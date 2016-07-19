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Taksicilerin korkulu rüyası Uber 2 milyar sürüş barajını aştı

Kişisel taksi servisi olarak nitelendirilen ve ulaşımda adeta yeni bir çağ başlatan Uber, yayınladığı açıklama ile 2 milyar sürüş barajını geçerek büyük bir başarıya imza attığını duyurdu.
2 yıl
8,3b
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23
Diğer Yazılım
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Dünya çapında binlerce kişinin ulaşım için öncelikli tercihleri arasında yer alan Uber oldukça önemli bir barajı geride bırakmayı başardı. Uber’in kurucusu ve CEO’su Travis Kalanick, kişisel Facebook hesabından yayınladığı 40 saniye uzunluğundaki video ile servis hakkındaki bazı detayları paylaştı.
2009 yılının Mart ayında kurulan Uber, 24 Aralık 2015 tarihinde 1 milyar sürüş sayısına ulaştı. Ardından çok daha hızlı bir büyüme grafiği sergileyen şirket sadece 6 ay gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilen ek 1 milyar sürüşle, geçtiğimiz 17 Haziran’da toplam 2 milyar sürüş barajını aşarak takdire şayan bir başarı gösterdi. Rekorun aynı anda gerçekleştirilen 147 yolculukla sağlandığı ve bu ana tanıklık eden sürücülerin yanı sıra ilgili 147 kişiye 450 dolar değerinde Uber kredisi hediye edildiği ifade ediliyor.
Elde edilen verilere bakıldığında Uber’in yılın ilk yarısını günde ortalama 5,5 milyon sürüşle, yani saatte 231 bin sürüş ile geride bıraktığı söyleyebilmek mümkün. Şu an toplam 73 ülkede 450'den fazla şehirde hizmet veren Uber’in agresif büyüme hızının giderek artması bekleniyor. Diğer taraftan Kalanick'i Facebook'ta ilk kutlayan isimlerden olan Mark Zuckerberg ise "Tebrikler! Harika bir dönüm noktası." mesajını bıraktı.

https://www.facebook.com/traviskal/videos/1150966478257853/ Yorum Yaz
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Plaka sahiplerinin ağlmasını anlıyorumda sadece takside çalışan taksicilerin karşı çıkması çok saçma. Milyonları bulan taksi plakası yerine git ubere kaydol şoför olarak. Kendi işinin sahibi olursun en azından. Başkasının plakasıyla çalışmaktansa daha çok para kalır bence cebine...
Plaka sahiplerinin ağlmasını anlıyorumda sadece takside çalışan taksicilerin karşı çıkması çok saçma. Milyonları bulan taksi plakası yerine git ubere kaydol şof...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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emre1393 2 yıl
plaka sahipleri zaten şoförlük yapmıyor, asıl şoförlerin bu uygulamayı istemesi ve desteklemesi lazım. sabaha kadar direksiyon sallayan şoför ama kazanan plaka sahibi. şoförlerin birleşip masaya yumruğu vurması gerekir, hakkını savunup emeğinin karşılığı için mücadele etmesi lazım.
ha derse ki şoförler biz sağılacak ineğiz, kendileri bilir.
plaka sahipleri zaten şoförlük yapmıyor, asıl şoförlerin bu uygulamayı istemesi ve desteklemesi lazım. sabaha kadar direksiyon sallayan şoför ama kazanan plaka ...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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ataince 2 yıl
Biraz nefret söylemi olacak ama bu ülkeden dolmuşçuları ve taksicileri sileceksin. Trafiği alt üst ediyorlar. Hele hele dolmuşçuları.
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mrtdgci89 2 yıl
Taksi plakam varsa hemen elden çıkarırdım.Kesin yıldan yıla değer kaybedecek
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mcrew 2 yıl
Türkiye'de hala tam anlamıyla olmaması üzücü
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elmek6 2 yıl
überin ve soförlerin sonunuda kendini kullanabilen arabalar getirecek.
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alemburda34 2 yıl
Hersey gzl ama soforler yol hic bilmiyor haritaya kalirsaniz cok dolaniyorsunuz cok yaziyor.
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ataince 2 yıl
Biraz nefret söylemi olacak ama bu ülkeden dolmuşçuları ve taksicileri sileceksin. Trafiği alt üst ediyorlar. Hele hele dolmuşçuları.
Yanıtla +4
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sniper23 2 yıl
Helal olsun. Bizim bu turistlerden 80$ alan taksicilere karşı bu uygulamayı kullanıyorum. Ama sadece bizimle de alakalı değil tabi. Dünyanın her yerinde taksicilerin turistleri soyma sevdası var ama bu uygulama bunu durduğu için taksiciler buna karşı çıkıyor.
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Kristallklar 2 yıl
Turkiyede ne durumda kullanimi ? Hangi sehirlerde var
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Wacom Intuos 2 yıl Kristallklar
Sadece İstanbul'da var. Başka şehirlere de gelmeliler artık. Merak ediyorum hizmeti.
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alemburda34 2 yıl Kristallklar
Kristallklar
Turkiyede ne durumda kullanimi ? Hangi sehirlerde var

Istanbul ve yaz boyunca tatil yerlerinde olacakti.
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emre1393 2 yıl
plaka sahipleri zaten şoförlük yapmıyor, asıl şoförlerin bu uygulamayı istemesi ve desteklemesi lazım. sabaha kadar direksiyon sallayan şoför ama kazanan plaka sahibi. şoförlerin birleşip masaya yumruğu vurması gerekir, hakkını savunup emeğinin karşılığı için mücadele etmesi lazım.
ha derse ki şoförler biz sağılacak ineğiz, kendileri bilir.
1 Yanıt Yanıtla +8
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dr20mouse 2 yıl emre1393
emre1393
plaka sahipleri zaten şoförlük yapmıyor, asıl şoförlerin bu uygulamayı istemesi ve desteklemesi lazım. sabaha kadar direksiyon sallayan şoför ama kazanan plaka sahibi. şoförlerin birleşip masaya yumruğu vurması gerekir, hakkını savunup emeğinin karşılığı için mücadele etmesi lazım.
ha derse ki şoförler biz sağılacak ineğiz, kendileri bilir.

Hocam eskiden sgk yatırılmadıgı zaman size hak verirdim ama şimdi işçilik hakları da var. Bu mantıkla gidersek kiralık dükkanda esnaflık yapanda aynını yapsın.
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ergenius 2 yıl
Bunun cezası yok mu Türkiye'de? Sadece merakımdan soruyorum . Sonuçta korsan taksicilik gibi bir şey
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BARIŞ55 2 yıl ergenius
ergenius

Bunun cezası yok mu Türkiye'de? Sadece merakımdan soruyorum . Sonuçta korsan taksicilik gibi bir şey

Nereden bilecek ki taşıdığını?

Arabana binen insanla tanışıyorsun.

Durdururlarsa iki arkadaş şu şehre gidiyoruz diyeceksin.
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Rubisco 2 yıl ergenius
ergenius

Bunun cezası yok mu Türkiye'de? Sadece merakımdan soruyorum . Sonuçta korsan taksicilik gibi bir şey

Biraz palazlansın veya bazılarını ciddi şekilde rahatsız etsin hepsini tepesine çökerler.

VIP taşımacılıkla ilgili girişimcilik yapanların nasıl tepesine çöktüler geçmişte, yamuk yapan olursa yine çöküyorlar, rekabet edecek can sıkacak herşeyde mevzuatın önünde olsan bile burnundan fitil fitil getirirler.
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tlhares 2 yıl
Ben bir kere kullanma fırsatı bulmuştum iyi arabalarla ucuza seyahat etmiş memnun kalmıştık arkadaşlarımla
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Plaka sahiplerinin ağlmasını anlıyorumda sadece takside çalışan taksicilerin karşı çıkması çok saçma. Milyonları bulan taksi plakası yerine git ubere kaydol şoför olarak. Kendi işinin sahibi olursun en azından. Başkasının plakasıyla çalışmaktansa daha çok para kalır bence cebine...
1 Yanıt Yanıtla +26
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dr20mouse 2 yıl Kefelon
Sigortalı çalıştıkları için ağlıyordur ilerde emekli olma hakkı olduğu için. Uber'e çalışan devlete burda çalışıyorum deyip nasıl sgk yaptıracak?
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