Apple'ın ''Lightning'' markası için Harley-Davidson ile anlaşma yaptığı ortaya çıktı

Yeni mobil cihazları ile kullanıcılarının hayatında ''Lightning'' adında yeni bir konnektöre yer veren Apple'ın bu konnektörün ismi için ünlü motosiklet üreticisi Harley-Davidson ile anlaşmaya gittiği ortaya çıktı.





AB Patent ve Markalar Ofisi tarafından yayınlanan belgeler sayesinde ortaya çıkan bu anlaşmayla birlikte, Apple'ın Lightning markasının ticari hakları için Harley-Davidson'la bir ortaklık kurduğu görülüyor. Anlaşmayla birlikte Lightning markasının bazı haklarını Apple'a devreden Harley-Davidson, markanın motosiklet ile ilgili alanlardaki kullanım hakkını halen elinde tutuyor.





Anlaşmaya dair detaylar şu an için gün yüzüne çıkmış olmasa da, Apple'ın söz konusu anlaşma sayesinde motosiklet üretmediği sürece Lightning markasını rahatlıkla kullanabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2012/11/apple-acquired-lightning-trademark-from-harley-davidson.html