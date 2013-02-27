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Apple'ın yeni merkezi Campus 2'nin açılışı 2016 yılına sarktı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple'ın yeni merkezi Campus 2'nin açılışı 2016 yılına sarktı
Apple'ın uzay gemisini andıran tasarıma sahip yeni yerleşkesinin daha önce ortaya çıkan detaylı çizimleri ve tasarım çalışmaları herkesi oldukça heyecanlandırmıştı. Ancak son gelen bilgiler, Campus 2'nin biraz gecikeceğini gösteriyor.
Apple'ın yeni yönetim kurulu başkanı Tim Cook'un bugün yaptığı açıklama doğrultusunda Campus 2, daha önce belirtilen 2015 yılı yerine 2016 yılında açılarak faaliyet göstermeye başlayacak. Steve Jobs'un hayata geçirmek için oldukça çaba gösterdiği bir çalışma olarak gösterilen ve Campus 2 olarak adlandırılan yapı, yaklaşık 2,8 milyon metre kare alan sahip olacak. Apple'ın şuan çalışma gösterdiği merkezinde 2,800 kişi çalışırken, yeni yapılan Campus 2 merkezinde 14,000 yakın personel yer alacağı ve 7,000'den fazla ağaç ile doğayla iç içe bir yapının kurulacağı belirtiliyor.
http://news.cnet.com/8301-13579_3-57571616-37/apples-spaceship-headquarters-blasts-off-in-2016/ 

http://news.cnet.com/8301-13579_3-57571616-37/apples-spaceship-headquarters-blasts-off-in-2016/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Ortasına da Steve Jobs'un türbesini yapsınlar
3 Yanıt Yanıtla +24
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itachi237 6 yıl
DH Misafiri
Ortasına da Steve Jobsun türbesini yapsınlar

yardırdın misafir
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ynal 6 yıl
Samsung ta buna rakip
Galaxy Kumpas 3 yapıyormuş.
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theyapici 6 yıl
hayal gibiama çok etkileyici
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GoLdenBlog 6 yıl
OverClocK1ng
12 Angry Men Peki neden 2016ya sarkmış? Paralarımı yokmuş, iyice ivmesi düştü bu markanın.
Sen ne diyorsun. 2016 ya kadar Apple batmazsa anca Campus açılır. Bu Kullanıcısına zerre kadar değer vermeyen şirketin bundan aylar önce 700 Milyar Dolara yakın değeri vardı. Fakat bu sözde bir değer. Yani ortada para falan yok. Anca kasasındaki 100 Milyar Dolar mı ne var. Ne bir fabrikası var ne bir şeyi. Sonra iPhone5 çıktı. Baktılar ki devrim niteliğinde bir şey yok. İşlemci hızlı, ekran biraz daha iyi. Bugün bakacak olursanız bırakın iPhone4S i , iPhone4 kullananlar bile iPhone5 e geçmeye gerek görmediler. Sonra ne oldu. 5 in çıkmasıyla şirket değeri 514 Milyar dolarlara şaaaaaak diye düştü. Birkaç günde 200 Milyar Dolar değer kaybeden şirket en ufak bir hatâda batabilir de. Şimdi şu haberden sonra elinde Apple hisseleri olanlar geçenki değer kaybının da acısıyla satmaya başlayacaklardır. Appleın ne kullanıcısının gözünde Steve Jobs zamanındaki güvenilirliği kaldı, hem de kullanıcısını çok mağdur ettiği için eski sadık kitlesi kaldı. Büyük ölçüde azaldı. Açıkçası ben, güneşli sahnelerde kamera pembe ışık parlaması yapıyor diye şikayet eden ve hayal kırıklığına uğramış sadık kullanıcı kitlesine Elinizi siper edin diyen bir şirket hakkında Parlak bir gelecek düşünemiyorum...

Hayal dünyanıza hayran kaldım. Bir kere kasasında bu kadar parası olan bir şirketin batma ihtimali neredeyse sıfır. Türkiye batar, Amerika batar ama bu şirket batmaz. iPhone 5 2012 yılının son çeyreğinde en çok satılan akıllı cihaz. İkinci sırada ise iPhone 4s var. Samsung pazar lideri olabilir ama bunun nedeni Samsung'un alt segment telefonlarının çok satıyor olması. Totalde Samsung birinci ama ürün basında ilk sıralarda iPhone var. Ayrıca kullanıcıların gözünde bir hiç falan demişsiniz o zaman yapılan anketlereden hiç haberiniz yok. Apple kaç yıldır ne güvenilir şirketler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Kullanıcılara en az sorun çıkaran şirket. Bu dediklerim sizin gibi hayal dünyasından attığım şeyler değil, donanımhaber'de aratırsanız hepsiyle ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşırsınız.
Hiçbir şekilde ekonominden iş hayatından anlamadan nasıl bu kadar yorum yapabiliyorsunuz şaşırıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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engurlu 6 yıl GoLdenBlog
GoLdenBlog
OverClocK1ng
Orijinalden alıntı: 12 Angry Men Peki neden 2016ya sarkmış? Paralarımı yokmuş, iyice ivmesi düştü bu markanın.
Sen ne diyorsun. 2016 ya kadar Apple batmazsa anca Campus açılır. Bu Kullanıcısına zerre kadar değer vermeyen şirketin bundan aylar önce 700 Milyar Dolara yakın değeri vardı. Fakat bu sözde bir değer. Yani ortada para falan yok. Anca kasasındaki 100 Milyar Dolar mı ne var. Ne bir fabrikası var ne bir şeyi. Sonra iPhone5 çıktı. Baktılar ki devrim niteliğinde bir şey yok. İşlemci hızlı, ekran biraz daha iyi. Bugün bakacak olursanız bırakın iPhone4S i , iPhone4 kullananlar bile iPhone5 e geçmeye gerek görmediler. Sonra ne oldu. 5 in çıkmasıyla şirket değeri 514 Milyar dolarlara şaaaaaak diye düştü. Birkaç günde 200 Milyar Dolar değer kaybeden şirket en ufak bir hatâda batabilir de. Şimdi şu haberden sonra elinde Apple hisseleri olanlar geçenki değer kaybının da acısıyla satmaya başlayacaklardır. Appleın ne kullanıcısının gözünde Steve Jobs zamanındaki güvenilirliği kaldı, hem de kullanıcısını çok mağdur ettiği için eski sadık kitlesi kaldı. Büyük ölçüde azaldı. Açıkçası ben, güneşli sahnelerde kamera pembe ışık parlaması yapıyor diye şikayet eden ve hayal kırıklığına uğramış sadık kullanıcı kitlesine Elinizi siper edin diyen bir şirket hakkında Parlak bir gelecek düşünemiyorum...

