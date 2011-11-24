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Apple'ın Kara Cuma 2011 reklam broşürü ortaya çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD'de Şükran Günü'nden sonraki Cuma'yı kapsayan "Kara Cuma" alışveriş gününde büyük indirimler sayesinde yüksek satış rakamları elde ediliyor ve elektronik üreticilerinin yüzünü güldüren en büyük dönemlerden birisi oluyor.

Yarın itibariyle başlaması beklenen Kara Cuma için Apple'ın indirim broşürü 9to5mac sitesi tarafından internette paylaşıldı. Apple mağazalarında tüm ürünler için indirim sunuyor.

Kara Cuma nedeniyle iPad 2 modeli 41-61$ indirimle 458$'dan başlıyor. iPod nano 11$ indirimle 118$'dan, iPod touch 21-41$ indirimle 178$'dan satılıyor. Tüm Mac ailesinde 101$ indirim yapılmış.

Üçüncü parti aksesuarlar için de indirimler göze çarpıyor. Smart Cover kılıfında 11$ indirim yapılmış. Fitness takip cihazı Jawbone Up da 21.95$'lık indirime girmiş. Bowers&Wilkins ürünleri 51.95$ indirime sahip. iPhone kılıflarında ise 10.95$ indirim var.

Bu yıl ki Kara Cuma gününde 182 milyon ABD'linin alışveriş yapması bekleniyor. Şükran Günü gecesinden itibaren Amerikalılar Target, Best Buy gibi perakende mağzalarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyorlar.

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mansurmarsak 8 yıl en beğenilen
Keşke türkiyede de böyle olsa. Ama nerde adamlarda önemli gün olunca indirim yapılıyor. Türkiyede önemli günlerde herşeyin fiyatı artıyor.
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DH Misafiri 8 yıl
Black Friday, Noel sonrası Cuma değil, Şükran günü sonrası Cumadır.
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greenk 8 yıl
Amerikalılar kara cuma dedikleri günü öpüp başlarının üstüne koysunlar.
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Psycna 8 yıl
ipod nano'da save $11 mi yaziyor?
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UnInvited_Guest 8 yıl
Adamlara bak bizim mubarek cuma gunumuzu ne diye adlandiriyorlar gel de bunlardan urun al simdi.
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Mellkor 8 yıl
Bizde daima indirim var ekstra indirim gunune gerek yok. Tabi artirilmis fiyatlara indirim var o da baska mevzu
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MxFxOx 8 yıl
"iPhone kılıflarında ise 10.95$ indirim var" kılıfı ne kadar ki?
Allah kimsenin eline iphonu düşürmesin(:D)
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alpa07 8 yıl
Onlar sıraya giriyor Bizimkiler birbirine giriyor
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MrHxor 8 yıl
Rezerve
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tufancan82 8 yıl
Bizde Kara Pazar yapsak ya !!
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agonim1453 8 yıl
mansurmarsak
Keşke türkiyede de böyle olsa. Ama nerde adamlarda önemli gün olunca indirim yapılıyor. Türkiyede önemli günlerde herşeyin fiyatı artıyor.

nereden bu izlenime kapıldın bilemedim ama bizim ülkede olan şey bi ürün tanınmadığı zaman ucuzdur popularitesi artarsa otamatikman fiyatı da artar.
vatan her ay bi kere aksatmadan indirim yapar madem indirimli satabiliyorsun, ürünlerini her daim makul bi fiyata sat ki sen de biz de mutlu olalım
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Captan_Price 8 yıl
Dr. Vivera
umutarslan.com
mansurmarsak Keşke türkiyede de böyle olsa. Ama nerde adamlarda önemli gün olunca indirim yapılıyor. Türkiyede önemli günlerde herşeyin fiyatı artıyor.
otobüsler bedava anca :D hiç arabası olana benzin bedava yaptıkları yok :))
Daha Türkiye de Official bir Apple Store yok iken böyle bir şeyin olması imkansız gibi..

teknosa yapsın bimeks yapsın vatan computer yapsın... :)
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eeevrim 8 yıl
Yılda sadece 1 Gün ötv almasalar beni bütün sene mutlu eder :D...
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AnimaL. 8 yıl
Gecen Bimeks'in 59 tlye hdd sattigi gunun goruntuleri vardi sicak firsatlar bolumunde. Allah muhafaza Black Friday gibi bir indirim gunu olsa TR'de, olu sayisi Van depremini gecebilir..
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