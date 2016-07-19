Apple'ın yeni Ar-Ge merkezinin detayları belli oldu

iPhone, iPad ve Mac başta olmak üzere piyasaya sürdüğü akıllı cihazlarıyla pazarın en önemli oyuncuları arasında yer alan Apple, yüksek teknolojide ürünler için geleceğe yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şu sıralar inşaatı süren ve tasarımıyla hayranlık uyandıran kampüsün yanı sıra farklı ülkelerde çeşitli laboratuvarlar açtığı bilinen Cupertinolu şirketin yeni Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) merkezinde sona geldiği belirtildi.

Fransa merkezli yayın yapan Le Dauphiné Libéré gazetesinde yer alan habere göre ülkenin güneydoğusundaki Grenoble şehrinde Ar-Ge binası için gerekli anlaşmaları imzalayan Apple’ın burada görüntü teknolojileri üzerinde çalışmalar yürüteceği ifade ediliyor. Yaklaşık 800 metrekare büyüklüğündeki merkezde 30 mühendisin faaliyet göstereceği de elde edilen detaylar arasında. Ayrıca Apple Watch'ta yer alan jiroskop ve ivmeölçeri üreten -Lenovo Smart Case akıllı telefon için pico projektörü de üreten- STMicroelectronics'ten mühendislerle ortaklığa gittiği iddia edilen Apple'dan konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

Kulislerde konuşulanlara göre yatırım hamlelerini devam ettireceği bilinen teknoloji devinin önümüzdeki sene Japonya’nın Yokohama şehrinde de Ar-Ge merkezi açacağı öne sürülüyor. Apple’ın merakla beklenen yeni kampüsünün ise bu yılın sonunda ya da 2017'nin ilk çeyreğinde hayata geçirilmesi düşünülüyor.

http://www.ledauphine.com/isere-sud/2016/07/14/apple-s-implante-a-grenoble