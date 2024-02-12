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    Reklam Kurulu'ndan Kasım indirimlerine ceza!

    Reklam Kurulu, kampanylarda tüketiciyi aldatıcı ifadelere yer veren ve mevzuata aykırı tanıtımlar yapan firmalara ceza kesti. Çok sayıda firmaya ceza kesildi.           
    Reklam Kurulu'ndan Kasım indirimlerine ceza!
    Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, çeşitli e-ticaret platformlarına ve markalara ceza kesti. Kampanya kapsamındaki çeşitli indirimlerin ve tanıtımların mevzuata aykırı olduğu ifade edildi. Özellikle Kasım ayındaki kampanyalar hakkında çok sayıda ceza kesildi.

    Kasım indirimleri başta olmak üzere son aylardaki kampanyalardan dolayı Hepsiburada, Trendyol, Pazarama, Teknosa, LCWaikiki, Defacto, Flo, English Home, Madame Coco, Karaca, Vivense, Doğtaş, Yataş, Ayakkabı Dünyası, Pierre Cardin, Unilever, A101, ŞOK, Hakmar, Getir ve Baydöner'e idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Aldatıcı olduğuna karar verilen kampanyalarda “son 30 günlük en düşük fiyat” kuralına uyulmadığı, kampanya sayfalarında indirimsiz ürünlerin listelendiği, indirim öncesi fiyat, kampanyanın geçerlilik süresi ve stok miktarına yer verilmediği ifade edildi.

    Reklam Kurulu'nun ceza yağmurundan Google da nasibini aldı. "Geri getirme ritüeli", "aşk ritüeli", "bağlama ritüeli", "güvenilir medyumlar" gibi anahtar kelimelerde gösterilen medyum ve falcı reklamlar nedeniyle 347.128 TL idari para cezası uygulanması ve söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi. Reklam mevzuatında, "Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasadışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamaz." hükmü bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 19 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 5 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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