2025 iPhone SE 4 ve yeni iPad'ler için için tarih verildi

Nisan ayına kadar tanıtılabilir
Mark Gurman'ın son raporuna göre, uzun zamandır beklenen iPhone SE yenilemesi bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek. Gurman, iPhone SE'nin şu anda iOS 18.3 ile test edildiğini ve cihazın büyük ihtimalle iOS 18.4 yayınlanmadan önce satışa sunulacağını belirtiyor. Bunun daha önceki sızıntılarla benzer olduğunu söyleyelim.
Geçtiğimiz ay paylaşılan bir gönderide yeni cihazların iOS 18.3 ile tanıtılacağı ortaya çıkmıştı. Bunun önemi ise Apple’ın x.3 güncellemelerini genellikle Ocak ayının sonunda yayınlıyor olması. Dolayısıyla Nisan ayına kadar tanıtıldığını görebiliriz.
Apple A18 çipseti ve 8GB RAM ile donatılacağı belirtilen telefon, 48 MP arka kamera ve 12 MP ön kameraya sahip olacak. Ayrıca, Apple Intelligence desteği ile yapay zeka tarafında önemli yenilikler sunulabilir. Başlangıç fiyatı ise 499 olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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