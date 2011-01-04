Apple'ın piyasa değeri 300 milyar doları geçti

Dün verdiğimiz bir haberde, Facebook'un piyasa değerinin, yeni bir yatırım çerçevesinde 50 milyar dolar olarak hesaplandığını sizlerle paylaşmıştık. Facebook'tan sonra Apple'ın piyasa değeriyle ilgili olarak ta yeni bilgiler açıklandı. Hisse değeri 330 dolara yükselen Apple'ın toplam piyasa değeri ise 302 milyar dolara ulaşmış durumda. Borsada işlem gören en değerli teknoloji şirketi unvanını koruyan Apple, petrol firmalarını ayrı bir tabloda değerlendirirsek, kalan listenin zirvesine aday en güçlü isimlerin başında geliyor.
Birkaç gün içerisinde MacOS X App Store uygulama mağazasını tanıtması ve Verizon için hazırladığı iPhone 4 CDMA versiyonunu kısa süre içerisinde satışa sunması Apple, aynı zamanda iPad 2 için de hazırlıklarını tamamlamış durumda. Piyasaya süreceği yeni ürünlerle satışlarını arttırması beklenen Apple'ın, yılın ilk yarısında 88 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Kıyaslama yapmak açısından ay dönemde Microsoft'un 68 milyar dolar, HP'nin 129 milyar dolar ve IBM'in 99 milyar dolar gelir açıklamaı bekleniyor.
Geçtiğimiz Mayıs ayında piyasa değeri açısından 222 milyar dolar ile 219 milyar dolarlık Microsoft'u geride bırakan Apple, farkı giderek açıyor zira Microsoft'un dğeri şu anda 240 milyar dolar seviyesinde. Kasasında 50 milyar dolardan fazla nakit parası bulunan Apple'ın, pek çok büyük firmayı aynı anda satın alabilecek büyüklükte bir finansal güne sahip. Kurucuları arasında yer aldığı ARM firmasındaki hisselerini 90'lı yılların ortalarında satmak zorunda kalan firmanın, şimdi şirketin tamamını alacağı iddia ediliyor.
Apple piyasaya süreceği yeni ürünlerle daha fazla gelir elde edeceğini öngörüyor. Belirttiğimiz gibi Mac OS X AppStore ile uygulama satışına MacBook kullanıcılarını eklemeye hazırlanan firma, Verizon uyumlu iPhone 4 ile Amerika'daki müşterisi sayısını daha da arttıracak. Öte taraftan 7-inç versiyonu da bulunan iPad 2 ile tablet satışları da hız kazanabilir. Tabi şirket adına asıl gelişmenin Haziran ayında yaşanması ve hem yazılım hem de donanım tarafında önemli yenilikler içeren iPhone 5'in tanıtılması bekleniyor.
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iki resim koyuyorsun ne kadar benzer olduklarının farkında değilsin.bu kadarda fanboy olunmaz.Az biraz programcılık nedir bilsen muhtemelen çok rahat anlardın.
ikinci olarak multitouch olayınıda aramadan bakmadan atlamışsın en.wikipedia.org/...
al bak kim ne zaman çıkarmış.
birde en.wikipedia.org/...
al bak kim smartphone u nereye getrirmiş gör.
verdiğin marka güvenirlik anket bilgilerinide kaale alamıcam kusura bakma
kaynak nedir kimdir belli değil.Ciddi bir site olursa memnuniyetle kabul ederim
lakin bu tarihler 97 de kesmek yerine 90 ların başına kadar da indir lütfen.
ve bence artık kabul etmelisin vasat altı özellikleri bulunan tasarımı güzel bir cihaza çok fazla para veriyorsun.O parada kabul etmesende imaja veriliyor cihaza değil.
steve amca seni de kandırmış bence.
kardeş çok doğru söylemişsin.güzel tasarımlı, vasat özellikli cihazlar yap;pahalı pahalı sat.imaj satıyor adamlar aslında.
Sadece kendisini dinleyen birisi daha...
