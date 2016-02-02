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Apple'ın iPad Pro'su son çeyrekte Microsoft'un tüm Surface serisinden çok sattı

IDC araştırma şirketinin yayınladığı pazar tahminleri, son çeyreğin ortasına kadar piyasada olmayan iPad Pro'nun, tüm Microsoft Surface serisinden daha fazla satıldığını gösteriyor.
3 yıl
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28
Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın iPad Pro'su son çeyrekte Microsoft'un tüm Surface serisinden çok sattı
IDC tarafından yayınlanan son pazar tahminleri, bir önceki çeyreğin ortasına kadar piyasada olmamasına rağmen Apple'ın 12.9 inçlik iPad Pro tabletinin, Microsoft Surface serisinden fazla satıldığını gösteriyor. Araştırma şirketinin verilerine göre 2015 yılının dördüncü çeyreğinde 2 milyon adet iPad Pro satılırken, Microsoft Surface satışları 1.6 milyona ulaşabildi.

İşin ilginç tarafı 11 Kasımda raflarda yerini alan Apple'ın iş odaklı tablet modeli iPad Pro'nun sadece yarım çeyreklik performansla rakibini geride bırakmayı başarması. Microsoft tüm çeyrek boyunca Surface tablet satışı yapmasının yanında dördüncü çeyrekte Surface Pro 4 ve Surface Book laptop olmak üzere iki yeni model tanıtmıştı. Her iki cihazın da IDC hesaplamalarına dahip olduğunu belirtelim. Yani iPad Pro bir anlamda Surface serisi karşısında bir üstünlük sağlamış durumda.

Öte yandan etkileyici iPad Pro satışlarına rağmen Apple için her şeyin yolunda gittiği söylenemez. Cupertino merkezli şirketin tablet işleri yıllık bazda yüzde 24.8 oranında gerilemiş durumda. Bu perspektiften bakıldığında yeni Pro modelinin bir anlamda sadece bu düşüşü yavaşlatmayı başardığını söyleyebiliriz. Sektördeki bir başka dev Samsung ise bir önceki yıla göre yüzde 18,1'lik bir düşüş yaşasa da pazardaki ikincilik konumunu korumayı başarmış durumda.

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS40990116 Yorum Yaz
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Ersin ÇAKI 3 yıl en beğenilen
Surface'nin yanında iPad Pro'ya iş odaklı tablet demek büyük bir editörlük başarısıdır. iPad Pro sadece eğlence odaklı bir cihazdır.
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emreb78 3 yıl
Surface'i tablet diye tanımlamak bile başlı başına bir hata burada. x86 mimarisine sahip işlemci ve masaüstü işletim sistemi ne sahip ufak ekranlı all in one pc modunda olan surface ile A serisi mobil bir işlemciye sahip safkan tablet olan; sayfasında bile ekranında piyano uygulaması olan bir aletin aynı klasmanda değerlendirilmesi zaten garip.
Surface'i tablet diye tanımlamak bile başlı başına bir hata burada. x86 mimarisine sahip işlemci ve masaüstü işletim sistemi ne sahip ufak ekranlı all in one pc...
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idris 3 yıl
Bir tarafta yaptığın en olağanüstü şey kalem ile çizim yapmak, bir iki basit video kesmek, üç beş güzel oyun oynayıp webde gezinmek, film izlemek.

Diğer tarafta tüm bunları yapabilmenin yanı sıra şunu gerçekleştirebilmek.

Bunu hangi ayık kafa ile kıyaslamışlar merak ettim doğrusu.


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Bir tarafta yaptığın en olağanüstü şey kalem ile çizim yapmak, bir iki basit video kesmek, üç beş güzel oyun oynayıp webde gezinmek, film izlemek.D...
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1 Avatar
ponchik 3 yıl
note pro Kullandım Surface booK alınca onu eşime verdim annemde de ipad pro var yani tüm cihazları deneyim Sahibiyim

note pro neredeyse 2 yıllık bir cihaz ve Sanırım Satış Samsung u tatmin etmedi Ki güncel versiyonu Çıkarmadı

tablet piyasasında satış daralmasının en büyük nedeni Kaç yıllık tabletin bile hala basit anlamda internet Sosyal medya oyunlar gibi bosit içerikleri tüketmede etkin kalması. Mesela bir ipad 2 bile çok hızlı olmasada belirli işleri görüyor

