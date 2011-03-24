Apple'ın Mac OS X işletim sistemi 10 yaşında

Apple'ın masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarında kullandığı Unix tabanlı Mac OS X işletim sistemi bugün 10. yaş gününü kutluyor. Steve Jobs'un Apple'dan ayrıldıktan sonra kurduğu NeXT firması tarafından geliştirilen işletim sisteminin temelini, FreeBSD ve NetBSD'den parçalar içeren Mach çekirdeği oluşturuyor. 90'lı yılların ortalarına doğru yeni işletim sistemi arayışlarını arttıran Apple'ın, NeXTS firmasını satın almasıyla birlikte Steve Jobs şirkette yeniden söz sahibi olmuş, NeXT'in işletim sistemi de Mac OS X'in temellerini oluşturmuştu. Sunucu versiyonu 1999 yılında lanse edilen Mac OS X'in, Cheetah kod adıın taşıyan masaüstü odaklı ilk sürümü ise 10 yıl önce bugün lanse edilmişti.

Stabil en güncel sürümü (10.6.7) üç gün önce yayınlanan Mac OS X işletim sisteminin, duyurusu geçtiğimiz Ekim ayında yapılan Lion kod adlı 10.7 sürümünün ise yaz ayılarında lanse edilmesi bekleniyor. Apple'ın iPad, iPhone ve iPod Touch gibi ürünlerinde kullandığı iOS işletim sistemi de Mac OS X'in ileri seviyede özelleştirilmiş bir versiyonu olma özelliğini taşıyor.