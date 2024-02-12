Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, çeşitli e-ticaret platformlarına ve markalara ceza kesti. Kampanya kapsamındaki çeşitli indirimlerin ve tanıtımların mevzuata aykırı olduğu ifade edildi. Özellikle Kasım ayındaki kampanyalar hakkında çok sayıda ceza kesildi.

Kasım indirimleri başta olmak üzere son aylardaki kampanyalardan dolayı Hepsiburada, Trendyol, Pazarama, Teknosa, LCWaikiki, Defacto, Flo, English Home, Madame Coco, Karaca, Vivense, Doğtaş, Yataş, Ayakkabı Dünyası, Pierre Cardin, Unilever, A101, ŞOK, Hakmar, Getir ve Baydöner'e idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Aldatıcı olduğuna karar verilen kampanyalarda “son 30 günlük en düşük fiyat” kuralına uyulmadığı, kampanya sayfalarında indirimsiz ürünlerin listelendiği, indirim öncesi fiyat, kampanyanın geçerlilik süresi ve stok miktarına yer verilmediği ifade edildi.

Türkiye'de internet abone sayısı 94 milyona yükseldi 21 sa. önce eklendi

Reklam Kurulu'nun ceza yağmurundan Google da nasibini aldı. "Geri getirme ritüeli", "aşk ritüeli", "bağlama ritüeli", "güvenilir medyumlar" gibi anahtar kelimelerde gösterilen medyum ve falcı reklamlar nedeniyle 347.128 TL idari para cezası uygulanması ve söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi. Reklam mevzuatında, "Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasadışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamaz." hükmü bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Reklam Kurulu'ndan Kasım indirimlerine ceza!