sadece ekranı büyük olduğu için bir cihaza pro denmesi garip

ayrıca satış rakamlarında bence fiyatın da etkisi büyük

bu arada direkt pro modelini Kullanmadım ama pil ömrü olarak sıkıntı yaratacağını düşünüyorum ama book ta öyle bir Sorun yok

ayrıca pro 3 bilemem ama Windows 10 Surface book ta problem yaşamadım ben
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onder.t 3 yıl
macbook, iPhone, iPad ve ipod kullanıcısı olarak iPad Pro'yu kesinlikle abartılı ve cok dar bir kesime hitap ediyor olarak görüyorum. son zamanlardaki ekran büyütme furyasından hoşnut değilim. iPad Air bile büyük gelmeye başladı, telefonda ise dedikodusu donen iPhone 5se'yi bekliyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
İstediği kadar satsın, bu Surface Pro'nun piyasadaki en iyi tablet olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ferrari de az satıyor, bütçesi yeten alıp en iyisini kullanıyor.
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idris 3 yıl
Surface Pro 3'ü çok kısa bir süre test edebilme imkanım oldu ve çok beğenmiştim. Uzun süreli kullanımım olmadığı için kararlılığı konusunda yorum yapamayacağım.
Ama yazılımsal sorunlar aşılabilir diye düşünüyorum.

Windows 10 sevmeyen arkadaşlar internette biraz araştırma ile güncelleme meselesini çözebilirler. Hatta Windows 8.1 Enterprise sürümü kullananların özel bir çaba göstermesi de gerekmiyor.

Kendim şahsen uzunca bir süredir 1 kere bile yükseltin uyarısı almadan Windows 8.1 Pro kullanıyorum. (Windows 10 dan geri döndüm.)
1 Yanıt Yanıtla
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idris 3 yıl
Surface Pro 3'ü çok kısa bir süre test edebilme imkanım oldu ve çok beğenmiştim. Uzun süreli kullanımım olmadığı için kararlılığı konusunda yorum yapamayacağım.
Ama yazılımsal sorunlar aşılabilir diye düşünüyorum.

Windows 10 sevmeyen arkadaşlar internette biraz araştırma ile güncelleme meselesini çözebilirler. Hatta Windows 8.1 Enterprise sürümü kullananların özel bir çaba göstermesi de gerekmiyor.

