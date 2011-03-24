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Apple'ın Mac OS X işletim sistemi 10 yaşında

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,9b
1
30
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarında kullandığı Unix tabanlı Mac OS X işletim sistemi bugün 10. yaş gününü kutluyor. Steve Jobs'un Apple'dan ayrıldıktan sonra kurduğu NeXT firması tarafından geliştirilen işletim sisteminin temelini, FreeBSD ve NetBSD'den parçalar içeren Mach çekirdeği oluşturuyor. 90'lı yılların ortalarına doğru yeni işletim sistemi arayışlarını arttıran Apple'ın, NeXTS firmasını satın almasıyla birlikte Steve Jobs şirkette yeniden söz sahibi olmuş, NeXT'in işletim sistemi de Mac OS X'in temellerini oluşturmuştu. Sunucu versiyonu 1999 yılında lanse edilen Mac OS X'in, Cheetah kod adıın taşıyan masaüstü odaklı ilk sürümü ise 10 yıl önce bugün lanse edilmişti.

Stabil en güncel sürümü (10.6.7) üç gün önce yayınlanan Mac OS X işletim sisteminin, duyurusu geçtiğimiz Ekim ayında yapılan Lion kod adlı 10.7 sürümünün ise yaz ayılarında lanse edilmesi bekleniyor. Apple'ın iPad, iPhone ve iPod Touch gibi ürünlerinde kullandığı iOS işletim sistemi de Mac OS X'in ileri seviyede özelleştirilmiş bir versiyonu olma özelliğini taşıyor.


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T®an©e Addi©T 8 yıl en beğenilen
ne var biraz daha ucuz olsa da bizde kullansak mac os ve mac.
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isa_tr 8 yıl
500tl farkediyor demek ki fark fena sayilmazda taksit seçeneği olmaması garanti vs girince biraz daha fark olsa daha cazip olabilirdi :)
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caves 8 yıl
macbook henüz güncellenmedi o yüzden.
geride kalan son iki güncellede macbook, macbook pro güncellemelerinden kısa bir süre sonra sonra güncellenip donanım olarak giriş modeli macbook pro'ya eş değer bir noktaya geliyor.
yani şöyle anlatayım..
macbook pro 13'de 9400m ve core2 2.16 kullanıldı.
macbook'da 9400m ve core2 2.13 / 2.26 kullanıldı.
sonraki güncellemede mbp 13'de 2.4 core2duo ve 320m kullanıldı
ardından gelen macbook'da 2.4 ve 320m kullanıldı.
şimdi yeni mbp 13'de icore5 ve hd3000 kullanılıyor
kısa süre sonra gelecek macbook'da icore 3 ya da 5 ve hd3000 kullanılacak.
Yani macbook ve mbp 13 giriş modeli arasında bir miktar donanım, kasa ve ekstra giriş çıkış birimleri farkı oluyor.
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isa_tr 8 yıl
Bende bu maclerin fiyatlarını anlamıyorum mac ile aynı donanıma sahip sony notebook 1500tl,macbook 2800tl oha yani,,,,2800tlye bir sony notebook özelliklerine bakıyorum ekran kartı vs ilk 30a giriyor,ram harddisk işlemci hepsi süper oluyor,ekran kartı benchmark sıralamasında macbook pronun 320 ekran kartı 124 sırada..diger özellikler yine vasat..

Bir işletim sistemi farkı içinde 1300tl verilmezki...Ben bu fiyat olayını anlayamıyorum apple'ın..
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Batuist 8 yıl
bir sitede mac os x işletim sisteminin "babasının" (site özellikle böyle lanse ediyordu en fazla emeği olan baş adam diye:) appledan ayrıldığını okudum.. acaba bu işletim sisteminin geleceğine nasıl etki eder merak ettim.
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pascuu 8 yıl
mac os gibi işletim sistemi var mı ya:)Mac candır:) Ben de hem hp elitebook 8740w hem de macbook var.Macbook topu topu 2.1ghz işlemci ve 2gb ram olmasına rağmen ve 13.3 inc olmasına ragmen 17inclik 8gb ramli hp me göre çok çok daha stabil.Resmen cihaz akıyor:)
Kim ne derse desin Apple teknoloji konusunda öncüdür.Gerisi arkadan gelir.

