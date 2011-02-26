Apple'ın yeni nesil MacBook Pro modeli parça parça edildi

Apple geçtiğimiz gün yaptığı resmi açıklamayla 2011 model MacBook Pro modellerini duyurdu. Intel'in yeni nesil Sandy Bridge platformunu kullanan ve AMD'nin DirectX 11 destekli ikinci nesil mobil grafik yongaları ile desteklenen "yekpare" gövdeli MacBook Pro'lar, aynı zamanda Thunderbolt teknolojisiyle endüstride yeni bir dönemin ilk tesmilcisi olmayı başarıyorlar. Yapılan lansmanla eş zamanlı olarak satışa sunulan yeni MacBook Pro'ların 15-inç olan modeli, iFixit tarafından parçalarına ayrıldı. Bu çalışmanın detaylarına geçmeden önce dilerseniz, beş farklı konfigürasyon ile lanse edilen 2011 model MacBook Pro modellerini ve teknik özelliklerini bir kez daha hatırlayalım;

13-inç MacBook Pro - MacBook Pro ailesinin en küçük temsilcisi olan 13-inç boyutundaki model, sahip olduğu önemli avantajlara rağmen Core 2 Duo jenerasyonundan gelen işlemcisiyle eleştrilmişti. Bu sefer daha agresif davranan Apple, giriş seviyesindeki MacBook Pro modelini de Sandy Bridge ailesine dahil etti. Core i5 ve Core i7 serisi Sandy Bridge işlemcileriyle konfigüre edilebilen sistemin giriş seviyesindeki modeli, 2.4GHz'de çalışan çift çekirdekli Core i5 işlemci ve 320GB kapasiteli sabit disk ile 1199$ seviyesinden sunuluyor. 2.7GHz'de çalışan çift çekirdekli Core i7 işlemci ve 500GB kapasiteli model ise 1499$ seviyesinden lanse ediliyor. Apple, 13-inç boyutundaki modellerde harici ekran kartı kullanmak yerine Sandy Bridge işlemcilerle gelen HD 3000 grafik birimiyle devam etmeyi uygun görmüş. Intel HD 3000 üst seviye grafik performansı sunmasa da Intel tarafından geliştirilen en iyi grafik çözümü olarak günlük ihtiyaçların çoğunu karşılabilecek düzeyde performans verebiliyor.

15-inç MacBook Pro - Apple, 15-inç boyutundaki MacBook Pro modellerinde ise işlemci seçeneği olarak Core i7'lere yer veriyor. Sadece Sandy Bridge serisi Core i7 işlemcilerle donatılabilen modellere Radeon HD 6000M serisi ekran kartları eşlik ediyor. Başlangıç modeli olan sistemde, 2GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7 işlemcisine, 500GB kapasiteli sabit diske ve AMD'nin Radeon HD 6490M çözümüne yer veriliyor. 1799$ seviyesinden sunulan konfigürasyona ek olarak Apple 2.2GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7 işlemciye, Radeon HD 6750M ekran kartına ve 750GB kapasiteli diske sahip seçeneği ise 2199$'a sunuyor. Ayrıca bu konfigürasyon için kullanıcılar, diledikleri veya bütçeleri el verdiği takdirde geleneksel disk yerine NAND flash tabanlı SSD depolama çözümüyle alabiliyorlar.

17-inch MacBook Pro - 2011 model MacBook Pro ailesinin zirvesinde yer alan 17-inç'lik model, 15-inç modelin en yüksek konfigürasyonu ile benzer özellikler sunuyor. 2.2GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7 işlemciye, Radeon HD 6750M grafik birimine ve 750GB kapasiteli sabit diske sahip olan sistemin fiyatı ise 2499$.

