Çakma iPhone 14 Pro Max pazara düştü: 10 kat daha ucuz

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere iPhone 14 serisi, geçtiğimiz Eylül ayında satışa sunuldu. Öyle ki son günlerde iPhone 15 hakkında da yeni sızıntılar duymaya başladık. Ancak yeni nesil cep telefonunu taklit eden bazı cihazlar Çin’de satışta çıkmaya devam ediyor. Şimdi Çinliler, iPhone 14 Pro Max ile tamamen aynı görünen ancak maliyeti 10 kat daha ucuz olan bir telefonu vitrine çıkardı. An itibariyle AliExpress'te satışa sunulan i14 Pro Max neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.

iPhone 14 Pro Max'ten 10 kat daha ucuz

An itibariyle AliExpress’te satışa sunulan ve iki farklı sürüme sahip olan i14 Pro Max, teknik özelliklerinden çok iPhone 14 Pro Max’e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Bununla birlikte ön tarafta 120Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç FullHD AMOLED ekranla listelenen iPhone klonu, gücünü 2015 yılında tanıtılan MediaTek MT6753 yonga setinden alıyor.

Tam Boyutta Gör i14 Pro Max’in arka kamera tasarımı iPhone 14 Pro Max'e ne kadar benziyorsa teknik detaylar konusunda da bir o kadar farklılıklar mevcut. Zira üç kameraya sahip olduğu görülen telefonun yalnızca 16MP ve 8MP sensörleri kullanılabiliyor. Telefonun diğer detayları arasında ise, 6GB bellek ve 128GB depolama dahil olmak üzere, 2800 mAh pil, yüz tanıma kilidi, GPS, WiFi yer alıyor.

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i14 Pro Max'in daha ucuz sürümü ise arka ve ön tarafta 2MP sensörlere ek olarak, MediaTek MT6889 yonga seti, 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile kullanıcılara sunuluyor. i14 Pro Max’in 6GB+128GB sürümü 126 dolar, 2GB+16GB sürümü ise 89,69 dolar fiyat etiketine sahip. Bu noktada cihazın iPhone 14'ten 10 kat daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz.

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