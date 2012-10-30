Apple'ın icra kurulunda değişim rüzgarı esiyor

Türkiye operasyonu yapılanma sürecinden olan Apple'da değişim rüzgarları eşiyor.Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasına göre iOS tanıtımlarının vazgeçilmez yüzü Scott Forstall 2013 yılında Apple'a veda edecek iken; Jobs'ın "en iyiler" takımında yer alan Jonathan Ive, yeni sorumluluklar alacak.
Apple'dan yapılan resmi açıklamaya göre icra kurulundaki diğer değişideğişiklikler şöyle:
Birçok kişiye göre Steve Jobs'ın halefi olan ve ilerleyen dönemlerde Apple'ın icra kurulu başkanlığı koltuğu için en güçlü adaylarından Scott Forstall, 2013'te Apple'daki görevinden ayrılacak fakat Tim Cook'a danışmanlık yapmaya sürdürecek. Firmanın iOS'den sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olan Scott Forstall, özellikle haritalar servisi ve Siri hakkında eleştiri oklarına hedef oluyordu.
Scott Forstall'dan firmadan ayrılmasıyla boşta kalacak iOS Birimi, bu yılın başında "kıdemli başkan yardımcısı" olan OS X'den sorumlu yönetici Craig Federighi'nin kontrolüne verilirken; firmanın çevrimiçi servislerden sorumlu olan ve geçtiğimiz sene "kıdemli başkan yardımcılığı" statüsüne yükseltilen Eddy Cue, Siri ve Haritalar servisini de sorumlulukları arasına alacak.
iMac'den iPad'e kadar Apple'ın tüm popüler ürünlerine endüstriyel tasarımlarıyla hayat veren Sir Jony Ive, Endüstriyel Tasarım Birimi'nin yanı sıra Beşeri Arayüz Birimi'nden de sorumlu olacak.
Yine Apple'ın bugünlere gelmesinde önemli bir yere sahip olan Bob Mansfield, kablosuz teknolojiler ve yarıiletkenler üzerine odaklanacak yeni "Teknoloji" grubundan sorumlu olacak. Aslında Bob Mansfield, Apple'ın uzun yıllar donanım mühendisliğinden sorumlu yöneticiliğini yürütmüş; bu yılın başında ise emeklilik kararı almıştı. Ancak firmaya yakın isimler Tim Cook'un Bob Mansfield'in bu kararından vazgeçirmek için harekete geçtiğini iddia etmişti. Görünen o ki Tim Cook ve ekibi, ünlü yöneticiyi ikna etmeyi başarmışlar.
İcra Kurulu'nun en genç üyelerinden olan ve mağazalardan sorumlu kıdemli başkan yardımcılığı görevini yürüten John Browett ise Apple'dan ayrılırken; yeni ismin kim olacağıyla ilgili çalışmaların sürdüğü açıklandı. Yeni bir yönetici alınana kadar ise mağazalar ilgili gelişmelerle, direkt olarak Tim Cook ilgilenecek.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple in gidisat kotu.. Millet gozunu acti artik..
İcra hukuku bilen insanların zaten burada işi ne ki bendeki de laf işte .
Göreceksiniz ki;Şu anki aletlerin kasalarına küçük değişiklikler uygulayıp hızli işlemci eklemeyle devrim adı altında ürün satacaklar..
Bir de özür dileme modası çıktı ki akıllara zarar.Apple ruhunda özür dilemek olmaz.
Eğer kusurlu bir ürün için özür dilersen şirketinin adını "andaval ürünler satan boktan bir şirket" olarak çıkartırsın.Kimse senin şirketine de güvenmez.Affetmek andavallar içindir.Ve Apple gibi şirkete andavallar yakışmaz.Steve yaşarken de gördünüz nasıl inatçı olduğunu...
Scott da doğru olanı yapmasına rağmen istifa edildi.Bugün Scott gider yakında Johnathan gider.Evet adam kovmak kolay tabi...umarım iOS'i boktan edersiniz de şirketiniz kolayca batar.Böylesine yaratıcı ve farklı adamı attınız ya,daha ne diyelim?!
Şunu anladık ki,Artık adam gibi ürün çıkaramayacaklar.A takımı oyuncularını atıp C takımı oyuncularını alacaklar ve yakında bum!Apple diye bir şirket kalmayacak.Tabi bu olay en az 10 yıl içinde olur.Umarım yönetim kurulunun akılları başına gelir...
