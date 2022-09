iPhone 14 vs iPhone 13 karşılaştırması: Süreyya hanımın muhteşem değişimi (!)

Tam Boyutta Gör

Apple, 7 Eylül'de düzenlenen "Far Out" etkinliğinda iPhone 14 ailesini duyurdu. Bunun üzerine her sene olduğu gibi bu yıl da yeni modellerin seleflerinden farkları çokça konuşulur oldu. Özellikle de baz modeller arasındaki farklılıklaroldukça merak ediliyor.

Birçok kullanıcı "2022'de iPhone 13 mü iPhone 14 mü almalıyım?" diye merak ediyor. Peki iPhone 13 ile iPhone 14 arasındaki farklar neler? İşte iPhone 14 vs iPhone 13 karşılaştırması! Bakalım Apple dersine ne kadar çalışmış?

iPhone 14'ün iPhone 13'e kıyasla artı yönleri 📱

iPhone 13'ten 3000 TL daha pahalı fiyat etiketine sahip iPhone 14'ün selefine kıyasla artı özellikleri şu şekilde:

%18 daha iyi GPU performansı

Daha geniş diyafram ve düşük ışık altında çekilen fotoğrafları iyileştiren Photonic Engine özelliği sayesinde ön ve arka kameralarda daha iyi düşük ışık performansı

Videolardaki titreşimi azaltan yeni hareket modu

Sinematik mod için 4K çözünürlükte 24 FPS desteği

%10 daha parlak flaş

Yeni trafik kazası algılama özelliği

Uydu bağlantısı desteği

Yaklaşık 1 saat daha uzun pil süresi

2 GB daha fazla RAM

iPhone 14'ün tasarımsal olarak iPhone 13'ten hiçbir farkı bulunmuyor. İki telefon arasındaki özellik ve fiyat farklılıkları ise şöyle:

iPhone 14 vs iPhone 13 🆚 - iPhone 14 iPhone 13 Ekran 6.1 inç, 2532 x 1170 piksel çözünürlük, 60 Hz, OLED 6.1 inç, 2532 x 1170 piksel çözünürlük, 60 Hz, OLED Boyut ve ağırlık 146,7 x 71,5 x 7,8 mm ~ 172 g 146,7 x 71,5 x 7,65 mm ~ 174 g İşlemci A15 Bionic (2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdeki Neural Engine) A15 Bionic (2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU, 16 çekirdeki Neural Engine) RAM 6 GB 4 GB Depolama kapasitesi 128 / 256 / 512 GB 128 / 256 / 512 GB Arka kamera 12 MP geniş açı (f/1.5) + 12 MP (f/2.4) ultra geniş açı 12 MP geniş açı (f/1.6) + 12 MP (f/2.4) ultra geniş açı Ön kamera 12 MP (f/1.9) 12 MP (f/2.2) Batarya 3.279 mAh 3095 mAh Bağlantı Lightning, MagSafe, ultra geniş bant (UWB), Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6, 5G, e-SIM Lightning, MagSafe, ultra geniş bant (UWB), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, 5G, e-SIM Renk seçenekleri Gece yarısı, mor, yıldız ışığı, kırmızı ve mavi Yeşil, pembe, mavi, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı Fiyatlar 128 GB: 30.999 TL

256 GB: 33.599 TL

512 GB: 38.899 TL 128 GB: 27.999 TL

256 GB: 30.599 TL

512 GB: 35.899 TL

