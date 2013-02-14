Apple'ın haritalar servisi Avustralya'nın itfaiye birimini zor durumda bırakıyor

Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz yıl Apple'ın harita servislerinden faydalanarak yola çıkan Avustralyalı sürücüler, hedefledikleri nokta ile pek de alakası olmayan ıssız bir bölgede mahsur kalmışlardı. Bu durumun üzerine, yerel polis birimleri sürücüleri Apple'ın haritalar servisini kullanmamaları konusunda uyarmıştı.





Tüm bu yaşanan olumsuzlukların ardından duruma el atan Apple, bölgeyle ilgili hatalı verilerde çeşitli düzeltmeler yapmıştı. Ancak, gelen son haberlere göre Apple'ın haritalar servisini kullanmaya devam eden Avustralyalıların ciddi sorunlar ile karşılaşmaya devam ettikleri görülüyor. Ülkenin Victoria eyaletinin itfaiye birimlerinin belirttiğine göre, Apple'ın haritalar servisindeki hatalar nedeniyle FireReady adlı yangın bildirim uygulamasında ciddi sorunlar oluşmuş durumda.





İtfaiye biriminin sözcüsünün Sydney Morning Herald gazetesine yaptığı açıklamada haritalar servisinin pek çok kasabayı yanlış konumlandırdığını belirtti. Sorunun çözümü için Apple ile irtibata geçtiklerini belirten sözcü, Apple'ın kendilerine uygulama içerisindeki hata bildir kısmını kullanmalarını önerdiğini belirtti. Yaşanan bu sorun henüz Apple cephesinde çözüm bulmuş olmasa da, itfaiye birimi yanlış konumlandırmanın önüne geçmek için kullanıcıların haritada yazan yer isimlerini değil GPS verilerini kullanması önerildi.





Victoria eyaletinin itfaiye birimlerinin sunmuş olduğu bu öneri şimdilik geçici bir çözüm oluşturmuş olsa da, Apple'ın harita servisleri konusundaki ısrarını sürdüren Avustralyalı kullanıcıların sorunların nasıl çözüm bulacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.