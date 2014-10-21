Apple'dan son çeyrekte 39 milyon iPhone satışı





Hem kendi tarihi hem de akıllı telefon tarihi açısından en hızlı ilk haftasonu açılışını gerçekleştirerek 10 milyon iPhone 6/6 Plus rakamına imza atan Apple, yılın üçüncü çeyrek mali tablolarında bunun önemli bir etkisini gördü.





Firma tarafından paylaşılan rakamlara göre çeyrek yıl bazında yüzde 12.2 artışla 42.12 milyar dolar gelir elde eden Apple bundan 8.5 milyar dolar kar çıkarmayı başardı. Firma kendi rekorunu kırarken Wall Street analiz uzmanlarının beklentilerinin üzerinde bir tablo sergiledi. Firmanın uluslararası satışları toplam gelirin yüzde 60'ını oluşturdu. Kar marjı ise yüzde 38 olarak gerçekleşti.





Firmanın son çeyrekte sattığı iPhone miktarı 39.3 milyon olarak kaydedildi. Önceki çeyreğe göre yükseliş yaşayan iPhone satışları yanında iPad satışları ise yüzde 7 azalarak 12.3 milyon rakamında kaldı. Apple sürekli düşüş yaşayan tablet satışlarının kendi beklentilerini karşıladığını açıkladı.

Önceki çeyrekte 5 milyon Mac satışı ile PC pazarında beşinci sıraya çıkan Apple, son çeyrekte bu rakamı biraz daha artırarak 5.5 milyona yükseltti. Artık unutulmaya yüz tutan iPod satışları ise raporlara yansımadı.





Hisse senetlerinde de yükseliş yaşayan Apple son çeyrekte 13.3 milyar dolar gibi rekor bir nakit akışı elde etmeyi başardı. 20 milyar dolarlık harcamaya rağmen elde edilen bu rakam toplam nakit birikimini ise 94 milyar dolara yükseltti.





Apple'ın geçtiğimiz hafta Çin'de başlayan iPhone satışlarından beklentisi bir hayli yüksek. Firma yılın dördüncü çeyreğinde 65 milyar dolar gibi rekor bir gelir ve rekor iPhone satışları bekliyor.

http://www.apple.com/pr/library/2014/10/20Apple-Reports-Fourth-Quarter-Results.html