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Apple'ın haritalar servisi Avustralya'nın itfaiye birimini zor durumda bırakıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın haritalar servisi Avustralya'nın itfaiye birimini zor durumda bırakıyor
Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz yıl Apple'ın harita servislerinden faydalanarak yola çıkan Avustralyalı sürücüler, hedefledikleri nokta ile pek de alakası olmayan ıssız bir bölgede mahsur kalmışlardı. Bu durumun üzerine, yerel polis birimleri sürücüleri Apple'ın haritalar servisini kullanmamaları konusunda uyarmıştı.

Tüm bu yaşanan olumsuzlukların ardından duruma el atan Apple, bölgeyle ilgili hatalı verilerde çeşitli düzeltmeler yapmıştı. Ancak, gelen son haberlere göre Apple'ın haritalar servisini kullanmaya devam eden Avustralyalıların ciddi sorunlar ile karşılaşmaya devam ettikleri görülüyor. Ülkenin Victoria eyaletinin itfaiye birimlerinin belirttiğine göre, Apple'ın haritalar servisindeki hatalar nedeniyle FireReady adlı yangın bildirim uygulamasında ciddi sorunlar oluşmuş durumda.

İtfaiye biriminin sözcüsünün Sydney Morning Herald gazetesine yaptığı açıklamada haritalar servisinin pek çok kasabayı yanlış konumlandırdığını belirtti. Sorunun çözümü için Apple ile irtibata geçtiklerini belirten sözcü, Apple'ın kendilerine uygulama içerisindeki hata bildir kısmını kullanmalarını önerdiğini belirtti. Yaşanan bu sorun henüz Apple cephesinde çözüm bulmuş olmasa da, itfaiye birimi yanlış konumlandırmanın önüne geçmek için kullanıcıların haritada yazan yer isimlerini değil GPS verilerini kullanması önerildi.

Victoria eyaletinin itfaiye birimlerinin sunmuş olduğu bu öneri şimdilik geçici bir çözüm oluşturmuş olsa da, Apple'ın harita servisleri konusundaki ısrarını sürdüren Avustralyalı kullanıcıların sorunların nasıl çözüm bulacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.theverge.com/2013/2/13/3985458/australia-fire-authority-says-apple-maps-creates-dangerous-situations Yorum Yaz
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Barbaroscakir 6 yıl en beğenilen
Google maps çıktı diye hatırlıyorum. Niye daha hala kullanıyorlar ki ?
2 Yanıt Yanıtla +12
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Godolphin 6 yıl
Namus Bekçisi
AvustUralya

Avustralya Olacakta tekerleği bulmuş gibi sevinmeninde anlamı yoktu yani..
3 Yanıt Yanıtla +7
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MURATSPLAT 6 yıl
Bu haberi Apple Fun Boy'lar ve Ateistler bile açıklayamaz :D
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vamp 6 yıl
Apple in basindaki ceo niye halen gorevde anlamak mumkun degil. Yazilimlar hatali cikar, maps facia, telefonlar yamulur.... Bence sadece sirketin degeri dahada dusmesin diye gorevde. Yoksa bunca rezalete kimsenin nazi cekilmez ;)
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Masteryoda_ 6 yıl
Sitede okuduğunu anlamak dan aciz bu kadar çok sazanın olduğunu görmek ne hoş. Allah'ın adamları haberi tekrardan okuyun. Elin Avustralyalısı aplikasyon yazmış yangın olunca bunla itfaiyeye haber veriyorsun konum bilgisi içinde IOS'un dandik haritasını kullanınca sokak ve kapı numarası bilgisi itfaiye'ye hatalı gidiyor. Adamlar'da sokak konumunu değil bize gps konumunun sayılarını bildirin ki bizde bünyemizdeki adam gibi GPS cihazlarına bunu girip yerinizi rahatça bulalım diyorlar.
2 Yanıt Yanıtla +2
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ibrahimhd 6 yıl Masteryoda_
Masteryoda_
Sitede okuduğunu anlamak dan aciz bu kadar çok sazanın olduğunu görmek ne hoş. Allah'ın adamları haberi tekrardan okuyun. Elin Avustralyalısı aplikasyon yazmış yangın olunca bunla itfaiyeye haber veriyorsun konum bilgisi içinde IOS'un dandik haritasını kullanınca sokak ve kapı numarası bilgisi itfaiye'ye hatalı gidiyor. Adamlar'da sokak konumunu değil bize gps konumunun sayılarını bildirin ki bizde bünyemizdeki adam gibi GPS cihazlarına bunu girip yerinizi rahatça bulalım diyorlar.

Bunca yorum arasında okuduğunu anlayan ve ona göre yorum yapan varmış benim açımdan sevindirici.

Apple maps'ta çok büyük hata yaptı çok erken davrandı acele etti.