Az biraz programcilik bilmekten bahsediyorsunuz, ben bilgisayar muhendisiyim ve 4 sene developer olarak calistim. Hemen her dilde programlar yazdim
Sizin ise bu islerden hic ama hic haberiniz olmadiginizi da kanitlamis oldunuz. bu fotograflar arasindaki benzerligin PROGRAMLAMAYLA NASIL BIR ALAKASI OLABILIR?
Programcilik filan diye konusunca entel zannedildiginizi ve uydurduklarinizin dogru zannedilecegini mi saniyorsunuz?
Hicbir alakasi yok programcilikla bunun, sandece USER INTERFACE (kullanici arayuzu) fikirleriye ilgisi var.
Kullanidigimiz MODERN Windows ve Mac OS X'in kullanici arayuzu APPLE TARAFINDAN piyasaya surulmusur. Drop down menuler, folderlar, file lar, desktop, MOUSE hepsi Apple tarafindan ilk kez kullanicilara tanitilmistir.
Apple'in yaptigi birsey yoktur, kopyalamistir demek nasil birseydir, anlayamiyorum yani. Ciddi psikolojik bi durum heralde bu. Windows 7 de Mac OS X Snow Leopard'daki kullanici arayizi fikirlerinin %80 i 1983 Macintosh tan gelmektedir, ve %10 u bile Xerox tan gelmemektedir. Resimleri o yuzden koydum, programlamadan anlamaya da gerek yok anlamak icin! cop kutusunu, drop down menuleri, folder lari file lari gormek yeterli.
Smartphone'u kimin nereye getirdigini, IPhone'un smartphone piyasasindaki etkisini TUM DUNYA biliyor artik. IPhone'dan oncesi IPhone dan sonrasi diye ikiye ayriliyor smartphone tarihi. Bunu kabullenmeyen birisi olursa, aninda tum sayginligini kaybeder. Microsoft bile bunu kabullendi. Steve Ballmer smartphone'larda CYCLE i kacirdik. Apple in baslattigi havayi kacirdik dedi.
IPhone'dan sonra trilyon dolarlik APP piyasasi donmeye basladi. IPhone dan once dokunmatik telefonlar varken ve cok azken, multitouch telefonlar yoktu, IPhone'dan sonra tum telefonlar IPhone gorunusune burundu ve multotouch oldu. Smartphone larin pazar payi %20 lerdeyken, Iphone un piyasaya cikmasindan hemen sonra %40 larin uzerine cikti, ABD ve Bati Avrupa ulkelerinde. 'App Store' ile buyuk firmalar mobil uygulamalara (Iphone uygulamalarina) buyuk yatirimlar yapmaya basladi. Palm ne alaka? inanilmaz hakikaten inanilmaz.
Artik kendi kendinizi dinlemekten vazgecip, PATENT OFISININ web sitesinden, MULTITOUCH isimli patente bakin bakalim.
Tek bildiginiz siteye multitouch yazip search etmekle olmuyor bu isler. MULTITOUCH ismi bile apple in himayesinde su an.
MULTITOUCH PATENTININ TA KENDISI:
patft.uspto.gov/...
Kaynak ne demissiniz, cok acayip, gercekten hic dunyadan haberiniz yok heralde. Consumer Electronics'ten tut, Nielsen'e Best Buy'a kadar herkesin yaptigi arastirmalarta Apple her zaman birincidir. Iki dakika Google'a bak yahu bu kadar mu useniyorsunuz arastirmaya???!??!?
UYDURDUGUNUZ seyleri yazacaginiza okuymayi, arastimayi, OGRENMEYI ogrenin.
Hangi site ciddi, hangisi degil biliyor musunuz ki? Hic zannetmiyorum, ama heralde CNN diye birsey duymussunuzdur? Turkiyede de var hani?
tech.fortune.cnn.com/...
Apple'in kullanici memnuniyetinden haberdar olmayan birisi, hayatinda ciddi site takip etmemistir...
Ama yolladigim veriler zaten gayet ciddi idi, ciddi oldugu icin de
ZDNET gibi sitelerde de yayinlaniyor
zdnet.com/...