Edit: Hemen de eksilediniz beni.Eee doğru söyleyeni 9 köyden kovarlarmış...
Not:2008 den beri Apple'ı takip eden biri olarak söylüyorum.
Hocam dogru soyledigin icin değil dusuncelerin baya bi yanlis oldugu icin yemişsin eksiyi:
Endüstriyel tasarımdan anlıyorsanız eğer biliyorsunuzdur ki her firmanın kendine özgü çizgileri vardır ve ürün ne kadar devrimsel özelliklerle geliyor olursa olsun tasarım her zaman için o çizgileri taşır. Jony Ive'in de aynı şekilde çalıştığını rahatlıkla görebilirsiniz. Eğer Apple yeni bir ürün için yeni bir dizayn isterse Jony Ive bu çizgileri koruyarak ve bir önceki seriden gayet de güzel bir şekilde farklılaşarak ortaya bir tasarım çıkarır ve bizler bunun örneğini yıllarca gördük. Sizin eleştirdiğiniz devrimsel yenilik olmaması icra kurulundaki başka üyelerden değil bizzat o üyelerin nefretini kazanmış olan Scott Forstall yüzündendir. Kendisi yüzünden iOS gibi devrimsel bir işletim sistemi yenilik bakımından durgunluk dönemine girmiştir. Arayüzde ve menü tasariminda yenilik vb. konulara göstermesi gereken özeni sadece Siri'ye göstermesi yüzünden zaten uzunca bir süredir eleştiriliyordu kendisi. Ki iOS 6'daki "Maps" rezaltine de sebep olması yetmezmiş gibi özür yazısının altına imzasını atmayi reddetmis, bunun sonucunda Tim Cook kendi imzasini atmistir ve suçu üstlenerek butun elestirileri kendisi almistir ve o övdugunuz Scott buna göz yummuştur.
Scott'ın gorevine son verilmesindeki en buyuk etken ise iOS'in arayuzsel tasariminin temel noktalarinda Jony Ive ile ters düşmesi ve aradaki husumetin buyumesidir. Oylesine buyusmustur ki bu husumet bir sure sonra Jony Ive, Scott ile yanyana gelmek istemediği için arayüz tasarimindaki rolünü düşürmüştür. Şu dünyada vizyonuna saygi duydugum cok nadir adamlardan birisi olan Jony Ive, bu insanla ters düsmüs ise bu iste bir terslik vardir.
Apple ise burada çok akıllıca bir hamle yaparak stratejik noktalardaki görüsleri hala önemli olan Scott Forstall'i Tim Cook'un danismani yaparak Jony ile Scott'ın gorev alanlarını ayirmistir. Arayuz ve kullanici deneyimini bastan sona bugune kadar onlarca efsanevi tasarimi ile kendini ispatlamis olan ve vizyonuna güvendigim Jony Ive'in idaresine vererek versiyondan versiyona farklilasmis bir arayuz gorecegimizin ipucunu vermis, iOS'i ise artik geri plana atmamak icin Siri ve Maps'i iOS'in departmanından ayırmıstır.
Apple'ın bu degisiklerinden sonra bu kendini tekrar eden gidişine dur diyeceği kanaatindeyim ve bu gelişmelerin iyi yönde gelişmeler olduğu düşüncesindeyim. Umarım yanılmam çünkü her ne kadar seveni ve nefret edeni olsa da Apple piyasayi buyuk olcude etkileyen bir firmadir, boyle bir firmanin dususu biz kullanicilar acisindan kotu olur.
Saygilarimla...
sony de yıllarca reklam yapmadan baya ürün satmıştı, marka nın ürünleri yeterince iyiyse reklamsız da satabiliyor.
Samsung'u bu yüzden takdir ediyorum gerçekten. Galaxy S III daha yeni lansmanda tanıtıldığında Türkiye sitesinde de Türkçe olarak tanıtılmıştı. Hemen de geliyor zaten Türkiye'ye ürünleri, gecikmeden.
Apple da önce 20 ülkeye gönderiyor iPhone'u, Türkiye yok. Sonra 40 taneye daha gönderiyor. Türkiye hâlâ yok.
İngilizce mi okuyorsun TR'yi, nedir?
makina makina olmadıktan sonra dünya reklam yapsa neyazar
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1913 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, bob mansfield ve