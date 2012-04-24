Apple'dan mali yılın ikinci çeyrek raporu : 11.9 milyar dolar kar, 35 milyon iPhone satışı

Dünyanın en değerli şirketi ünvanını elinde bulunduran Apple merakla beklenen 2012 mali yılı ikinci çeyrek raporunu açıkladı. Yıl bazında karında yüzde 94 artış yaşayan Apple, tahminleri yanıltmadı.





İkinci çeyrekte Apple, yeni pazarlarla birlikte 35.1 milyon iPhone satarken, iPad satışı da 11.8 milyon adet oldu. Yıl bazında iPhone satışları yüzde 88, iPad satışları yüzde 151 artış gösterdi.





Önceki yıl aynı döneme göre yüzde 7'lik artışla 4 milyon Mac, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 15 düşüşle 7.7 milyon iPod ikinci çeyrekteki gelir tablosuna eklendi.





Satışların büyük katkı yaptığı gelirler ikinci çeyrekte 39.2 milyar dolara ulaştı. Net kar 11.9 milyar dolar oldu. Hisse başı kazanç ise 12.30$ şeklinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde 24.7 milyar dolar gelir, 6 milyar dolar net kar ve 6.40$ hisse başı kazanç elde edilmişti. Kar ve hisse başı kazanç neredeyse ikiye katlandı.





Bu çeyrekte Apple'ın nakit birikime katkısı 14 milyar dolar oldu. Yaklaşık 100 milyar dolara yaklaşan nakit servetinden 45 milyar dolar civarında bir miktarı Apple, hisse sahiplerine dağıtmıştı.





Rekor ikinci çeyrek gelirlerinden sonra Apple üçüncü çeyrek için biraz temkinli. Firma 34 milyar dolar gelir beklerken, hisse başı kazanç beklentisi ise 8.68$ şeklinde.