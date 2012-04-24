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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'dan mali yılın ikinci çeyrek raporu : 11.9 milyar dolar kar, 35 milyon iPhone satışı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en değerli şirketi ünvanını elinde bulunduran Apple merakla beklenen 2012 mali yılı ikinci çeyrek raporunu açıkladı. Yıl bazında karında yüzde 94 artış yaşayan Apple, tahminleri yanıltmadı.

İkinci çeyrekte Apple, yeni pazarlarla birlikte 35.1 milyon iPhone satarken, iPad satışı da 11.8 milyon adet oldu. Yıl bazında iPhone satışları yüzde 88, iPad satışları yüzde 151 artış gösterdi.

Önceki yıl aynı döneme göre yüzde 7'lik artışla 4 milyon Mac, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 15 düşüşle 7.7 milyon iPod ikinci çeyrekteki gelir tablosuna eklendi.

Satışların büyük katkı yaptığı gelirler ikinci çeyrekte 39.2 milyar dolara ulaştı. Net kar 11.9 milyar dolar oldu. Hisse başı kazanç ise 12.30$ şeklinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde 24.7 milyar dolar gelir, 6 milyar dolar net kar ve 6.40$ hisse başı kazanç elde edilmişti. Kar ve hisse başı kazanç neredeyse ikiye katlandı.

Bu çeyrekte Apple'ın nakit birikime katkısı 14 milyar dolar oldu. Yaklaşık 100 milyar dolara yaklaşan nakit servetinden 45 milyar dolar civarında bir miktarı Apple, hisse sahiplerine dağıtmıştı.

Rekor ikinci çeyrek gelirlerinden sonra Apple üçüncü çeyrek için biraz temkinli. Firma 34 milyar dolar gelir beklerken, hisse başı kazanç beklentisi ise 8.68$ şeklinde.

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r.m.y. 7 yıl en beğenilen
klasik bir ekrem çukurca haberi.

1 hafta önce yere çakılan apple hisselerinden hiç bahsetmemişti kendisi ama olsun ...

piyasa değeri 5 günde 60 milyar dolar erimiş. Buyurun:

haber.gazetevatan.com/...
klasik bir ekrem çukurca haberi.1 hafta önce yere çakılan apple hisselerinden hiç bahsetmemişti kendisi ama olsun ...piyasa değeri 5 ...
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2 Yanıt Yanıtla +32
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| OMG! | 7 yıl
irfan_mandirali
Yani bu satis rakamlarinin onunde saygiyla egilmekten baska bi secenek gorebiliyor muyum? Hayir! Donanim zengini degilsin quad coreler havalarda ucusmuyor gigahertzlerle de yaris yapmiyorsun, hersey donanim degil yazilim mi oluyomus EVET! Ortada bi kapak var buyrun bu kapagi siz kapatin;)

iyi güzel demişsin dostum ama en önemli yeri kaçırmışsın. bana göre,apple'ın başarısı ne donanımsal ne yazılımsal. tamamiyle reklam. her 10 iphone satın alan müsterinin kaç tanesi ios kelimesinin anlamını biliyor acaba? sokaktaki insanlar işletim sisteminin ne demek olduğunu bilmiyor donanıma mı bakıcak? popüler mi telefon? popüler,iş bitmiştir. zor olan da bu zaten,yazılıma ve donanıma harcayacağın efor reklama harcayacağın efordan daha az ve zahmetsiz ama doğru pazarlama stratejisi kullanırsanız apple gibi 1 verip 10 alırsınız.
bu arada ios işletim sistemine kalitesizdir,başarıda payı yoktur demiyorum. stabil,insanları yarıyolda bırakmayan bir sistem ama bu başarıda pazarlama stratejisinin getirisi yanında esamesi okunmaz.
irfan_mandiraliYani bu satis rakamlarinin onunde saygiyla egilmekten baska bi secenek gorebiliyor muyum? Hayir! Donanim zengini degilsin quad ...
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3 Yanıt Yanıtla +14
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bozok_53_45 7 yıl
Nopasstr
Aynı paraya Samsungun takoz telefonları millete kakaladığını görüyorumda, helali hoş olsun adamlara.

kime göre takoz neye göre takoz bi s2 yle 4s in inceliklerine bakın eğer google de yazı yazmayı biliyosanız pardon google apple ın değildi girmezsiniz şimdi oraya..
NopasstrAynı paraya Samsungun takoz telefonları millete kakaladığını görüyorumda, helali hoş olsun adamlara.kime göre takoz neye göre...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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createemir 7 yıl
Apple 2011'de yeni iTouch çıkarsaydı düşüş olmazdı dimi ?
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E_Aydin35 7 yıl
| OMG! |
irfan_mandirali Yani bu satis rakamlarinin onunde saygiyla egilmekten baska bi secenek gorebiliyor muyum? Hayir! Donanim zengini degilsin quad coreler havalarda ucusmuyor gigahertzlerle de yaris yapmiyorsun, hersey donanim degil yazilim mi oluyomus EVET! Ortada bi kapak var buyrun bu kapagi siz kapatin;)
iyi güzel demişsin dostum ama en önemli yeri kaçırmışsın. bana göre,appleın başarısı ne donanımsal ne yazılımsal. tamamiyle reklam. her 10 iphone satın alan müsterinin kaç tanesi ios kelimesinin anlamını biliyor acaba? sokaktaki insanlar işletim sisteminin ne demek olduğunu bilmiyor donanıma mı bakıcak? popüler mi telefon? popüler,iş bitmiştir. zor olan da bu zaten,yazılıma ve donanıma harcayacağın efor reklama harcayacağın efordan daha az ve zahmetsiz ama doğru pazarlama stratejisi kullanırsanız apple gibi 1 verip 10 alırsınız.bu arada ios işletim sistemine kalitesizdir,başarıda payı yoktur demiyorum. stabil,insanları yarıyolda bırakmayan bir sistem ama bu başarıda pazarlama stratejisinin getirisi yanında esamesi okunmaz.

+1
Kesinlikle çok haklısın, bende herkeze bunu söylemeye çalışıyorum, popülaritesi yüksek olan bir şirket apple,apple,apple dışarıda apple olduğunu bilmen yeterli oluyor nedense bir ürün alıcaksan, kendimi beğenmiş gibi olması ama, dışarıda çok gözlem yapıyorum arkadaşlarımla tartışıyorum, arkadasım 4S aldı 100 özelliği varsa bildiği ancak 10 özellik tamam tamma yavaş yavaş öğreniyor ama telefon alıcaksa tercihi Apple tarafından oluyor ne karşılaştırma ne ölçme biçme hiçbirşey yok ama zaten Apple alıyorsan paran varsa sorunda yok..
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0RK 7 yıl
"Satış rakamları yüksek, o zaman kesinlikle en iyisi." diyenler, "Youtube'da en çok Justin Bieber dinlenmiş, demek ki en iyisi o." deseler şaşırmam.
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CooL_ROMEO 7 yıl
| OMG! |
irfan_mandirali Yani bu satis rakamlarinin onunde saygiyla egilmekten baska bi secenek gorebiliyor muyum? Hayir! Donanim zengini degilsin quad coreler havalarda ucusmuyor gigahertzlerle de yaris yapmiyorsun, hersey donanim degil yazilim mi oluyomus EVET! Ortada bi kapak var buyrun bu kapagi siz kapatin;)
iyi güzel demişsin dostum ama en önemli yeri kaçırmışsın. bana göre,appleın başarısı ne donanımsal ne yazılımsal. tamamiyle reklam. her 10 iphone satın alan müsterinin kaç tanesi ios kelimesinin anlamını biliyor acaba? sokaktaki insanlar işletim sisteminin ne demek olduğunu bilmiyor donanıma mı bakıcak? popüler mi telefon? popüler,iş bitmiştir. zor olan da bu zaten,yazılıma ve donanıma harcayacağın efor reklama harcayacağın efordan daha az ve zahmetsiz ama doğru pazarlama stratejisi kullanırsanız apple gibi 1 verip 10 alırsınız.bu arada ios işletim sistemine kalitesizdir,başarıda payı yoktur demiyorum. stabil,insanları yarıyolda bırakmayan bir sistem ama bu başarıda pazarlama stratejisinin getirisi yanında esamesi okunmaz.

sende hoş demişsin ama sokaktaki adam 3 fps ile ekran hareketlerini pek sevmiyor insanların gözünü yoruyor . O yüzden apple seçiyorlar.
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dodomoco 7 yıl
arkadaşalr birbirinizle bu kadar alıp veremediğiniz nedir anlamadım ki hangisi iyi ise onu alın ama hem bb9900 kullanan hemde s1,s2 kullanan hemde 3gs ve 4s kullanan biri olarak hiç ios kadar stabil bir sistem görmedim s2 var ama saçma sapan yerlerde takılıyor odur budur bıktım tekrar iphone 4se geri dönüyorum 5 çıkınca direk onuda alıcam ama nedir samsung daha mı iyisini yaptı direk gider samsung alırım benim için önemli olan hızlı olmasıdır ister elma olsun ister robot fark etmez
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Burak1916 7 yıl
_deadmaster
hiç ios veya iphone kullanmadım,eminim güzel telefondur ama bence iphone un bu kadar çok satmasını tüketim çılgınlığına bağlıyorum.adam elinde iphone4 varken hemen gidip ufak tefek bir kaç şey eklenmiş 4s i alırsa 35 değil 100 milyon satar.iphone kullananların büyük kısmı uygulamaları bile doğru düzgün kullanmiyordur yani bende iphone var demek için alıyordur.

aynen katılıyorum. özellikle biz türk milleti olarak bayılıyoruz hava atmaya. adam ödemeli atıyor iphone var, iphone var ücretsiz uygulama bulma peşinde, iphone var şahinle geziyor, iphone
var daha facebook a girmeyi bilmiyor...
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Psycna 7 yıl
rakamlardan anlasildigi uzere keramet ne flashta ne bluetooth dosya paylasiminda, ne de kocaman ekranli ne oldugu belli olmayan telefonumsularda...

