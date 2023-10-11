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En son iPad'in çıkışının üzerinden uzun bir süre geçti. Apple yakında iPad Mini 7'yi tanıtarak bu sessizliği bozabilir. Aktarılan son bilgilere göre cihaz bu yılın sonlarında veya gelecek yılın başlarında duyurulacak. Ayrıca yedinci nesil iPad mini hakkında başka detaylar da var.

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Apple temalı MacRumors internet sitesi Tech_Reve isimli X (Twitter) kullanıcısının bir gönderisine dikkat çekti. Kaynağa bakılırsa yeni çıkacak iPad Mini, 120 Hz ProMotion teknolojisine sahip bir ekranla gelmeyecek. Bu da cihazın önceki model gibi 60 Hz ekran içermeye devam edeceğini gösteriyor.

Yeni versiyonun selefinden temel farkı ise yeni bir A serisi çipe geçiş yapması olacak. Mevcut iPad mini 2021'in iPhone 13'te de bulunan Apple A15 Bionic çiple donatıldığını hatırlatalım. Ancak ekran teknolojisinde herhangi bir değişiklik olmaması ciddi anlamda eleştirilecek gibi gözüküyor.

Mevcut iPad'deki jöle etkisi can sıkmıştı

Daha önce Apple'ın iPad Mini 6'daki ekran sorunları nedeniyle bir sonraki iPad Mini modelinde ProMotion teknolojisine geçeceği düşünülüyordu. Zira kullanıcılar iPad mini 6'da ekranı kaydırırken ortaya çıkan "jöle etkisinden" şikayetçiydi.

Yedinci nesil iPad mini'deki tek önemli değişiklik A16 Bionic çip olabilir. Aynı zamanda şirketin kameralar dahil olmak üzere başka küçük iyileştirmeler yapması da mümkün. Firma, Photonic Engine gibi özellikleri iPad'e ilk kez getirebilir. Apple her zaman olduğu gibi bu konudaki planlarını gizli tutuyor.

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iPad mini 7'de 120 Hz ProMotion ekran bekleyenlere kötü haber