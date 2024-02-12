Reklam Kurulu'ndan Kasım indirimlerine ceza!

Kasım indirimleri başta olmak üzere son aylardaki kampanyalardan dolayı Hepsiburada, Trendyol, Pazarama, Teknosa, LCWaikiki, Defacto, Flo, English Home, Madame Coco, Karaca, Vivense, Doğtaş, Yataş, Ayakkabı Dünyası, Pierre Cardin, Unilever, A101, ŞOK, Hakmar, Getir ve Baydöner'e idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Aldatıcı olduğuna karar verilen kampanyalarda “son 30 günlük en düşük fiyat” kuralına uyulmadığı, kampanya sayfalarında indirimsiz ürünlerin listelendiği, indirim öncesi fiyat, kampanyanın geçerlilik süresi ve stok miktarına yer verilmediği ifade edildi.
Reklam Kurulu'nun ceza yağmurundan Google da nasibini aldı. "Geri getirme ritüeli", "aşk ritüeli", "bağlama ritüeli", "güvenilir medyumlar" gibi anahtar kelimelerde gösterilen medyum ve falcı reklamlar nedeniyle 347.128 TL idari para cezası uygulanması ve söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi. Reklam mevzuatında, "Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasadışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamaz." hükmü bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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