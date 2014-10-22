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Apple'dan iPad Air 2 sürprizi: A8X işlemcisi üç çekirdekli, tablette 2GB RAM var

4 yıl
7,7b
1
159
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'dan iPad Air 2 sürprizi: A8X işlemcisi üç çekirdekli, tablette 2GB RAM var
Apple'ın iPad Air 2 lansmanında gizlediği gerçek ortaya çıktı; A8X işlemcisi tahminlerin aksine iki değil üç çekirdekli. Açıkçası böylesine önemli bir gelişimin lansmanda neden anons edilediğini çözmek pek kolay olmasa da, söz konusu performans olduğunda iPad Air 2 tüm zamanların en güçlü tableti olarak uzun süre koltuğunu koruyacak gibi görünüyor.
Hem Android hem de IOS platformundaki en popüler işlemci ölçümleme yazılımı olan Geekbench'in 3.2.2 sürümü, A8X işlemcisinin tüm gizemini ortaya çıkardı. iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'da kullanılan 1.4GHz hızındaki çift çekirdekli A8 işlemcisinden farklı olarak, iPad Air 2'deki üç çekirdekli A8X işlemcisi 1.5GHz'de çalışıyor. Çekirdek sayısındaki artış, aynı zamanda ekstra 1 milyarlık transistörün gizemini de çözmemizi sağlıyor.
Yaptığı doğru satın almalar ve endüstri içerisinde cazip teklifler ile kadrosuna kattığı nitelikli mühendisler sayesinde sadece birkaç yılda dünyanın en iyi işlemci tasarım firmaları arasına giren Apple, her yeni tasarımıyla gelişimini bir adım ileri götürmeyi başarıyor. İkinci nesil 64-bit işlemci ile mobil arenada fark yaratmayı başaran firma, iPad Air 2 de ayrıca uzun süredir eleştri aldığı RAM miktarına da el atarak, IOS tarihinde ilk defa 2GB DDR3 kullanıyor. 
Performans sonuçlarını değerlendirecek olursak, Geekbench 3'ün tek çekirdek değerlendirmesinde iPad Air 2'nin A8X işlemcisi, iPhone 6 ailesindeki A8 işlemcisinden %13 oranında daha hızlı. Bu farkı 100MHz'lik saat hızı artışına ve mimari seviyede yapılan bir takım ince ayarlamalara bağlamak mümkün. Çok çekirdek sonuçlarına baktığımızda ise neredeyse 4500 puan alan iPad Air 2, iPhone 6'dan %66, iPad Air'dan ise %68 oranında daha hızlı olarak sansasyonel bir sonuca imza atıyor. Neden sansasyonel çünkü arka arkaya çıkan iki tablet modeli arasında böylesine işlem gücü farkını daha önce görmemiştik. 
Yurtdışında çıkan ilk incelemelere göre, iPad Air 2 gerçekten çok ama çok hızlı. Ancak diğer taraftan pil süresi, iPad Air'ın gerisinde gibi görünüyor. Daha fazla işlemci çekirdeği, daha fazla RAM ve TouchID gibi ekstra fonksiyonlar ile daha gelişmiş kamera kuşkusuz pilin daha hızlı tüketilmesine neden oluyor. İncelemelerin çoğundaki ortak görüş, iPad Air 2'nin bir önceki modele sahip kullanıcılar için mutlak geçiş zemini hazırlamadığı. Yani hali hazırda bir iPad Air'a sahipseniz, belki gelecek seneyi beklemek daha doğru olabilir. Ancak diğer taraftan A8X, PowerVR SGX6650 GPU'su ve IOS8'in genlerine işlemiş Metal API arayüzüyle hazırlanmış yeni nesil oyunları düşündüğümüzde, mobil teknoloji düşkünleri beklemek istemeyebilir. 

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SpesifikBrush 4 yıl
Kavgalara bak ya, yatağa uzandım okuya okuya keyif alıyorum :D Elin çıkardığı cihazlar için kırmayalım birbirimizi :) Başlamışım A8X'ine, K1'ine. Manhattan testinden ne almışsa almış, her gün onu mu izleyeceğim sanki, oh oh mis tabletimden beklediğim gibi Manhattan testinden Geekbench'ten yüksek yüksek performanslar alıyor bir daha da gam yemem mi diyecem. Ha tek artısı şu olur, cihazın gücü birden baya arttığı için geleceğe daha çok dayanıklı. (futureproof deniyor türkçeye çeviremedim) ama ben mesela hala N9 alabilirim, niye? Android'i seviyorum. Bana daha çok uyuyor. Ama iPad'e lafım yok. Bal gibi cihaz.

