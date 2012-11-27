Apple'ın ''Lightning'' markası için Harley-Davidson ile anlaşma yaptığı ortaya çıktı

Haber Editörü
AB Patent ve Markalar Ofisi tarafından yayınlanan belgeler sayesinde ortaya çıkan bu anlaşmayla birlikte, Apple'ın Lightning markasının ticari hakları için Harley-Davidson'la bir ortaklık kurduğu görülüyor. Anlaşmayla birlikte Lightning markasının bazı haklarını Apple'a devreden Harley-Davidson, markanın motosiklet ile ilgili alanlardaki kullanım hakkını halen elinde tutuyor.
Anlaşmaya dair detaylar şu an için gün yüzüne çıkmış olmasa da, Apple'ın söz konusu anlaşma sayesinde motosiklet üretmediği sürece Lightning markasını rahatlıkla kullanabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır.
http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2012/11/apple-acquired-lightning-trademark-from-harley-davidson.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Alırken Harley Davidson'a da para ödüyorsunuz. Çok ta lazımdı. Biz çok zenginiz, Harley fakir. Doyuralım...
Pardon. Elmacılar doyursun. Bir telefona 3000 verilebildiğine göre. Ne de olsa para bol...
Sermayesi bol diye bilinmedik sulara girip intihar etmez böyle bir şirket. Ayrıca böyle bir ürün pazarlasa bile tüm parçalarını bu işin ehli şirketlere yaptırır. Kendi adıyla piyasaya çıkan telefonlarının donanımını bile başkalarına yaptırıyor.
Demi patentle falan uğraşmadan direk çalmak varken.
Haber gayet açık. Ben alternatif olarak apple motosiklet işine girse fena olmaz diye dile getirmeye çalıştım farklı anlaşılmış. Dünyanın en zengin firması sağlam ar-ge çalışmasıyla giripte başarılı olamayacağı hiçbir iş yok. Böylesine zengin firmaların her alanda boy göstermesi insanlık adına faydalı olabilir.
Donanıma özel yazılımı herkes yapar. sonuçta o kararlılık optimizasyonlarla meydana geliyor. Her kitleye hitap eden fikirlerin ömrü daha uzundur. Çünkü destekçileri fazladır.
haber ne diyor siz ne diyorsunuz.