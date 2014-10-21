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Apple'dan son çeyrekte 39 milyon iPhone satışı

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'dan son çeyrekte 39 milyon iPhone satışı

Hem kendi tarihi hem de akıllı telefon tarihi açısından en hızlı ilk haftasonu açılışını gerçekleştirerek 10 milyon iPhone 6/6 Plus rakamına imza atan Apple, yılın üçüncü çeyrek mali tablolarında bunun önemli bir etkisini gördü. 

Firma tarafından paylaşılan rakamlara göre çeyrek yıl bazında yüzde 12.2 artışla 42.12 milyar dolar gelir elde eden Apple bundan 8.5 milyar dolar kar çıkarmayı başardı. Firma kendi rekorunu kırarken Wall Street analiz uzmanlarının beklentilerinin üzerinde bir tablo sergiledi. Firmanın uluslararası satışları toplam gelirin yüzde 60'ını oluşturdu. Kar marjı ise yüzde 38 olarak gerçekleşti. 

Firmanın son çeyrekte sattığı iPhone miktarı 39.3 milyon olarak kaydedildi. Önceki çeyreğe göre yükseliş yaşayan iPhone satışları yanında iPad satışları ise yüzde 7 azalarak 12.3 milyon rakamında kaldı. Apple sürekli düşüş yaşayan tablet satışlarının kendi beklentilerini karşıladığını açıkladı. 
Önceki çeyrekte 5 milyon Mac satışı ile PC pazarında beşinci sıraya çıkan Apple, son çeyrekte bu rakamı biraz daha artırarak 5.5 milyona yükseltti. Artık unutulmaya yüz tutan iPod satışları ise raporlara yansımadı. 

Hisse senetlerinde de yükseliş yaşayan Apple son çeyrekte 13.3 milyar dolar gibi rekor bir nakit akışı elde etmeyi başardı. 20 milyar dolarlık harcamaya rağmen elde edilen bu rakam toplam nakit birikimini ise 94 milyar dolara yükseltti. 

Apple'ın geçtiğimiz hafta Çin'de başlayan iPhone satışlarından beklentisi bir hayli yüksek. Firma yılın dördüncü çeyreğinde 65 milyar dolar gibi rekor bir gelir ve rekor iPhone satışları bekliyor.  

http://www.apple.com/pr/library/2014/10/20Apple-Reports-Fourth-Quarter-Results.html Yorum Yaz
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Hz Thad 4 yıl
Nokia > apple
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clopin 4 yıl
39m saf
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TimeBoy 4 yıl
Ah ah şu apple ın Tr de bir yılda ödedikleri gumruk vergisini bir görseniz ağzınız açık kalır.vergisi bu kadarsa ne kadar kar marjı var hayal edemiyorum
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Teknode 4 yıl
Yamulduğu sürece isterse milyar satsın ilgi alanıma giremez.
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DH Misafiri 4 yıl
Fazla söze ve fanatikliğe gerek yok, gerekli detaylar ilgili sitede mevcut. Bu default ayarlarla çalışan bir işletim sisteminden beklentilerinizi çok yüksek tutmamalısınız: fix-macosx.com/...
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Gece772 4 yıl
Apple batarsa hangi firmaya sevinir ki...
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GEr0nim0 4 yıl
sadece ipad 68 milyon mu satmış 2014'te. arkadaş darpane olsan bu kadar olur. apple çılgınlığı sadece burada yok biliyorduk da bu kadar milletin parasını sokağa dökme manyağı olduğunu bilmiyorduk (ben bilmiyordum en azından)
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WISDOM 4 yıl
apple savunanlara hisse mi veriyor yaw
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ounomaus 4 yıl
isteyen isteğini desin insanlar üzerinde apple cihaz kalitedir güvendir algısını oluşturdular tabi cihazlar cırt olsada satacak adamlar
şimdide ekran büyüdü tasarım daha kötü oldu ama değişim olduğu için talep çok tabi isteyen alır istemeyen başka markaya yönelir tercih meselesi
ben şahsen itunesten dosya paylaşamamaktan bluetoot cihazlarında şarj olayından yada güncelleme diye zorlamsından yada geriye dönük desteğinden tabi en çok fiyatından ötürü apple cihaz hiç tercihlerimin arasına almam ama insanların parası var güvendikleri marka ve seviyorlar kullanırken alıyorlar zevkler ve renkler gibi
yanlız bazı süperzekalar firmaları savunuyorlar sanki ordan para alıyorlar
ben nokialar apple çin malları apple samsung lg falan kullandım hangisi daha işime gelirse onun cihazını tercih ederim
yanlız şu olayı anlamadım bir türlü telefon oyun için alanlar var denebilir ama bu cihazlar oyun makinaları değil ki yada benchmarkları sanki üstündeki işlemci ve gpu uzaya gidecek insanlar artık çok abartıyorlar güzel teknolojik gelişme ama düşündükleri kadar hayatı değiştirmiyorlar
yanlız şu konu çok önemli bu ürüne bu para çok açıkça cihazın donanımına verilen para belli istenilen para artık çok aşırı 300 usd üretim 750-800 usd satışı keşke tüketiciler daha az taleb yapsada apple bu düşünceyi değiştirip fiyatı daha alınabilir seviyede tutsa
sadece hava atmak için baba parası ile alanlara isheep
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Lightr 4 yıl
SamsungvsApple dönmüş buralar
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