Tabi yukarıdaki yorumu yaparken apple ve google arasındaki sözleşmenin,görüşmelerin detaylarını bilmeden yapıyorum apple pek ala google ile anlaşmaya varamayıp eksiklerini ve hatalarını bile bile maps'ı yayımlamaya mecbur kalmış olabilir bunlar ticari olaylar ve şirketler arasında bunları bizler bilemeyiz.

Ayrıca apple maps'ta hata yaptığını kabul etti diyebiliriz.

Bu arada geçtiğimiz günlerde düzceye gittim malum düzceyi bilmediğimden maps kullanayım dedim maps benide oldukça yüksek bir kaldırımdan atlatmaya çalıştı allahtan igo vardıda imdada yetişti.

Maps'ta zamanla gelişip hatalar giderilecektir google bu konuda birden bire bu hale gelmedi oda çok hatalar yapa yapa bu hale geldi apple'ın üzerine fazla gidilmemeli bence.
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ugrtrkgvn 6 yıl Masteryoda_
Masteryoda_

Sitede okuduğunu anlamak dan aciz bu kadar çok sazanın olduğunu görmek ne hoş. Allah'ın adamları haberi tekrardan okuyun. Elin Avustralyalısı aplikasyon yazmış yangın olunca bunla itfaiyeye haber veriyorsun konum bilgisi içinde IOS'un dandik haritasını kullanınca sokak ve kapı numarası bilgisi itfaiye'ye hatalı gidiyor. Adamlar'da sokak konumunu değil bize gps konumunun sayılarını bildirin ki bizde bünyemizdeki adam gibi GPS cihazlarına bunu girip yerinizi rahatça bulalım diyorlar.

Direk sazanlar filan diye saldırınca ne oluyor anlamıyorum.Nedir sizin bu tahammülsüzlüğünüz?Herkeste bi saldırma tutumu var anlamadım gitti.Ayrıca konu sadece yangın ihbar programından ibaret değil,genel olarak apple'ın haritayla ilgili sorunu olmasında.İnsanlar sadece yangınla alakalı yazmadı diye sazan mı oluyorlar?
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*GameOver* 6 yıl
Ağır bir Apple kullanıcısı olarak Apple ürünlerinde stabilite görememeye başladım sanırım bir sonraki cihazda androide bir şans verebilirim
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eternity 6 yıl
İşi ehline bırakmalı.
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Kemal K. 6 yıl eternity
eternity
İşi ehline bırakmalı.

+1
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Zuko 6 yıl
De get. Koskoca devletin haritası yok mu da itfaiye gidiyor Apple'ınkini kullanıyor? Milyon tane başka harita var, ama Apple kullanıyorlar öyle mi?
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ugrtrkgvn 6 yıl
Ne google maps ne apple maps,tom tom u yükledim,koordinat bilgisi giriyorum nokta atış yapıyor resmen.Tabi bunun için gidilecek yerin koordinatlarının önceden belirlenmesi lazım ama kesin ve en hızlı çözüm..Hem arabirimi daha kullanışlı.
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multiTYRT 6 yıl
Of of of konuya bak
Az sonra fandrozortlarda damlar. Oku oku gül
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Normsoner 6 yıl
teramit
bu kadar ciddi işin varsa ücretli gps glonass navigasyon cihazını alırsın ne google a ne apple a tamah etmezsin.Çıkan yangınla bu firmaların ne alakası varki ücretsiz servis veriyor adamlar ,en fazla ücretli yazılım veren navigasyona laf edersin düzgün değil diye ki itfaiye nin işi çok ciddi milyon dolarlık cihaza 100-200 dolarlık bağımsız cihaz alınması gerekir.Avustralyalı itfaiyeci arkadaşlar da telefonun şarjı bitince yangını söndürmeyi bırakıyorlarsa şaşırmayız artık.

haberden bunu nasıl cıkarttın tebrik ediyorum :D
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oktayakgoz 6 yıl
Bu haber tamamen saçmalık. Koskoca itfaiye apple ın google ın eline düşmüşse bunun haberini yaparsın.
Bu haber reklamdan başka bir şey değil. Donanimhaber bu haberden para almamışsa boşuna yayın yapmış
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Godolphin 6 yıl
Namus Bekçisi
AvustUralya

Avustralya Olacakta tekerleği bulmuş gibi sevinmeninde anlamı yoktu yani..
3 Yanıt Yanıtla +7
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exclusive 6 yıl Godolphin
Godolphin

Namus Bekçisi

AvustUralya


Avustralya Olacakta tekerleği bulmuş gibi sevinmeninde anlamı yoktu yani..


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Celtic Warrior 6 yıl Godolphin
Godolphin

Namus Bekçisi

AvustUralya


Avustralya Olacakta tekerleği bulmuş gibi sevinmeninde anlamı yoktu yani..






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Be All My Sins Remembered 6 yıl Godolphin
Godolphin
Namus Bekçisi
AvustUralya

Avustralya Olacakta tekerleği bulmuş gibi sevinmeninde anlamı yoktu yani..


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