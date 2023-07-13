Sony, oyun bölümündeki Ar-Ge çalışmaları için 2 milyar dolar harcayacak

Sony şu anda toplam Ar-Ge bütçesinin yaklaşık %40'ını oyun geliştirmeye harcıyor. Geçen yıla kıyasla, oyun bölümündeki Ar-Ge harcamaları yaklaşık %10 arttı ve 2020 rakamının iki katından fazla. İçinde bulunduğumuz mali yılda Sony, bir önceki yıla göre %3 artışla şirket genelinde Ar-Ge için 760 milyar yen harcamayı planlıyor.
Oyun, Japon şirketin işlerinin önemli bir bileşeni. Sony'nin donanımdan abonelik tabanlı bir iş modeline geçmesi, şirketi Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmaya itiyor. Üretici uzun bir süre PlayStation oyun konsollarının satışına bel bağladı, ancak şimdi şirket çevrimiçi oyunların ve bunlara yönelik bireysel ücretli eklentilerin geliştirilmesine odaklanmayı planlıyor.
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)