Kullanım alanınıza gmre tablet seçin bence güce göre değil.
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GranTurismo 4 yıl
İpad airi daha 3 ay oldu alalı ve şimdi 2 gb ram, 3 çekirdek işlemciyi görünce üzülmedim desem yalan olur
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magicrea 4 yıl
iyi iyi inş air in fiyatı düşer, air almak istiyordum bende.
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berkerden 4 yıl
Şu an tek düşünülecek nokta pil nasıl olacak. Bazı arkadaşlar olur mu hiç falan demişler ama iPad Air 1 hiç uğraşmadan 15-16 saati çok rahat görüyordu 10 saat taahhüt etmelerine rağmen. Bunda pil de biraz ufaldığı ve güç ihtiyacı arttığı için 10 saate doğru bir azalma olacağı kanısındayım. Ancak performans olarak al uzun süre kullan cinsinden bir alet olmuş hem ram, hem işlemci açısından.
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Celeste 4 yıl berkerden
berkerden

Şu an tek düşünülecek nokta pil nasıl olacak. Bazı arkadaşlar olur mu hiç falan demişler ama iPad Air 1 hiç uğraşmadan 15-16 saati çok rahat görüyordu 10 saat taahhüt etmelerine rağmen. Bunda pil de biraz ufaldığı ve güç ihtiyacı arttığı için 10 saate doğru bir azalma olacağı kanısındayım. Ancak performans olarak al uzun süre kullan cinsinden bir alet olmuş hem ram, hem işlemci açısından.

Güç ihtiyacı azaldı işlemci daha verimli olduğu için. Sadece pil kapasitesi düştüğü ve yoğun ram kullanımında pil performans olarak etkilenecektir.
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Happy_Returns 4 yıl
Vay be 2GB RAM. Apple doğru yolda ilerliyor. Hemen almak gerek.
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sanyo 4 yıl
Bimeks te ön siparişte... Özelliklerinde RAM 1 GB görünüyor...

Apple iPad Air 2 16GB Wi-Fi 9,7'' Silver İOS 8 Tablet PC
Sipariş sevk tarihi 31.10.2014
Çin9,7"1.3 GhzİOS 816 GB2048 x 1536 pxWi-fi8 Mp1 GBDDR3A8XUsb1 - 10 Saat


Üretim YeriÇin
Ekran Boyutu9,7"
İşlemci ModeliA8X
İşlemci Hızı1.3 Ghz
Bellek1 GB
Bellek TürüDDR3
İşletim SistemiİOS 8
Disk Kapasitesi16 GB
KameraEvet/Var
Artırılabilir BellekHayır/Yok
Ekran Çözünürlüğü2048 x 1536 px
Wi-fiEvet/Var
GPSHayır/Yok
Kamera Çözünürlüğü8 Mp
Klavye Sanal
Telefon GörüşmesiHayır/Yok
Dokunmatik EkranEvet/Var
3GHayır/Yok
UsbEvet/Var
Mini HDMIHayır/Yok
BluetoothEvet/Var
RenkGümüş
Video OynatmaEvet/Var
Pil Süresi1 - 10 Saat
Boyutlar (GxDxY)240 x 169,5 x 6,1 mm
Kart YuvalarıHayır/Yok
Ağırlık437 gr
Operatör KampanyalıHayır/Yok
Üretici Kodu:MGLW2TU/A
Garanti Süresi:24 Ay
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*siteci* 4 yıl
Sonunda fiyatını hak eden bir ipad'le karşı karşıyayız. Geekbench'e göre artık ultrabook gücünde bir tablet olmuş Ipad air 2. Şarj süresinin ise yine yeterli olacağını düşünüyorum. Ipad mini 3 en azından a8x olmasa bile a7 yerine a8 le gelseydi yine alırdım ama şimdi ya ipad mini 2 alacağım ya da biraz daha biriktirim yeni ipadi alacağım.
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gamefry 4 yıl
Zaman gazetesi lansman günü fiyatları şöyle vermişti, tabi bu şekilde mi çıkar bilemiyorum.

"iPad’lerin Türkiye fiyatı da belli oldu. 16 GB’lık Wi-Fi özellikli iPad Air 2’nin Türkiye fiyatı 1.449 TL. 64 GB’lık versiyonu 1.729 TL, 128 GB ise 2.009 TL. Wi-Fi ve 3G bağlantı özelliği olan versiyonun fiyatı ise 1.819 TL’den başlıyor. 7.9 inç ekranlı iPad Mini 3’ün Wi-Fi modelinin fiyatı 16 GB 1.169 TL, 64 GB 1.449 TL, 128 GB ise 1.729 TL olacak. 3G’li modellerin fiyatı ise 1.539 TL’den başlıyor."
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cchokoboy 4 yıl
Yurtdisindan ipad getirtmenin bir dezavantaji var midir veya pasaporta kaydetme gibi bir durumu var mi
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Umutcan 4 yıl cchokoboy
cchokoboy

Yurtdisindan ipad getirtmenin bir dezavantaji var midir veya pasaporta kaydetme gibi bir durumu var mi

Wifi olan modelde problem yok, 3g'li modeli ise kesinlikle yurtdışından almayın kayıt problemi olur + hemen hemen Tr fiyatına gelir.
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bote27 4 yıl
Tr de nezaman satışa çıkacak yahu appstore tr ye bakıyorum yok illaki yurt dışından mı alalım
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Omer_Faruk. 4 yıl
Harikaymış gerçekten.
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