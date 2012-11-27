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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın ''Lightning'' markası için Harley-Davidson ile anlaşma yaptığı ortaya çıktı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Yeni mobil cihazları ile kullanıcılarının hayatında ''Lightning'' adında yeni bir konnektöre yer veren Apple'ın bu konnektörün ismi için ünlü motosiklet üreticisi Harley-Davidson ile anlaşmaya gittiği ortaya çıktı.

AB Patent ve Markalar Ofisi tarafından yayınlanan belgeler sayesinde ortaya çıkan bu anlaşmayla birlikte, Apple'ın Lightning markasının ticari hakları için Harley-Davidson'la bir ortaklık kurduğu görülüyor. Anlaşmayla birlikte Lightning markasının bazı haklarını Apple'a devreden Harley-Davidson, markanın motosiklet ile ilgili alanlardaki kullanım hakkını halen elinde tutuyor.

Anlaşmaya dair detaylar şu an için gün yüzüne çıkmış olmasa da, Apple'ın söz konusu anlaşma sayesinde motosiklet üretmediği sürece Lightning markasını rahatlıkla kullanabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2012/11/apple-acquired-lightning-trademark-from-harley-davidson.html Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl
İşte kabloyu alırken niye fazla para ödediğinize de bir cevap daha. 10 liralık kablonun fiyatı nasıl 100 liraya çıkar. Basbayağı çıkar.
Alırken Harley Davidson'a da para ödüyorsunuz. Çok ta lazımdı. Biz çok zenginiz, Harley fakir. Doyuralım...
Pardon. Elmacılar doyursun. Bir telefona 3000 verilebildiğine göre. Ne de olsa para bol...
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doktormert 6 yıl
proyuris
doktormert
proyurisDünyanın en zengin firması konumunda. Elektrikli son teknoloji ürünü bir motosiklet hiçte fena olmazdı. Apple moto :-) :-)
haber ne diyor siz ne diyorsunuz.
Haber gayet açık. Ben alternatif olarak apple motosiklet işine girse fena olmaz diye dile getirmeye çalıştım farklı anlaşılmış. Dünyanın en zengin firması sağlam ar-ge çalışmasıyla giripte başarılı olamayacağı hiçbir iş yok. Böylesine zengin firmaların her alanda boy göstermesi insanlık adına faydalı olabilir.

Sermayesi bol diye bilinmedik sulara girip intihar etmez böyle bir şirket. Ayrıca böyle bir ürün pazarlasa bile tüm parçalarını bu işin ehli şirketlere yaptırır. Kendi adıyla piyasaya çıkan telefonlarının donanımını bile başkalarına yaptırıyor.
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Litminov 6 yıl
Apple yine gereksiz işlerle uğraşıyor.
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Jül Sezar 6 yıl Litminov
Litminov

Apple yine gereksiz işlerle uğraşıyor.

Demi patentle falan uğraşmadan direk çalmak varken.
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Rubisco 6 yıl
Yakında AMD'ye Lightning Bolt yüzünden dava açar ://
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proyuris 6 yıl
doktormert
proyurisDünyanın en zengin firması konumunda. Elektrikli son teknoloji ürünü bir motosiklet hiçte fena olmazdı. Apple moto :-) :-)
haber ne diyor siz ne diyorsunuz.

Haber gayet açık. Ben alternatif olarak apple motosiklet işine girse fena olmaz diye dile getirmeye çalıştım farklı anlaşılmış. Dünyanın en zengin firması sağlam ar-ge çalışmasıyla giripte başarılı olamayacağı hiçbir iş yok. Böylesine zengin firmaların her alanda boy göstermesi insanlık adına faydalı olabilir.
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nurettinaz 6 yıl
Apple ın bu stratejisi bilen ya da takip eden bilir kesinlikle steve jobs ın onaylamadığı bir stratejisidir. Jobs apple dan ayrıldıktan sonra da apple bu durumlara düşmüş ve kısa sürede de iflas etme konumuna gelmişti. Apple ın teknolojiye kazandırdığı en büyük yenilik ve katkı tek tip ve tamamen birbirleriyle entegre ürünler üretmesiyken bu son tanıtımlarda yapılan hiçbir ürün bu durumu destekler konumda değil ve tamamen yan saniyeden kaybedilen parayı geri apple a yönlendirmek amaçlı çalışmalar olup kimse bunu jobs varken gündeme bile getiremezken gittikten sonraki ilk iş olarak bunları yapması ve steve in en yakını olan apple kurucusu woz un bile bu durumdan dert yanması bence apple ın bir kaç sene içinde ne olacağını gayet iyi özetliyor. Gerçi bence mac ailesi gelmiş geçmiş en iyi bilgisayarlardır ancak apple ın şu anki tutumu mac ailesini tehlikeye atma yolunda ilerlemekte.
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umut_baris 6 yıl nurettinaz
nurettinaz
Apple ın bu stratejisi bilen ya da takip eden bilir kesinlikle steve jobs ın onaylamadığı bir stratejisidir. Jobs apple dan ayrıldıktan sonra da apple bu durumlara düşmüş ve kısa sürede de iflas etme konumuna gelmişti. Apple ın teknolojiye kazandırdığı en büyük yenilik ve katkı tek tip ve tamamen birbirleriyle entegre ürünler üretmesiyken bu son tanıtımlarda yapılan hiçbir ürün bu durumu destekler konumda değil ve tamamen yan saniyeden kaybedilen parayı geri apple a yönlendirmek amaçlı çalışmalar olup kimse bunu jobs varken gündeme bile getiremezken gittikten sonraki ilk iş olarak bunları yapması ve steve in en yakını olan apple kurucusu woz un bile bu durumdan dert yanması bence apple ın bir kaç sene içinde ne olacağını gayet iyi özetliyor. Gerçi bence mac ailesi gelmiş geçmiş en iyi bilgisayarlardır ancak apple ın şu anki tutumu mac ailesini tehlikeye atma yolunda ilerlemekte.

Donanıma özel yazılımı herkes yapar. sonuçta o kararlılık optimizasyonlarla meydana geliyor. Her kitleye hitap eden fikirlerin ömrü daha uzundur. Çünkü destekçileri fazladır.
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Allons-y 6 yıl
ichopper'ın teklif hakları kimde merak ettim

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doktormert 6 yıl
proyuris
Dünyanın en zengin firması konumunda. Elektrikli son teknoloji ürünü bir motosiklet hiçte fena olmazdı. Apple moto :-) :-)

haber ne diyor siz ne diyorsunuz.
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proyuris 6 yıl
Dünyanın en zengin firması konumunda. Elektrikli son teknoloji ürünü bir motosiklet hiçte fena olmazdı. Apple moto :-) :-)
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Apple'a yeni bir hava katacağı kesin.
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