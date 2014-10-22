Apple'dan iPad Air 2 sürprizi: A8X işlemcisi üç çekirdekli, tablette 2GB RAM var

Apple'ın iPad Air 2 lansmanında gizlediği gerçek ortaya çıktı; A8X işlemcisi tahminlerin aksine iki değil üç çekirdekli. Açıkçası böylesine önemli bir gelişimin lansmanda neden anons edilediğini çözmek pek kolay olmasa da, söz konusu performans olduğunda iPad Air 2 tüm zamanların en güçlü tableti olarak uzun süre koltuğunu koruyacak gibi görünüyor.

Hem Android hem de IOS platformundaki en popüler işlemci ölçümleme yazılımı olan Geekbench'in 3.2.2 sürümü, A8X işlemcisinin tüm gizemini ortaya çıkardı. iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'da kullanılan 1.4GHz hızındaki çift çekirdekli A8 işlemcisinden farklı olarak, iPad Air 2'deki üç çekirdekli A8X işlemcisi 1.5GHz'de çalışıyor. Çekirdek sayısındaki artış, aynı zamanda ekstra 1 milyarlık transistörün gizemini de çözmemizi sağlıyor.

Yaptığı doğru satın almalar ve endüstri içerisinde cazip teklifler ile kadrosuna kattığı nitelikli mühendisler sayesinde sadece birkaç yılda dünyanın en iyi işlemci tasarım firmaları arasına giren Apple, her yeni tasarımıyla gelişimini bir adım ileri götürmeyi başarıyor. İkinci nesil 64-bit işlemci ile mobil arenada fark yaratmayı başaran firma, iPad Air 2 de ayrıca uzun süredir eleştri aldığı RAM miktarına da el atarak, IOS tarihinde ilk defa 2GB DDR3 kullanıyor.

Performans sonuçlarını değerlendirecek olursak, Geekbench 3'ün tek çekirdek değerlendirmesinde iPad Air 2'nin A8X işlemcisi, iPhone 6 ailesindeki A8 işlemcisinden %13 oranında daha hızlı. Bu farkı 100MHz'lik saat hızı artışına ve mimari seviyede yapılan bir takım ince ayarlamalara bağlamak mümkün. Çok çekirdek sonuçlarına baktığımızda ise neredeyse 4500 puan alan iPad Air 2, iPhone 6'dan %66, iPad Air'dan ise %68 oranında daha hızlı olarak sansasyonel bir sonuca imza atıyor. Neden sansasyonel çünkü arka arkaya çıkan iki tablet modeli arasında böylesine işlem gücü farkını daha önce görmemiştik.

Yurtdışında çıkan ilk incelemelere göre, iPad Air 2 gerçekten çok ama çok hızlı. Ancak diğer taraftan pil süresi, iPad Air'ın gerisinde gibi görünüyor. Daha fazla işlemci çekirdeği, daha fazla RAM ve TouchID gibi ekstra fonksiyonlar ile daha gelişmiş kamera kuşkusuz pilin daha hızlı tüketilmesine neden oluyor. İncelemelerin çoğundaki ortak görüş, iPad Air 2'nin bir önceki modele sahip kullanıcılar için mutlak geçiş zemini hazırlamadığı. Yani hali hazırda bir iPad Air'a sahipseniz, belki gelecek seneyi beklemek daha doğru olabilir. Ancak diğer taraftan A8X, PowerVR SGX6650 GPU'su ve IOS8'in genlerine işlemiş Metal API arayüzüyle hazırlanmış yeni nesil oyunları düşündüğümüzde, mobil teknoloji düşkünleri beklemek istemeyebilir.