Kaynaklar saglam olursa, saygi duyarim demissiniz, zannetmiyorum ama... bakalim saygi duyacak misiniz artik
Mac windows ile kiyaslanamaz
Maclerde virussuz ve cok uyumlu programlara sahip
ama windows biktiriyor virustu vesaire (zaten Windowsun kendisi virus)
windows ve Mac makinaler aralarinda ucurum kalite farki var
o yuzdende herkez Mac kullanamaz
kurban olurum ben bu yoruma
Steve amcamız şunu diyor;" Apple'ın başına tekrar geldiğimde bir çok ürüm modeli çıkarılıyordu ve anlamsızdı. Tek bir ürün üzerine yoğunlaşıp en iyisini yapmalıydık"
Biraz araştırma yapıp öyle yorum yazsanız? Sadece post atmak için atılmış bir mesaj dışında bir şey değil bu
osnews.com/...
en.wikipedia.org/...
programlar.com/...
SAYGILARLA
Çoğu uzanamadığı ciğere mundar diyor ben artık olayı bu şekilde yorumluyorum.Çünkü görüpte kullanıpta beğenmeyenin gözü kördür diye düşünüyorum.
Bugün önü arkası cam kasası çelik telefonu kim yapıyor evet kullanıyorum daha öncede nokia n97 kullandım iphone da ne bir takılma ne bir donma oluyor anteninde de hiçbir sıkıntı yok.Appsler yeter zaten ovide neymiş.widgettı 5mpdi 32gb tı son kez kandırdı nokia zaten.
Kardeşimde fotoğrafçılık okuyor o da macbook pro kullanıyor o da gayet memnun benimde kurcalama fırsatım oldu başka hiçbir notebooka benzemiyor.Millet diyorki yok ekran kartı bilmem ne adam zaten sen oyun oyna diye üretmiyor onu müşterisi sen değilsin.Sen git bilgisayar topla ki ben de öyle yaptım benimde işimi görmez bir imac ve ya macbook şu anda ama mühendislik okuyorum bitmesinede az kaldı okulun gerek duyarsam bir notebooka imkanımda olursa gidipte şişirilmiş özelliklerine kanmayacağım öteki notebookların direk apple alacağım.Biraz sert yazmış olabilirim kusuruma bakmayın fanboyluk değil niyetim ama saçma sapan şeylere bağlamayın başarının sebeplerini birisi diyor reklamla oluyor birisi diyor mafyayla devlet desteğiyle başarı öyle tek birşeyle şans eseri olmuyor biz millet olarak bunu anlamıyoruz.Adamlar her alanda çalışıyorlar bir girin sitelerine iş başvuru kısmına bir bakın apple'ın, ürettikleri her ürün için ayrı birimleri var hepsine ayrı ayrı mühendis alıyorlar.Tasarımından üretimine pazarlamasına her alanda başarılılar kullandıkları hammaddeden enerji tasarrufuna geri dönüştürülebilirliğine kadar.Biz bunların bazılarına önem vermiyor olabiliriz ama önem verenler var.
Saygılar.
Atıyorsun Rock_Rage
Apple'in bir şey çaldığı yok. Xerox; bünyesinde çalışan 12 mühendisin beraber geliştirmeye başladığı GUI projesinde gelecek görmemiş ve desteğini çekmiştir. Steve JOBS bir gün Xerox fabrikasına gezerken bu mühendisler ile tanışmış ve GUI projesini çok beğenmiş. Sonra bu 12 mühendisin tamamını kendi bünyesine katıp projelerine sonsuz destek vermiştir. Dolayısıyla 1983'de dünyanın ilk GUI'ye sahip kişisel bilgisayarı olan Apple Lisa piyasaya çıkmıştır.
Bill Gates ise GUI yi kullanmayacağına dair Steve JOBS'a söz vermesine rağmen sözünde durmamış, ayak oyunları ile GUI yi çalmıştır.
Ayrıca teknoloji dünyasına PDA kavramını sokan firma da Apple'dır. Bkz: Apple Message Pad ve Newton
Her neyse Apple sizin abuk sabuk ithamlarınızda prestij kaybedecek değil zaten. O; gerekli cevabı gerek satışları ile gerekse borsa ve marka değeri ile veriyor zaten. Her ne kadar zorunuza gitse de gerçekler acıdır.