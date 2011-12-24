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Apple'ın Galaxy Tab 10.1N modeline satış yasağı konması talebi reddedildi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple ile Samsung arasında yaşanan kavga nedeniyle dünya çapında yaklaşık 30 patent davası açılmış durumda. İlk etapta mahkemeler tarafından AB ülkeleri ve Avustralya'da Galaxy Tab 10.1 tablet modelinin tedbiri olarak yasaklanması kararları alınmış, Samsung büyük bir şok yaşamıştı. Ancak zaman geçtikçe davalarda durum Samsung lehine dönmeye başladı ve bugün itibariyle Galaxy Tab 10.1 modeli farklı isim altında da olsa tüm dünyada serbest olarak satışa başlamış durumda.

Modelin yasaklı olduğu son ülke olan Almanya'da Samsung, dava konusu olan tasarımı değiştirerek Galaxy Tab 10.1N adıyla yeniden piyasaya sürmüştü. Apple ise devam eden dava kapsamına bu modeli de aldırmış ve tedbiri yasak konması için girişimde bulunmuştu.

Ancak mahkeme bu kez talebi reddetti. Hakim, Samsung'un dava konusu olan ihlalden kaçınmasını sağlayacak gerekli değişiklikleri yaptığına dair mahkemede kanaat hasıl olduğuna hükmetti. Yeni versiyonda Samsung ekran kenarlıklarını biraz daha kalınlaştırarak gri renk vermiş ve hoparlörleri yanlardaki çerçeveye değil de kenarlıklara monte etmişti. Bu tasarımla Apple'ın iddia ettiği patent ihlalinden de kaçınmış oldu.

Hakim kesin hükmün 9 Şubat tarihinde verileceğini açıkladı. Böylece Samsung'un yasaklı olduğu bir ülke kalmamış oldu.
Almanya'da alınan bu karar Samsung için önemli çünkü Almanya Avrupa'nın en büyük elektronik cihaz pazarı ve bu pazarda en çok satan akıllı telefon modeli Galaxy SII modeli. Samsung ürünlerine olan sağlam talebin engellenmesi firmaya büyük sıkıntılar yaşatabilir.

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melancohly 7 yıl en beğenilen
Vay arkadaş apple tüm üreticilerin kendi ürettiği çeşit kadar ürün üretmesini istiyor heralde.Bu mudur bunların rekabet stratejisi?
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r.m.y. 7 yıl
aptalapple
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Batuist 7 yıl
yeni tasarım daha da güzel olmuş.. demek ki aslında samsung appleın yapmadığını yaparak daha güzel işler ortaya koyabiliyormuş..
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Statistik 7 yıl
yahu Samsung Apple'dan bin kat guzel tasarimlar yapabilir, neden Apple'a benzeyen bir sey yapiyorki ?! , Samsung'daki tasarim'dan sorumlu kisi kesinlikle Apple fanboyu.
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K_Spartakus 7 yıl
dakika bir gol bir . samsunga bravo .
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DH Misafiri 7 yıl
Apple ile Samsung kavga ede dursunlar, diğer tablet üreticleri işlerine bakıyor :)
mobixir.com/...
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Batuist 7 yıl
yeni tasarım daha da güzel olmuş.. demek ki aslında samsung appleın yapmadığını yaparak daha güzel işler ortaya koyabiliyormuş..
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khaos 7 yıl
apple ve patent davalarından hakim bile bıkmış anlaşılan.
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smunknown 7 yıl
Bosuna denmemis "Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner." diye :D
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interwap 7 yıl
Herkez yaptığı ilk şeyin tek sahibi olsaydı teknolojinin bu kadar ileri olması mümkün değildi.
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DH Misafiri 7 yıl
İlk fotoğraf çekilen kameralı telefonu Nokia üretmişti
buna göre o zaman Nokia`da Apple`a dava açsın İphone telefonların satışını yasaklatmaya çalışsın
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34istanbul34 7 yıl
Ohhhhhh iyi olmuş :):) niye seviniyorsam artık bende bilmiyorum sanki banane :D:D
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r.m.y. 7 yıl
aptalapple
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