Yeni nesil MacBook Pro'ların en dikkat çekici özelliği, Intel tarafından Light Peak kod adıyla geliştirilen Thunderbolt isimli yeni bağlantı teknolojisi, USB 3.0 da dahil olmak üzere mevcut bağlantı teknolojilerinin yerini alacağı öngörülen bu teknoloji PCI Express ve DisplayPort bağlantılarını tek bir kablo üzerinden aynı anda gerçekleştiriyor ve Bakır kabloların kullanıldığı mevcut konfigrasyonu ile 10Gbit/saniye (1,25GB/sn) hızında veri aktarabiliyor. Papatya ziniciri halinde 7 adet donanıma ve iki adet görüntü bağlantısına destek sunan teknoloji, Apple'ın teknik iş birliği ile ilk defa 2011 model MacBook Pro'larla pazara sunulurken, zamanla diğer üreticilerin de adapte olması bekleniyor.

Apple, MacBook Pro'lar için Ekim 2008'den beri kullandığı model numarasınıa yeni modellerinde de devam ediyor; A1286.Fiziksel tasarım anlamında 2011 model MacBook Pro'ları önceki modellerden ayıran ciddi farklılıklar bulunmuyor. Bu noktada değinebileceğimiz belkide en önemli farklılık, Full HD çözünürlükte video olanağı tanıyan yeni FaceTime HD kamera. Şimdi isterseniz, tornavidayı elimize alalım ve MacBook Pro'nun içerisine girelim.

Apple'ın tasarıma verdiği önemi, bileşenlerin kasa içerisindeki diziliminde de karşımıza çıkıyor. İnce bir işçilik yerleştirilen donanımların iki ayrı bölgede toplanmış. Sabit disk ve optik sürücü kasanın sağ tarafına, anakart ve bataryanın ise kasanın sol tarafına konumlandırıldığını görüyoruz. Anakart ve batarya arasında bellek modülleri yer alırken, sistemde diğer 15-inç MacBook Pro modellerinde olduğu gibi iki adet fan kullanıldığını görüyoruz.

Dört çekirdekli Core i7-2630QM işlemcisinden güç alan 15-inç boyutundaki MacBook Pro'da, yeniden şarj edilebilir Lityum-İyon pil kullanılıyor. 10.95V-77.5 Watt kapasiteli pil ile yapılan bağımsız test sonuçları henüz yayınlanmasa da Apple'dan iddialı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yeni nesil enerji verimli işlemciler ve entegre video şifreleyicisine ek olarak 15-inç ve 17-inç modellerindeki otomatik grafik geçiş özelliklerinin pil ömrüne ciddi katkı yaptığını belirten Apple, gelişmiş kimya ve uyarlanabilir dolum gibi batarya kulalnım ömrünün geliştirildiğini, tipik dizüstü bilgisayar batarları ile kıyaslandığında üç kat daha iyi doldurma/boşaltma döngüsünü sunduğu belirtiyor.

Apple pil testlerinde yeni, daha titiz ölçüm methodu kullandığını, örneğin bir kafede gerçekleştirilen internet gezintisi veya video izleme gibi gerçek dünya sonuçlarını ölçtüğünü belirtiyor. Firmanın açıklamalarına bakılırsa, 2011 modeli yeni MacBook Pro modelleri, tek bir şarj ile 7 saate kadar pil ömrü sunabildiklerini belirtiyor. Bu arada bir pil ile ilgili bir tasarım detayına daha değinelim. Çalışmaya konu olan 15-inç boyutundaki modelde, pil çıkartılmadan da devre dışı bırakılabiliyor.

Yeni MacBook Pro'da iletişim yongası olarak Broadcom firmasının BCM4331 çözümüne yer verildiğini görüyoruz. Broadcom tarafından açıklanan detaylara göre bu çözüm hem 2.4GHz hem de 5GHz bandında data transferi yapan iletişim çözümüyle ilgili olarak dikkat çekici bir detay olduğunu söyleyebiliyoruz. Daha önceki tasarımlarda kablosuz iletişim için üç tane anten kullanan Apple, yeni modellerde ise dört antene yer veriyor. Cuppertino merkezli firma anten yapısındaki değişiklikle ilgili olarak herhangi bir açıklama yapmasa da artan anten sayısı ile birlikte kablosuz iletişim performansının artmış olabileceği yönünde bazı tahminler de yapılabilir. Kablosuz iletişim kartıyla ilgili bir diğer değişiklik ise, daha önceki revizyonlarda plastik olan kelepçesinin artık Alüminyum olması.