Kendim şahsen uzunca bir süredir 1 kere bile yükseltin uyarısı almadan Windows 8.1 Pro kullanıyorum. (Windows 10 dan geri döndüm.)
1 Yanıt Yanıtla
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DH Misafiri 3 yıl
Ben ipad pro kullanan birisiyim. Daha önce 2. jenerasyon surface kısa bir dönem kullandım. İki ürün aynı klasman ürünler değil, surface kıyaslanacaksa ultrabook pazarıyla kıyaslanabilir onda da o ürünlere kalem ve mobilite açısından üstün gelir. İpad pro tablet sınıfının tepesinde yeni bir segmentin temsilcisi, tek benzeri grup samsungun note serisi tabletleri olabilir ki işletim sistemi ve kalemin gerçekçiliği nedeniyle oda geri kalacaktır. Yani her iki üründe temsil ettikleri segmentlerin en iyileri diyebiliriz.Ama iş içerik üretimi ise tabi ki surface tercih edilebilir. Ben google documents kullandığım için en azından ofis işlerimi ipad pro ile rahat döndürüyorum, wifi üzerinden yazıcı vasıtasıyla çıktılarımı da alabiliyorum. Kalemiyle amatörde olsa karikatürlerimi keyif ile çiziyorum ki bu konuda wacomlardan çok daha iyi benim için. Ve 4 gb ram multitasking de uyumlu uygulamalarda son derece başarılı iş görüyor. Ama sadece bunu alarak her işinizi döndürebilirmisiniz? Hayır. İlla ki bir windows pc ye ihtiyacınız var. Ama surface ile her işinizi görürsünüz. Benim tercihim son jenerasyon surface pro fiyatına ipad pro 128 ve kalemi ile geriye kalan parayla iyi bir notebook yada ultrabook olur. Tercih kişiden kişiye değişir tabi ki.
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slmsoyle 3 yıl
Buraya yorum yazanların surface pro su var mı acaba? Ya da iPad pro? Son kullanıcıların bir çoğu mobilite anlamında hız ve kalite bekliyor. Microsoft yazılım devi fakat guncelleştirmesini durdurmak için pil tasarrufuna geçmem gereken bir Windows 10 ile ne kadar üretken olabilirim o da ayrı bir konu. Mobil kullanıcı 5 saat şarj ile ne yapacak. Ya da kocaman şarj aleti mi taşıyacak. Surface pro çok güzel cihaz fakat bir de böyle faktörleri değerlendirmek lazım.
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kadirirdem 3 yıl
Satarda hala bir mac gibi işlevsel değil büyük bir ipad
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Yazılımını geçtim, bir tarafta defter gibi bir ultrabook, bir tarafta kalemli tablet. Kim neyin karşılaştırmasını yapmaya çalışıyor anlamak güç.
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homeedition88 3 yıl
Su an serviste olan Surface Pro 3 sahibi olarak bir kac sey soylemek istiyorum sayin Microsoft'da.
Oncelikle Surface fikri cok guzel ve donanim cok guzel hazirlanmis. Arkasindaki stand (ayak diyebiliriz) herhangibir acida ayarlanabiliyor. Type cover denen klavyesi fena degildi fakat pro 4 ile gelen cok cok daha iyi. Bunlar hos taraflari bir de nahos taraflari var.
Ilki cihaz hic guvenilir degil. Ilk aldigimda windows 8.1 ile gelmisti. Bir suru firmware update'den sonra adam oldu. O sure icinde hic bir zaman asil notebook olarak kullanamadim surface'i. Bir defa gittigim bir is gezisinde yanimda goturup kullandim onda da toplanti ortasinda hic birsey yokken durduk yere svchost.exe devreye girip deli gibi fan sesi yapmaya basladi, kapattim aleti mecburen. Mavi ekran windows 8.1 ile bir defa aldim.
Fakat asil sorunlar windows 10 ile basladi. Simdiye kadar herhalde en az 5 defa format attim alete. Her seferinde yeniden guncelle falan derken microsoft'a geri yolladim sorunlu diye. Geri gelir gelmez satmayi dusunuyorum. Uretken olabilecek zamanimi cihazi duzeltme, sorunlarin cozumlerini forumlarda bulma ile geciriyorum. Windows 10 henuz ultrabook sinifi icin uygun degil malesef. Masaustun'de iyi calisiyor ama ince ayarlari olan ultra cihazlarda cok sorunlu.
Nacizhane fikrimdir :D :D
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OverClocK1ng 3 yıl
Arkadaş. Microsoft neye elini atıp para kazanmak istese hepsinde çuvallıyor. Adamlar bir Windows'u yapmışlar. Onu da Apple'ın kodlarını çalarak yaptılar hadi o ayrı. Onun haricinde ne başarısız firma. Bir şirket o kadar değer kaybeder mi. Bir de Windows 10 başarısı deyip, şu kadar bilgisayara yüklendi diyorlar. Yahu, Windows 7, 8 ve 8.1 yüklü kim var kim yok, ekrana eşşşşek kadar yazı gelip gelip duruyor. Windows 10 a yükselt diye. İptal ediyorsun. Komple iptal yok. Arada gelip gelip duruyor. Bir de Windows 7 ve 8 sürümleri parayla idi. Adamlar 10 u bedava yüklüyorlar, ite kaka hatırlatıp duruyorlar ve buna da BAŞARI diyorlar. Bu mu başarı. İyi o zaman. Ben de sokağa çıkayım. Bedava bir şey dağıtayım. Bakın görün başımda nasıl izdiham yaşanıyor. İnsanlara bedava bir şey verirseniz, niye almasınlar ki...
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idris 3 yıl
Bir tarafta yaptığın en olağanüstü şey kalem ile çizim yapmak, bir iki basit video kesmek, üç beş güzel oyun oynayıp webde gezinmek, film izlemek.

Diğer tarafta tüm bunları yapabilmenin yanı sıra şunu gerçekleştirebilmek.

Bunu hangi ayık kafa ile kıyaslamışlar merak ettim doğrusu.


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