Mac kullanmak kadar zevkli bir başka cihaz da iphone ve ipad dir o kadar:)gerisi hikaye.
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ToisAndro 8 yıl
Çok merak ediyorum; neden MacOSX kullanan bir tablet çıkarmıyorlar? Gereksiz servisleri kapatıp sonuna da "Tablet Edition" veya "Netbook Edition" yazsınlar çok satarlar. Bir de netbook'u da yok bu Apple'ın.
Herkesin herkesten haberi var. Bill GATES bunu 5 yıl önce demişti; 10 yıl içerisinde herkesin bir tableti olacak diye. İlk Apple lanse ediyor diye teknolojiye yön veriyor demek çok saçma. Acaba Apple'ın teknolojisini üreten ne oluyor bu durumda?
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feylosoft 8 yıl
Mac book air bir anlamda notebook sayılır zaten. İos var mac os yerine dediğiniz işi görüyor.
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Centauri 8 yıl

raz0r38
Çok merak ediyorum; neden MacOSX kullanan bir tablet çıkarmıyorlar? Gereksiz servisleri kapatıp sonuna da "Tablet Edition" veya "Netbook Edition" yazsınlar çok satarlar. Bir de netbook'u da yok bu Apple'ın.
Herkesin herkesten haberi var. Bill GATES bunu 5 yıl önce demişti; 10 yıl içerisinde herkesin bir tableti olacak diye. İlk Apple lanse ediyor diye teknolojiye yön veriyor demek çok saçma. Acaba Apple'ın teknolojisini üreten ne oluyor bu durumda?

Apple netbook gibi kalitesiz ucuz ürünler üretmiyor. Belki ne bileyim, başka bir marka çıkarıp acer le hp ile kapışabilir, ama apple markası o seviyeye inmez. Yapsa çok satar doğru ama Apple'ın amacı çok satmak değil zaten, çok satmak her zaman iyi değildir markanın prestijini korumak bu sayede kaliteli ürünleri satmak daha önemlidir. Apple çok satacağım diye dandik ucuz plastik kalın notebooklar satmadı, asla en çokmsatan da olmadı, ama yine de düynanın en değerli teknoloji şirketi şu an. Demek ki çok satmak önemli değil.

Ayrıca, Bill Gates tabletler endüstrinin geleceği olacak dedi, (Bill Gates bunu dediğinde Apple IPad üzerinde gizli gizli çalışmaya başlamıştı) ancak kendi sunduğu Windows tablet pc leri kimse almadı teknolojiye yön veremedi, çünkü tablet formunda masaüstü Windows işletim sistemi kullanışsızdı. Ama Apple IPad'i çıkardıktan sonra herkes tabletin nasıl olması gerektiğini gördü ve IPad'i taklit etmeye başladı. Teknolojiye yön vermek bu oluyor, kimse Bill Gates'in lafi hiçbir şeyi değistirmedi ama IPad bir yılda teknoloji dünyasını sarstı ve tüm yönünü değiştirdi.
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ArdilesS 8 yıl
@4Crumby
Apple teknolojiye yon veren bir sirket. Bunu kabul etmek lazim. Her sirkette inis cikislar olabilir. Sorun yok =)
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Guest-F8946C419 8 yıl
pff yaza macbook pro alacağım ama 4 milyar ya. 17 inçlikler.
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feylosoft 8 yıl
artık ucuz sayılır en azından eskisne göre 21,5" imacler 2300 tl civarıydı geçenlerde
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ArdilesS 8 yıl
Başarı dolu 10 sene=)
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T®an©e Addi©T 8 yıl en beğenilen
ne var biraz daha ucuz olsa da bizde kullansak mac os ve mac.
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Chidori 8 yıl

T®an©e Addi©T

ne var biraz daha ucuz olsa da bizde kullansak mac os ve mac.


Ahhh keşke.
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shenor 8 yıl
T®an©e Addi©T

ne var biraz daha ucuz olsa da bizde kullansak mac os ve mac.


MacOS pc'lerede kurulabiliyor deneyebilirsin.windowstan kurtulali 3 yil oluyor ne format ne performans dususu.:)
www.insanelymac.com
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