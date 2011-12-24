Apple'ın Galaxy Tab 10.1N modeline satış yasağı konması talebi reddedildi

Apple ile Samsung arasında yaşanan kavga nedeniyle dünya çapında yaklaşık 30 patent davası açılmış durumda. İlk etapta mahkemeler tarafından AB ülkeleri ve Avustralya'da Galaxy Tab 10.1 tablet modelinin tedbiri olarak yasaklanması kararları alınmış, Samsung büyük bir şok yaşamıştı. Ancak zaman geçtikçe davalarda durum Samsung lehine dönmeye başladı ve bugün itibariyle Galaxy Tab 10.1 modeli farklı isim altında da olsa tüm dünyada serbest olarak satışa başlamış durumda.





Modelin yasaklı olduğu son ülke olan Almanya'da Samsung, dava konusu olan tasarımı değiştirerek Galaxy Tab 10.1N adıyla yeniden piyasaya sürmüştü. Apple ise devam eden dava kapsamına bu modeli de aldırmış ve tedbiri yasak konması için girişimde bulunmuştu.





Ancak mahkeme bu kez talebi reddetti. Hakim, Samsung'un dava konusu olan ihlalden kaçınmasını sağlayacak gerekli değişiklikleri yaptığına dair mahkemede kanaat hasıl olduğuna hükmetti. Yeni versiyonda Samsung ekran kenarlıklarını biraz daha kalınlaştırarak gri renk vermiş ve hoparlörleri yanlardaki çerçeveye değil de kenarlıklara monte etmişti. Bu tasarımla Apple'ın iddia ettiği patent ihlalinden de kaçınmış oldu.





Hakim kesin hükmün 9 Şubat tarihinde verileceğini açıkladı. Böylece Samsung'un yasaklı olduğu bir ülke kalmamış oldu.

Almanya'da alınan bu karar Samsung için önemli çünkü Almanya Avrupa'nın en büyük elektronik cihaz pazarı ve bu pazarda en çok satan akıllı telefon modeli Galaxy SII modeli. Samsung ürünlerine olan sağlam talebin engellenmesi firmaya büyük sıkıntılar yaşatabilir.