Hayal dünyanıza hayran kaldım. Bir kere kasasında bu kadar parası olan bir şirketin batma ihtimali neredeyse sıfır. Türkiye batar, Amerika batar ama bu şirket batmaz. iPhone 5 2012 yılının son çeyreğinde en çok satılan akıllı cihaz. İkinci sırada ise iPhone 4s var. Samsung pazar lideri olabilir ama bunun nedeni Samsung'un alt segment telefonlarının çok satıyor olması. Totalde Samsung birinci ama ürün basında ilk sıralarda iPhone var. Ayrıca kullanıcıların gözünde bir hiç falan demişsiniz o zaman yapılan anketlereden hiç haberiniz yok. Apple kaç yıldır ne güvenilir şirketler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Kullanıcılara en az sorun çıkaran şirket. Bu dediklerim sizin gibi hayal dünyasından attığım şeyler değil, donanımhaber'de aratırsanız hepsiyle ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşırsınız.
Hiçbir şekilde ekonominden iş hayatından anlamadan nasıl bu kadar yorum yapabiliyorsunuz şaşırıyorum.

700 milyar $ lik sirketler bile tepetakla gelmis..Batmaz diye bisey yok akilsiz yonetilen her sirket batar..

Apple'in hisselerinin bir anda bu kadar erimesi hic hayra alamet degil..Su linki incelemeni tavsiye ederim kimler iflas bayragini cekmis..

ekonometre.net/...
3 Yanıt Yanıtla +2
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OverClocK1ng 6 yıl
12 Angry Men
Peki neden 2016ya sarkmış? Paralarımı yokmuş, iyice ivmesi düştü bu markanın.

Sen ne diyorsun. 2016 ya kadar Apple batmazsa anca Campus açılır.

Bu "Kullanıcısına zerre kadar değer vermeyen" şirketin bundan aylar önce 700 Milyar Dolara yakın değeri vardı. Fakat bu sözde bir değer. Yani ortada para falan yok. Anca kasasındaki 100 Milyar Dolar mı ne var. Ne bir fabrikası var ne bir şeyi. Sonra iPhone5 çıktı. Baktılar ki devrim niteliğinde bir şey yok. İşlemci hızlı, ekran biraz daha iyi. Bugün bakacak olursanız bırakın iPhone4S i , iPhone4 kullananlar bile iPhone5 e geçmeye gerek görmediler.

Sonra ne oldu. 5 in çıkmasıyla şirket değeri 514 Milyar dolarlara şaaaaaak diye düştü. Birkaç günde 200 Milyar Dolar değer kaybeden şirket en ufak bir hatâda batabilir de. Şimdi şu haberden sonra elinde Apple hisseleri olanlar geçenki değer kaybının da acısıyla satmaya başlayacaklardır.

Apple'ın ne kullanıcısının gözünde Steve Jobs zamanındaki güvenilirliği kaldı, hem de kullanıcısını çok mağdur ettiği için eski sadık kitlesi kaldı. Büyük ölçüde azaldı.

Açıkçası ben, güneşli sahnelerde kamera pembe ışık parlaması yapıyor diye şikayet eden ve hayal kırıklığına uğramış sadık kullanıcı kitlesine "Elinizi siper edin" diyen bir şirket hakkında "Parlak bir gelecek" düşünemiyorum...
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gcb1903 6 yıl
insanlar reklam olsun diye 1000 liralık donanıma sahip cihazlarına 2000 lira verirlerse yakında para koyacak yerleri kalmayacak aya çıkacaklar diye düşünüyorum. ah bu kapitalizm 2 ayda kazandığını bir telefona verdirtiyor insanlara
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arel.gr 6 yıl
sahile vurmus,kumlara yarigomulu,otlanmis araba lastigi !
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ZZ RAT 6 yıl
Cemberin bir yanindan obur yanina gecmek oldulca zaman alir herhalde. Aradan gecmeye kalksan agaclar icinde kaybolabilirsin.
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zerocontrol 6 yıl
Apple bunu yapıp batıcak heralde
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engurlu 6 yıl
Tepelerine UFO çökecek haberleri yok..
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