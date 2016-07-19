Taksicilerin korkulu rüyası Uber 2 milyar sürüş barajını aştı

Dünya çapında binlerce kişinin ulaşım için öncelikli tercihleri arasında yer alan Uber oldukça önemli bir barajı geride bırakmayı başardı. Uber’in kurucusu ve CEO’su Travis Kalanick, kişisel Facebook hesabından yayınladığı 40 saniye uzunluğundaki video ile servis hakkındaki bazı detayları paylaştı.

2009 yılının Mart ayında kurulan Uber, 24 Aralık 2015 tarihinde 1 milyar sürüş sayısına ulaştı. Ardından çok daha hızlı bir büyüme grafiği sergileyen şirket sadece 6 ay gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilen ek 1 milyar sürüşle, geçtiğimiz 17 Haziran’da toplam 2 milyar sürüş barajını aşarak takdire şayan bir başarı gösterdi. Rekorun aynı anda gerçekleştirilen 147 yolculukla sağlandığı ve bu ana tanıklık eden sürücülerin yanı sıra ilgili 147 kişiye 450 dolar değerinde Uber kredisi hediye edildiği ifade ediliyor.

Elde edilen verilere bakıldığında Uber’in yılın ilk yarısını günde ortalama 5,5 milyon sürüşle, yani saatte 231 bin sürüş ile geride bıraktığı söyleyebilmek mümkün. Şu an toplam 73 ülkede 450'den fazla şehirde hizmet veren Uber’in agresif büyüme hızının giderek artması bekleniyor. Diğer taraftan Kalanick'i Facebook'ta ilk kutlayan isimlerden olan Mark Zuckerberg ise "Tebrikler! Harika bir dönüm noktası." mesajını bıraktı.

https://www.facebook.com/traviskal/videos/1150966478257853/