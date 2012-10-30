Apple'ın icra kurulunda değişim rüzgarı esiyor

Türkiye operasyonu yapılanma sürecinden olan Apple'da değişim rüzgarları eşiyor.Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasına göre iOS tanıtımlarının vazgeçilmez yüzü Scott Forstall 2013 yılında Apple'a veda edecek iken; Jobs'ın "en iyiler" takımında yer alan Jonathan Ive, yeni sorumluluklar alacak.

Apple'dan yapılan resmi açıklamaya göre icra kurulundaki diğer değişideğişiklikler şöyle:

Birçok kişiye göre Steve Jobs'ın halefi olan ve ilerleyen dönemlerde Apple'ın icra kurulu başkanlığı koltuğu için en güçlü adaylarından Scott Forstall, 2013'te Apple'daki görevinden ayrılacak fakat Tim Cook'a danışmanlık yapmaya sürdürecek. Firmanın iOS'den sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olan Scott Forstall, özellikle haritalar servisi ve Siri hakkında eleştiri oklarına hedef oluyordu.

Scott Forstall'dan firmadan ayrılmasıyla boşta kalacak iOS Birimi, bu yılın başında "kıdemli başkan yardımcısı" olan OS X'den sorumlu yönetici Craig Federighi'nin kontrolüne verilirken; firmanın çevrimiçi servislerden sorumlu olan ve geçtiğimiz sene "kıdemli başkan yardımcılığı" statüsüne yükseltilen Eddy Cue, Siri ve Haritalar servisini de sorumlulukları arasına alacak.

iMac'den iPad'e kadar Apple'ın tüm popüler ürünlerine endüstriyel tasarımlarıyla hayat veren Sir Jony Ive, Endüstriyel Tasarım Birimi'nin yanı sıra Beşeri Arayüz Birimi'nden de sorumlu olacak.

Yine Apple'ın bugünlere gelmesinde önemli bir yere sahip olan Bob Mansfield, kablosuz teknolojiler ve yarıiletkenler üzerine odaklanacak yeni "Teknoloji" grubundan sorumlu olacak. Aslında Bob Mansfield, Apple'ın uzun yıllar donanım mühendisliğinden sorumlu yöneticiliğini yürütmüş; bu yılın başında ise emeklilik kararı almıştı. Ancak firmaya yakın isimler Tim Cook'un Bob Mansfield'in bu kararından vazgeçirmek için harekete geçtiğini iddia etmişti. Görünen o ki Tim Cook ve ekibi, ünlü yöneticiyi ikna etmeyi başarmışlar.

İcra Kurulu'nun en genç üyelerinden olan ve mağazalardan sorumlu kıdemli başkan yardımcılığı görevini yürüten John Browett ise Apple'dan ayrılırken; yeni ismin kim olacağıyla ilgili çalışmaların sürdüğü açıklandı. Yeni bir yönetici alınana kadar ise mağazalar ilgili gelişmelerle, direkt olarak Tim Cook ilgilenecek.