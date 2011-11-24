Apple'ın Kara Cuma 2011 reklam broşürü ortaya çıktı

ABD'de Şükran Günü'nden sonraki Cuma'yı kapsayan "Kara Cuma" alışveriş gününde büyük indirimler sayesinde yüksek satış rakamları elde ediliyor ve elektronik üreticilerinin yüzünü güldüren en büyük dönemlerden birisi oluyor.





Yarın itibariyle başlaması beklenen Kara Cuma için Apple'ın indirim broşürü 9to5mac sitesi tarafından internette paylaşıldı. Apple mağazalarında tüm ürünler için indirim sunuyor.





Kara Cuma nedeniyle iPad 2 modeli 41-61$ indirimle 458$'dan başlıyor. iPod nano 11$ indirimle 118$'dan, iPod touch 21-41$ indirimle 178$'dan satılıyor. Tüm Mac ailesinde 101$ indirim yapılmış.





Üçüncü parti aksesuarlar için de indirimler göze çarpıyor. Smart Cover kılıfında 11$ indirim yapılmış. Fitness takip cihazı Jawbone Up da 21.95$'lık indirime girmiş. Bowers&Wilkins ürünleri 51.95$ indirime sahip. iPhone kılıflarında ise 10.95$ indirim var.





Bu yıl ki Kara Cuma gününde 182 milyon ABD'linin alışveriş yapması bekleniyor. Şükran Günü gecesinden itibaren Amerikalılar Target, Best Buy gibi perakende mağzalarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyorlar.