Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çakma iPhone 14 Pro Max pazara düştü: 10 kat daha ucuz

    Çinliler tarafından geliştirilen çakma iPhone 14 Pro Max, AliExpress gibi e-ticaret sitelerinde satışa sunuldu. i14 Pro Max olarak adlandırılan cihaz neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı
    1
    Çakma iPhone 14 Pro Max pazara düştü: 10 kat daha ucuz Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere iPhone 14 serisi, geçtiğimiz Eylül ayında satışa sunuldu. Öyle ki son günlerde iPhone 15 hakkında da yeni sızıntılar duymaya başladık. Ancak yeni nesil cep telefonunu taklit eden bazı cihazlar Çin’de satışta çıkmaya devam ediyor. Şimdi Çinliler, iPhone 14 Pro Max ile tamamen aynı görünen ancak maliyeti 10 kat daha ucuz olan bir telefonu vitrine çıkardı. An itibariyle AliExpress'te satışa sunulan i14 Pro Max neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.

    iPhone 14 Pro Max'ten 10 kat daha ucuz

    An itibariyle AliExpress’te satışa sunulan ve iki farklı sürüme sahip olan i14 Pro Max, teknik özelliklerinden çok iPhone 14 Pro Max’e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Bununla birlikte ön tarafta 120Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç FullHD AMOLED ekranla listelenen iPhone klonu, gücünü 2015 yılında tanıtılan MediaTek MT6753 yonga setinden alıyor.

    Çakma iPhone 14 Pro Max pazara düştü: 10 kat daha ucuz Tam Boyutta Gör
    i14 Pro Max’in arka kamera tasarımı iPhone 14 Pro Max'e ne kadar benziyorsa teknik detaylar konusunda da bir o kadar farklılıklar mevcut. Zira üç kameraya sahip olduğu görülen telefonun yalnızca 16MP ve 8MP sensörleri kullanılabiliyor. Telefonun diğer detayları arasında ise, 6GB bellek ve 128GB depolama dahil olmak üzere, 2800 mAh pil, yüz tanıma kilidi, GPS, WiFi yer alıyor.

    i14 Pro Max'in daha ucuz sürümü ise arka ve ön tarafta 2MP sensörlere ek olarak, MediaTek MT6889 yonga seti,  2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile kullanıcılara sunuluyor. i14 Pro Max’in 6GB+128GB sürümü 126 dolar, 2GB+16GB sürümü ise 89,69 dolar fiyat etiketine sahip. Bu noktada cihazın iPhone 14'ten 10 kat daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    şairane 1 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 2 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 2 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    open english fiyat doblo alırken nelere dikkat etmeliyiz eco bubble ne demek komik nickler hp yazıcı çalışıyor ama yazdırmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11
    Xiaomi Redmi Note 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız