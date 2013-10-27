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Apple'dan iOS geliştiricilerine hediye: OS X Server

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
431
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan iOS geliştiricilerine hediye: OS X Server

Mavericks ile birlikte sunucu tarafındaki yazılım çözümü OS X Server'ın en yeni sürümünü yayınlayan Apple, Xcode'un sürekli entegrasyon özelliğini kullanabilmeleri için iOS geliştiricilerine OS X Server'ı ücretsiz olarak sunmaya başlıyor.

Apple'dan geliştiricilere gönderilmeye başlanan maile göre iOS geliştiriciler, Mac App Store üzerinden 19,99 dolara satılan OS X Server'ı daha etkin bir uygulama tasarım süreci oluşturabilmeleri için ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabilecekler.

Apple'ın OS X Server'ı geliştiricilere sunmasının temelinde yeni "sürekli entegrasyon" özelliği yer alıyor. Xcode'un sürekli entegrasyonu özelliği sayesinde geliştiriciler ayrı sunucularda botlar oluşturarak, uygulama geliştirme, analiz, test ve depolama süreçlerini otomatikleştirebilerek daha verimli bir uygulama geliştirme ortamı oluşturabiliyor.

Hem Xcode hem de OS X Server'ın Mac App Store'daki sayfalarına aşağıdaki bağlatılardan ulaşabilirsiniz:

Xcode - Apple

OS X Server - Apple


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