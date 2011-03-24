Apple'ın Mac OS X işletim sistemi 10 yaşında

Apple'ın masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarında kullandığı Unix tabanlı Mac OS X işletim sistemi bugün 10. yaş gününü kutluyor. Steve Jobs'un Apple'dan ayrıldıktan sonra kurduğu NeXT firması tarafından geliştirilen işletim sisteminin temelini, FreeBSD ve NetBSD'den parçalar içeren Mach çekirdeği oluşturuyor. 90'lı yılların ortalarına doğru yeni işletim sistemi arayışlarını arttıran Apple'ın, NeXTS firmasını satın almasıyla birlikte Steve Jobs şirkette yeniden söz sahibi olmuş, NeXT'in işletim sistemi de Mac OS X'in temellerini oluşturmuştu. Sunucu versiyonu 1999 yılında lanse edilen Mac OS X'in, Cheetah kod adıın taşıyan masaüstü odaklı ilk sürümü ise 10 yıl önce bugün lanse edilmişti.
Stabil en güncel sürümü (10.6.7) üç gün önce yayınlanan Mac OS X işletim sisteminin, duyurusu geçtiğimiz Ekim ayında yapılan Lion kod adlı 10.7 sürümünün ise yaz ayılarında lanse edilmesi bekleniyor. Apple'ın iPad, iPhone ve iPod Touch gibi ürünlerinde kullandığı iOS işletim sistemi de Mac OS X'in ileri seviyede özelleştirilmiş bir versiyonu olma özelliğini taşıyor.
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geride kalan son iki güncellede macbook, macbook pro güncellemelerinden kısa bir süre sonra sonra güncellenip donanım olarak giriş modeli macbook pro'ya eş değer bir noktaya geliyor.
yani şöyle anlatayım..
macbook pro 13'de 9400m ve core2 2.16 kullanıldı.
macbook'da 9400m ve core2 2.13 / 2.26 kullanıldı.
sonraki güncellemede mbp 13'de 2.4 core2duo ve 320m kullanıldı
ardından gelen macbook'da 2.4 ve 320m kullanıldı.
şimdi yeni mbp 13'de icore5 ve hd3000 kullanılıyor
kısa süre sonra gelecek macbook'da icore 3 ya da 5 ve hd3000 kullanılacak.
Yani macbook ve mbp 13 giriş modeli arasında bir miktar donanım, kasa ve ekstra giriş çıkış birimleri farkı oluyor.
Bir işletim sistemi farkı içinde 1300tl verilmezki...Ben bu fiyat olayını anlayamıyorum apple'ın..
Kim ne derse desin Apple teknoloji konusunda öncüdür.Gerisi arkadan gelir.
Mac kullanmak kadar zevkli bir başka cihaz da iphone ve ipad dir o kadar:)gerisi hikaye.
Herkesin herkesten haberi var. Bill GATES bunu 5 yıl önce demişti; 10 yıl içerisinde herkesin bir tableti olacak diye. İlk Apple lanse ediyor diye teknolojiye yön veriyor demek çok saçma. Acaba Apple'ın teknolojisini üreten ne oluyor bu durumda?
Apple netbook gibi kalitesiz ucuz ürünler üretmiyor. Belki ne bileyim, başka bir marka çıkarıp acer le hp ile kapışabilir, ama apple markası o seviyeye inmez. Yapsa çok satar doğru ama Apple'ın amacı çok satmak değil zaten, çok satmak her zaman iyi değildir markanın prestijini korumak bu sayede kaliteli ürünleri satmak daha önemlidir. Apple çok satacağım diye dandik ucuz plastik kalın notebooklar satmadı, asla en çokmsatan da olmadı, ama yine de düynanın en değerli teknoloji şirketi şu an. Demek ki çok satmak önemli değil.
Ayrıca, Bill Gates tabletler endüstrinin geleceği olacak dedi, (Bill Gates bunu dediğinde Apple IPad üzerinde gizli gizli çalışmaya başlamıştı) ancak kendi sunduğu Windows tablet pc leri kimse almadı teknolojiye yön veremedi, çünkü tablet formunda masaüstü Windows işletim sistemi kullanışsızdı. Ama Apple IPad'i çıkardıktan sonra herkes tabletin nasıl olması gerektiğini gördü ve IPad'i taklit etmeye başladı. Teknolojiye yön vermek bu oluyor, kimse Bill Gates'in lafi hiçbir şeyi değistirmedi ama IPad bir yılda teknoloji dünyasını sarstı ve tüm yönünü değiştirdi.
Apple teknolojiye yon veren bir sirket. Bunu kabul etmek lazim. Her sirkette inis cikislar olabilir. Sorun yok =)
Ahhh keşke.
MacOS pc'lerede kurulabiliyor deneyebilirsin.windowstan kurtulali 3 yil oluyor ne format ne performans dususu.:)
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