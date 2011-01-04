Apple'ın piyasa değeri 300 milyar doları geçti

Dün verdiğimiz bir haberde, Facebook'un piyasa değerinin, yeni bir yatırım çerçevesinde 50 milyar dolar olarak hesaplandığını sizlerle paylaşmıştık. Facebook'tan sonra Apple'ın piyasa değeriyle ilgili olarak ta yeni bilgiler açıklandı. Hisse değeri 330 dolara yükselen Apple'ın toplam piyasa değeri ise 302 milyar dolara ulaşmış durumda. Borsada işlem gören en değerli teknoloji şirketi unvanını koruyan Apple, petrol firmalarını ayrı bir tabloda değerlendirirsek, kalan listenin zirvesine aday en güçlü isimlerin başında geliyor.

Birkaç gün içerisinde MacOS X App Store uygulama mağazasını tanıtması ve Verizon için hazırladığı iPhone 4 CDMA versiyonunu kısa süre içerisinde satışa sunması Apple, aynı zamanda iPad 2 için de hazırlıklarını tamamlamış durumda. Piyasaya süreceği yeni ürünlerle satışlarını arttırması beklenen Apple'ın, yılın ilk yarısında 88 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Kıyaslama yapmak açısından ay dönemde Microsoft'un 68 milyar dolar, HP'nin 129 milyar dolar ve IBM'in 99 milyar dolar gelir açıklamaı bekleniyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında piyasa değeri açısından 222 milyar dolar ile 219 milyar dolarlık Microsoft'u geride bırakan Apple, farkı giderek açıyor zira Microsoft'un dğeri şu anda 240 milyar dolar seviyesinde. Kasasında 50 milyar dolardan fazla nakit parası bulunan Apple'ın, pek çok büyük firmayı aynı anda satın alabilecek büyüklükte bir finansal güne sahip. Kurucuları arasında yer aldığı ARM firmasındaki hisselerini 90'lı yılların ortalarında satmak zorunda kalan firmanın, şimdi şirketin tamamını alacağı iddia ediliyor.

Apple piyasaya süreceği yeni ürünlerle daha fazla gelir elde edeceğini öngörüyor. Belirttiğimiz gibi Mac OS X AppStore ile uygulama satışına MacBook kullanıcılarını eklemeye hazırlanan firma, Verizon uyumlu iPhone 4 ile Amerika'daki müşterisi sayısını daha da arttıracak. Öte taraftan 7-inç versiyonu da bulunan iPad 2 ile tablet satışları da hız kazanabilir. Tabi şirket adına asıl gelişmenin Haziran ayında yaşanması ve hem yazılım hem de donanım tarafında önemli yenilikler içeren iPhone 5'in tanıtılması bekleniyor.