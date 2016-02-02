Apple'ın iPad Pro'su son çeyrekte Microsoft'un tüm Surface serisinden çok sattı

IDC tarafından yayınlanan son pazar tahminleri, bir önceki çeyreğin ortasına kadar piyasada olmamasına rağmen Apple'ın 12.9 inçlik iPad Pro tabletinin, Microsoft Surface serisinden fazla satıldığını gösteriyor. Araştırma şirketinin verilerine göre 2015 yılının dördüncü çeyreğinde 2 milyon adet iPad Pro satılırken, Microsoft Surface satışları 1.6 milyona ulaşabildi.





İşin ilginç tarafı 11 Kasımda raflarda yerini alan Apple'ın iş odaklı tablet modeli iPad Pro'nun sadece yarım çeyreklik performansla rakibini geride bırakmayı başarması. Microsoft tüm çeyrek boyunca Surface tablet satışı yapmasının yanında dördüncü çeyrekte Surface Pro 4 ve Surface Book laptop olmak üzere iki yeni model tanıtmıştı. Her iki cihazın da IDC hesaplamalarına dahip olduğunu belirtelim. Yani iPad Pro bir anlamda Surface serisi karşısında bir üstünlük sağlamış durumda.





Öte yandan etkileyici iPad Pro satışlarına rağmen Apple için her şeyin yolunda gittiği söylenemez. Cupertino merkezli şirketin tablet işleri yıllık bazda yüzde 24.8 oranında gerilemiş durumda. Bu perspektiften bakıldığında yeni Pro modelinin bir anlamda sadece bu düşüşü yavaşlatmayı başardığını söyleyebiliriz. Sektördeki bir başka dev Samsung ise bir önceki yıla göre yüzde 18,1'lik bir düşüş yaşasa da pazardaki ikincilik konumunu korumayı başarmış durumda.

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS40990116