok tercih edileceğini düşünüyorum.
Windows'un müzik şirketleri için en büyük sıkıntı ses sürücüsü apple'a göre biraz zayıf coreaudio halen rakipsiz bu alanda.
Kısacası bu oyun bilgisayarı veya render makinası falan değil tamamen productivite üzerine tasarlanmış bir alet. Adamların önem verdiği şeyler: makinanın bakımı ile zaman kaybette updateleri kendi kendine yapsın restart istemesin, windowsta 10 click ile yapacağın şeyin bizde 7 click ile yap ve güzel bir kullanıcı deneyimi (mission control multiple desktop ui scaling).
Bir önceki paragrafta yazdıklarımın haricinde windows 8.1 OS Xden çekirdek anlamında çok daha üstün bir işletim sistemidir her türlü makinaya kurulabilir ve SSD RAM kontrolü gibi teknolojileri daha gelişmiştir. Oyun olayına hiç girmiyorum bile windowsta çalışmayan oyun yok biz OSXde oyun oynayabilmek için bi taraflarımızdan ter akıtıyoruz.
Özet olarak bu makinadan para kazanmayacaksanız resim müzik gibi işlerde profesyonel çalışan biri değilseniz en azından makinam az sorun çıkaran rahat kullanılan diyen bir akademisyen değilseniz falan zaten size göre bir makina değil fiyatı 8000TL olunca da sizden zorla almıyorlar bu parayı. 2000 dolarlık bir model çıkarmalarının sebebi de büyük ihtimalle ucuzlayan 5K monitörlere karşı daha rekabetçi bir model çıkarma ihtiyacıdır.
Orada ne de olsa Best Buy gibi devasa perakende zincirler var ve $ 2.000 altına (yani 1.999'a) böyle retina ve 5K ekranlı bis sistem sunmak onlara çok cazip gelecektir; varsın içinde 1 TB'lık mekanik HDD vs. vs. olsun...
Aynen katılmakla birlikte yurt dışı için mantıklı bir cihaz ama türkiye için malesef aynı şeyi söyleyemiyorum.
8300 ile neredeyse server pc kurulabilirken, fotoğrafla uğraşan adam bundan alacağı verime eş değer performans veren bir pc yi bu aletin yanında çok komik bir fiyata toplayabilir.