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi, Apple'ın tasarıma verdiği önem kasa içerisinde de kendisini hissettiriyor. MacBook Pro'ların anakartı, fan takılıyken de çıkartılabiliyor. Bu hoş bir detay zira fan sadece gerektiği durumlarda çıkartılarak, anakartla ilgili herhangi bir durumda fanı da söküp yeniden termal pasta uygulamak zorunda kalmıyorsunuz.

Ve karşımızda 15-inç boyutundaki yeni nesil MacBook Pro'nun anakartı! Sade göründüğüne aldanmayın, soğutucu altına gizlenmiş dört çekirdekli Sandy Bridge işlemcisi, AMD'nin DirectX 11 destekli grafik yongası ve giriş/çıkış birimlerinin olduğu kısımdaki plakanın altında yer alan Thunderbolt kontrolcüsü henüz sahneye çıkmadı.

Ve ısı borularının fanlara bağlandığı ana soğutucu bloğunu kaldırdık. İlerleyen kısımlarda daha detaylı bir şekilde göreceğimiz AMD'nin Radeon HD 6000M serisi mobil grafik yongası ve Intel'in dört çekirdekli Sandy Bridge işlemcisinin yakın bir şekilde konumlandırıldığını görüyoruz. Hemen bir altta yer alan görüntü ise bize çipseti gösterecek.

Şu an karşımızda duran yonga, Intel tarafından Sandy Bridge tabanlı yeni nesil mobil işlemciler için hazırlanan HM65 yonga seti. 25mm x 25mm paket boyutuna ve 3.9 Watt güç tüketim seviyesine sahip olan çipsetin üreticilere maliyeti 40$. 12x USB 2.0 ve 6x SATA portuna destek sunan çipset, DVI ve HDMI gibi görünü arabirimlerini de destekliyor.

İlk defa ve şu an için sadece Apple'da; Thunderbolt teknolojisinin merkezindeki kontrolcü!. Apple'ın donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Bob Mansfield tarafından "büyük bir buluş" olarak nitelendirilen Thunderbolt teknolojisi ile uyumlu cihazlar arasında 10Gbps hızında dosya aktarım hızı mümkün olabilecek.

İşte MacBook Pro'ya güç veren temel bileşenler; Turuncu çerçeve içerisinde AMD'nin Radeon HD 6490M GPU'su, sarı çerçeve içerisinde Intel'in Core i7-2630QM işlemcisi, kırmıcı çerçeve içerisinde Intel'in HM65 yonga seti, mavi çerçeves içerisinde Intel'in Thunderbolt kontrolcüsü, mor çerçeve içerisinde Parade PS8301 U08FUC yongası, yeşil çerçeve içerisinde Broadcom'un entegre Gigabit Ethernet ve hafız kart kontrolcüsü, Siyah çerçevede ise TDK 6T213HF 1045 H çipinin olduğunu görüyoruz.

Şimdi de anakartın arka kısmına bakalım. Kırmızı çerçevesinde Radeon HD 6490M GPU'su tarafından kullanılan, her biri 128MB kapasiteli iki adet GDDR5 bellek yongası. Mor çerçevelerde ise Intersil tarafından geliştirilen PWM voltaj düzenleyicilerini görüyoruz. Sarı çerçeveler ise MSC'nin USB 2.0 merkez kontrolcü ailesi. Mavi çerçevede ST Microelectronics 6640 N053'ün yongası, siyah çerçevede Cypress CY8C24794-24L yongası, turuncu çerçevede Cirrus 4206ACNZ ses kontrolcüsü ve Yeşil çerçevede ise Lattice Semiconductor tarafından geliştirilen LFXP2-5E kodlu FPGA (Field-programmable Gate Array) yongasına yer verildiğini görüyoruz.