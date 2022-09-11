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    iPhone 14 vs iPhone 13 karşılaştırması: Süreyya hanımın muhteşem değişimi (!)

    Hangi iPhone'u almalıyım? İşte "iPhone 14 mü iPhone 13 mü?" ikileminde kalanlar için iPhone 13 vs iPhone 14 karşılaştırması:                                     
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    iPhone 14 vs iPhone 14 farklar
    Tam Boyutta Gör

    Apple, 7 Eylül'de düzenlenen "Far Out" etkinliğinda iPhone 14 ailesini duyurdu. Bunun üzerine her sene olduğu gibi bu yıl da yeni modellerin seleflerinden farkları çokça konuşulur oldu. Özellikle de baz modeller arasındaki farklılıklaroldukça merak ediliyor.

    Birçok kullanıcı "2022'de iPhone 13 mü iPhone 14 mü almalıyım?" diye merak ediyor. Peki iPhone 13 ile iPhone 14 arasındaki farklar neler? İşte iPhone 14 vs iPhone 13 karşılaştırması! Bakalım Apple dersine ne kadar çalışmış?

    iPhone 14'ün iPhone 13'e kıyasla artı yönleri 📱

    iPhone 13'ten 3000 TL daha pahalı fiyat etiketine sahip iPhone 14'ün selefine kıyasla artı özellikleri şu şekilde:

    • %18 daha iyi GPU performansı
    • Daha geniş diyafram ve düşük ışık altında çekilen fotoğrafları iyileştiren Photonic Engine özelliği sayesinde ön ve arka kameralarda daha iyi düşük ışık performansı
    • Videolardaki titreşimi azaltan yeni hareket modu
    • Sinematik mod için 4K çözünürlükte 24 FPS desteği
    • %10 daha parlak flaş
    • Yeni trafik kazası algılama özelliği
    • Uydu bağlantısı desteği
    • Yaklaşık 1 saat daha uzun pil süresi
    • 2 GB daha fazla RAM

    iPhone 14'ün tasarımsal olarak iPhone 13'ten hiçbir farkı bulunmuyor. İki telefon arasındaki özellik ve fiyat farklılıkları ise şöyle:

    iPhone 14 vs iPhone 13 🆚
    - iPhone 14 iPhone 13
    Ekran 6.1 inç, 2532 x 1170 piksel çözünürlük, 60 Hz, OLED 6.1 inç, 2532 x 1170 piksel çözünürlük, 60 Hz, OLED
    Boyut ve ağırlık 146,7 x 71,5 x 7,8 mm ~ 172 g 146,7 x 71,5 x 7,65 mm ~ 174 g
    İşlemci A15 Bionic (2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdeki Neural Engine) A15 Bionic (2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU, 16 çekirdeki Neural Engine)
    RAM 6 GB 4 GB
    Depolama kapasitesi 128 / 256 / 512 GB 128 / 256 / 512 GB
    Arka kamera 12 MP geniş açı (f/1.5) + 12 MP (f/2.4) ultra geniş açı 12 MP geniş açı (f/1.6) + 12 MP (f/2.4) ultra geniş açı
    Ön kamera 12 MP (f/1.9) 12 MP (f/2.2)
    Batarya 3.279 mAh 3095 mAh
    Bağlantı Lightning, MagSafe, ultra geniş bant (UWB), Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6, 5G, e-SIM Lightning, MagSafe, ultra geniş bant (UWB), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, 5G, e-SIM
    Renk seçenekleri Gece yarısı, mor, yıldız ışığı, kırmızı ve mavi Yeşil, pembe, mavi, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı
    Fiyatlar
    • 128 GB: 30.999 TL
    • 256 GB: 33.599 TL
    • 512 GB: 38.899 TL
    • 128 GB: 27.999 TL
    • 256 GB: 30.599 TL
    • 512 GB: 35.899 TL

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 2 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 3 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 3 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 6 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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