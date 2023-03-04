Çakma iPhone 14 Pro Max pazara düştü: 10 kat daha ucuz

An itibariyle AliExpress’te satışa sunulan ve iki farklı sürüme sahip olan i14 Pro Max, teknik özelliklerinden çok iPhone 14 Pro Max’e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Bununla birlikte ön tarafta 120Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç FullHD AMOLED ekranla listelenen iPhone klonu, gücünü 2015 yılında tanıtılan MediaTek MT6753 yonga setinden alıyor.
i14 Pro Max'in daha ucuz sürümü ise arka ve ön tarafta 2MP sensörlere ek olarak, MediaTek MT6889 yonga seti, 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile kullanıcılara sunuluyor. i14 Pro Max’in 6GB+128GB sürümü 126 dolar, 2GB+16GB sürümü ise 89,69 dolar fiyat etiketine sahip. Bu noktada cihazın iPhone 14'ten 10 kat daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez