Apple'ın yeni merkezi Campus 2'nin açılışı 2016 yılına sarktı

Apple'ın uzay gemisini andıran tasarıma sahip yeni yerleşkesinin daha önce ortaya çıkan detaylı çizimleri ve tasarım çalışmaları herkesi oldukça heyecanlandırmıştı. Ancak son gelen bilgiler, Campus 2'nin biraz gecikeceğini gösteriyor.

Apple'ın yeni yönetim kurulu başkanı Tim Cook'un bugün yaptığı açıklama doğrultusunda Campus 2, daha önce belirtilen 2015 yılı yerine 2016 yılında açılarak faaliyet göstermeye başlayacak. Steve Jobs'un hayata geçirmek için oldukça çaba gösterdiği bir çalışma olarak gösterilen ve Campus 2 olarak adlandırılan yapı, yaklaşık 2,8 milyon metre kare alan sahip olacak. Apple'ın şuan çalışma gösterdiği merkezinde 2,800 kişi çalışırken, yeni yapılan Campus 2 merkezinde 14,000 yakın personel yer alacağı ve 7,000'den fazla ağaç ile doğayla iç içe bir yapının kurulacağı belirtiliyor.

http://news.cnet.com/8301-13579_3-57571616-37/apples-spaceship-headquarters-blasts-off-in-2016/

http://news.cnet.com/8301-13579_3-57571616-37/apples-spaceship-headquarters-blasts-off-in-2016/