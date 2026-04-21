    iOS 27 almayacak cihazlar belli oldu: Efsane iPhone için yolun sonu!

    iOS 27 destekleyen telefonlar kadar güncellemeyi alamayacak iPhone'lar da merak ediliyor. Yeni bir rapor, iOS 27 almayacak cihazları ortaya çıkardı.             

    ios 27 almayacak cihazlar belli oldu Tam Boyutta Gör
    iOS 27 yenilikleri 8 Haziran'da WWDC'de tanıtılacak. Yeni bir rapor, yazılım güncellemesinin dört iPhone modeline gelmeyeceğini gösteriyor. İşte ayrıntılar:

    iPhone 11, iOS 27 güncellemesini almayacak

    Apple, bazı yıllarda eski iPhone modelleri için uyumluluğu sonlandırırken, bazı zamanlarda bunu yapmıyor. Ancak, iOS 27 ile birlikte bir değişiklik olacak. Instant Digital, iOS 27 güncellemesinin geleceği tüm iPhone modellerinin tam bir listesini yayınladı. iOS 26’yı destekleyen dört model listede yer almıyor: iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11 ve iPhone SE (2. nesil).

    iOS 27, iPhone 12 veya daha yeni modellere gelecek gibi görünüyor. iOS 26, ikinci nesil iPhone SE'yi desteklerken, yeni güncelleme yalnızca iPhone SE 3 ve üzeri modellerde çalışacak. Hatırlatma olarak, geçen yıl iPhone XS ve XS Max bu güncellemeyi kaçırmıştı.

    iOS 27'nin temel özelliklerinin çoğunun Apple Intelligence ile ilgili olması bekleniyor. Bu özellikler iPhone 15 Pro veya daha yeni bir model gerektirecek. Bu nedenle, iPhone'unuz iOS 27 ile uyumlu olsa bile, gelecek özelliklerin tümünü destekleyip desteklemeyeceği belirsiz.

    iOS 27 alacak iPhone modelleri

    • iPhone 17e, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max
    • iPhone Air
    • iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max
    • iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
    • iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
    • iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
    • iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
    • iPhone SE (3. nesil)

    iOS 27 ne zaman yayınlanacak?

    Apple, iOS 27'yi 8 Haziran Pazartesi günü WWDC 2026 etkinliğinde tanıtacak. iOS 27’nin ilk geliştirici beta sürümü aynı gün yayınlanacak. iOS 27 public beta olarak da geçen genel beta sürümü Temmuz ayında dağıtılacak. Tüm kullanıcılara yönelik final sürümü ise Eylül ayında yayınlanacak.

