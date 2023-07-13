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    Sony, oyun bölümündeki Ar-Ge çalışmaları için 2 milyar dolar harcayacak

    Sony, 2 milyar dolarlık Ar-Ge bütçesiyle "genişletilmiş gerçekliğe" dalıyor. Japon elektronik devi Microsoft'a yetişmek için canlı oyunlara odaklanacak.          
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    Sony'den oyun bölümündeki Ar-Ge çalışmalarına 2 milyar dolar Tam Boyutta Gör
    Sony Group, çok oyunculu oyunlarda teknolojiyi iyileştirmek ve gerçek dünya ile dijital dünya arasında köprü kuran bir "genişletilmiş gerçeklik" (XR) işi geliştirmek için oyun bölümündeki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamalarını artıracak. Şirket bu çalışmalar için 300 milyar yen (yaklaşık 2,13 milyar dolar) tahsis edecek.

    Sony şu anda toplam Ar-Ge bütçesinin yaklaşık %40'ını oyun geliştirmeye harcıyor. Geçen yıla kıyasla, oyun bölümündeki Ar-Ge harcamaları yaklaşık %10 arttı ve 2020 rakamının iki katından fazla. İçinde bulunduğumuz mali yılda Sony, bir önceki yıla göre %3 artışla şirket genelinde Ar-Ge için 760 milyar yen harcamayı planlıyor.

    Sony, genişletilmiş gerçeklik teknolojisine odaklanacak

    Oyun, Japon şirketin işlerinin önemli bir bileşeni. Sony'nin donanımdan abonelik tabanlı bir iş modeline geçmesi, şirketi Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmaya itiyor. Üretici uzun bir süre PlayStation oyun konsollarının satışına bel bağladı, ancak şimdi şirket çevrimiçi oyunların ve bunlara yönelik bireysel ücretli eklentilerin geliştirilmesine odaklanmayı planlıyor.

    Sony'den oyun bölümündeki Ar-Ge çalışmalarına 2 milyar dolar Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Sony, gözünü sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve karma gerçeklik (MR) teknolojilerinin bir kombinasyonu olan genişletilmiş gerçeklik (XR) yönüne çevirdi. Bu teknoloji, beş insan duyusunun tümünü kullanarak sürükleyici bir oyun deneyimi vaat ediyor. Sony, genişletilmiş gerçekliğin gelişimini hızlandırmak için son iki yılda satın aldığı veya yatırım yaptığı dokuz denizaşırı oyun stüdyosunun kaynaklarını bir araya getirmeyi planlıyor.
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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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