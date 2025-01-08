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Tam Boyutta Gör Apple’ın bir sonraki bütçe iPhone'u iPhone SE 4, bir süredir gündemden düşmüyor. Bu model için daha önce bahar aylarına işaret edilmişti. Son olarak sektör içerisinden Mark Gurman, hem 2025 iPhone SE 4 hem de yeni iPad modelleri için beklenen tarihi paylaştı.

Nisan ayına kadar tanıtılabilir

Mark Gurman'ın son raporuna göre, uzun zamandır beklenen iPhone SE yenilemesi bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek. Gurman, iPhone SE'nin şu anda iOS 18.3 ile test edildiğini ve cihazın büyük ihtimalle iOS 18.4 yayınlanmadan önce satışa sunulacağını belirtiyor. Bunun daha önceki sızıntılarla benzer olduğunu söyleyelim.

Geçtiğimiz ay paylaşılan bir gönderide yeni cihazların iOS 18.3 ile tanıtılacağı ortaya çıkmıştı. Bunun önemi ise Apple’ın x.3 güncellemelerini genellikle Ocak ayının sonunda yayınlıyor olması. Dolayısıyla Nisan ayına kadar tanıtıldığını görebiliriz.

Tam Boyutta Gör Yeni iPad modellerine dönecek olursak, standart bir iPad'in güncellenmiş bir çipset ve Apple Intelligence desteğiyle gelmesi bekleniyor. Ayrıca, yeni bir iPad Air modelinin de bu duyuruya dahil olduğunu görebiliriz. Yeni iPhone SE'nin ise iPhone 14 tasarımına benzer bir görünüme sahip olması bekleniyor. Cihazın 6.1 inç Super Retina XDR OLED ekran, Face ID teknolojisi ve çentikli tasarımla gelmesi planlanıyor.

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Apple A18 çipseti ve 8GB RAM ile donatılacağı belirtilen telefon, 48 MP arka kamera ve 12 MP ön kameraya sahip olacak. Ayrıca, Apple Intelligence desteği ile yapay zeka tarafında önemli yenilikler sunulabilir. Başlangıç fiyatı ise 499 olacak.

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2025 iPhone SE 4 ve yeni iPad'ler için için tarih verildi