bazi fandrozortlar hala flash turkusu cigiriyor...
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Lady GarGara 7 yıl
Android ne la?
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ayfoncu4 7 yıl Lady GarGara
Lady GarGara

Android ne la?

hani var ya sony ericsson reklamında çıkıyor küçük küçük robotçuklar
onlar işte gereksiz bişey boşver
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Erasmus78 7 yıl
Yahu el alemin parası bizi bu kadar germesin arkadaşlar. Adamlar paraya para demiyor. Ne diyorlar bilmiyorum. :)) Aferin deyip geçmek lazım. Üzerinde bu kadar durmamak lazım.
Bu arada web sitesine girip browser üzerinden maç seyretmektense uygulama üzerinden seyretmeyi tercih ederim. Daha az benzin yakar ve daha kullanışlıdır. Uygulamaları küçümsemeyelim lütfen. Mobil uygulamalar çok önemlidir. Keşke herşeyin mobil uygulaması olsa.
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soulmate 7 yıl
Hava atmak için alma muhabbetini bıraksanız artık beyler? Görende Apple sadece Türkiye'de iPhone satılıyor sanacak. 35 milyon satmış adamlar. OTUZBES MİLYON. hadi gönlümüz olsun 1 milyonu Türkiye'de satılmış olsun. Maalesef sôyle bir durum var yurtdisinda ne telefon ne kıyafet ne de araba bir statü simgesi degil. Bem Ocak ayından beri Amerikada yasıyorum ve gelir düzeyi yüksek olunca, alım gücü yüksek olunca kimse telefonunu alırken "havalı mı olur" kaygısına düşerek almıyor. Atladiginiz en önemli nokta ise Apple'ın hitap ettigi kesim gibi kavramı olmaması. Burada 75 80 yasında insanların elinde iPhone / iPad cocukların bile elindeyse iPod Touch ya da iPhone'lar var. Çünkü kullanımı kolay hiçbirşeyle uğraşmıyorsun teknik destegi aksesuarları yaygın. Apple Storelar burada neredeyse her hafta belli konularda iPhone workshopları yapıyor. Bir ay önce San Francisco'da yeni iPad çıktığında hatta çok şaşırmıştım bir suru yaşlı başlı insanlar ellerinde iPhone fotograf işlemeyi öğreniyordu. Apple hem arayüzleri bu kadar sade ve kullanışlı yaparken hem de satış sonrası destegini güçlü tutarken genci yaşlısı nispeten daha karışık olan androidi tercih etmiyor.
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Extreme Victory 7 yıl soulmate
soulmate
Hava atmak için alma muhabbetini bıraksanız artık beyler? Görende Apple sadece Türkiye'de iPhone satılıyor sanacak. 35 milyon satmış adamlar. OTUZBES MİLYON. hadi gönlümüz olsun 1 milyonu Türkiye'de satılmış olsun. Maalesef sôyle bir durum var yurtdisinda ne telefon ne kıyafet ne de araba bir statü simgesi degil. Bem Ocak ayından beri Amerikada yasıyorum ve gelir düzeyi yüksek olunca, alım gücü yüksek olunca kimse telefonunu alırken "havalı mı olur" kaygısına düşerek almıyor. Atladiginiz en önemli nokta ise Apple'ın hitap ettigi kesim gibi kavramı olmaması. Burada 75 80 yasında insanların elinde iPhone / iPad cocukların bile elindeyse iPod Touch ya da iPhone'lar var. Çünkü kullanımı kolay hiçbirşeyle uğraşmıyorsun teknik destegi aksesuarları yaygın. Apple Storelar burada neredeyse her hafta belli konularda iPhone workshopları yapıyor. Bir ay önce San Francisco'da yeni iPad çıktığında hatta çok şaşırmıştım bir suru yaşlı başlı insanlar ellerinde iPhone fotograf işlemeyi öğreniyordu. Apple hem arayüzleri bu kadar sade ve kullanışlı yaparken hem de satış sonrası destegini güçlü tutarken genci yaşlısı nispeten daha karışık olan androidi tercih etmiyor.

Hocam, klavyene sağlık, nede güzel yazmışsın. İnsanlar azıcık geniş düşünse zaten o yazdıklarını hiç yazmayacaklardı.
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alphekka 7 yıl

Dünyanın en değerli şirketi ünvanını elinde bulunduran Apple merakla beklenen 2012 mali yılı ikinci çeyrek raporunu açıkladı.

sevgili donanımhaber yöneticileri, haberlerinizde yer alan mali yıl haberlerinin yarısı "mali yıl dönemleri konusunda" yanlış haber. 2012 mali yılı 2.çeyrek bitmeden raporu nasıl olmuşta açıklanmış???? yoksa bir öngörü mü bu???
haberin aslı 2012 1.çeyrek olmasın???
daha once de qualcomm, microsoft ve hp haberleriniz de aynı hatayı yaptınız.
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Mr. Jingles 7 yıl
Adamların sattıkları iPad sayısı Nokia'nın akıllı telefon sayısına eşit. Satılan iPhone sayısını karşılaştırmıyorum bile. :)
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bahoho 7 yıl
Nerdeyse 2013 olcak hala iosta flash yok diyenler var.
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