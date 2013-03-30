Apple'ın yeni patenti: Ekran kapalıyken parmak hareketleriyle cihazı kontrol edin

iCihazlar'da bir sonraki şarkıya geçmek, geri sarmak gibi temel işlevleri yerine getirmek için ekranı açmak gerekiyor, en azından eğer kumandalı bir kulaklık kullanmıyorsak. Ancak Apple'ın son koruma altına aldığı patent ile iCihazların ekranı kapalıyken dahi, parmak hareketleriyle çeşitli kontrolü yapabilmek mümkün.
Örneğin iPod Nano'nun dokunmatik ekranının kapalı olduğunu düşünelim. Normalde ekran üzerinden kontrolleri sağlamak dokunmatik panelle ekranın aynı anda aktif hale geçmesi gerekiyordu. Bu ayrıca bir güç tüketimi anlamına geliyor. Fakat söz konusu patentte belirtilen yöntemde ekran kapalıyken dokunmatik panel aktif hale gelebilmekte. Bu sayede kullanıcılar ekranda herhangi bir arayüzün görüntülenmesine ihtiyaç duymadan, kontrol işlevlerini yerine getirebilecek. Örneğin tek dokunuşla çalan parçaları duraklatabilecek, çift dokunuşla sıradaki şarkıyı oynatmaya başlayabilecek. Ya da efsanevi click-wheel kontrolcüsünde olduğu gibi saat yönünde çember çizerek ses seviyesini yükseltebilecek ya da tersi yönde seviyeyi azaltabilecek.
Ayrıca patentin sundukları bunlarla sınırlı değil. Ekran açık ve arayüz gösterimi esnasında da kullanıcı yukarıda belirtilen hareketleri yaptığında; örneğin ses seviyesini yükseltmek için çember çizdiğinde, cihaz bu işlevi yerine getirirken, ses seviyesini gösteren bir grafik arayüzünün de ekranda belirmesi sağlanmakta.
Apple'ın bu patenti cihazlarında uygulayıp uygulamayacağını önceden kestirmek zor fakat, patentin özellikle paneli aktif hale gelmesini zorunlu tutmadığı için pil ömrüne olumlu etki yapacağı ve cihazın ekranına bakmadan (örneğin spor yaparken) çeşitli kontrolleri gerçekleştirebilmeye imkan sunmasından ötürü ilerleyen dönemlerde cihazlarda kullanılma ihtimalini oldukça yükseltiyor.
26 Mart 2013 itibariyle USPTO tarafında B2 sınıfına yükseltilerek imtiyaz hakkı 20 seneliğine Apple'a verilen patentle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
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Bravo, hiç bir şey insan hayatından daha önemli değildir.
(Nasıl olsa boş yorumlar dönüyor, bir tane de benden gelsin yeah)
Kusura bakmayın, ama hepiniz boş beleş insanlarsınız.
Şu başlık altında tartışılan şeylere bakın, haberin içeriğinden daha çok marka fanatikliği yapılmış. Donanımhaber üyelerinin düştüğü seviye bu mu sahiden?
Yazık...
nexusta hiçbir tuş kullanmadan sadece dokunarak ekran açma - kapama ve müzik kontrolü yapıyoruz iphone 5 sahibi arkadaşım şaşkınlıkla bakıyor.
gerçi şaşırmamak lazım ilk dokunmatik ekran, Video çekme, paranoma gibi yenilikleri apple'da gördük hatta sonraki modelde kizilötesi ve NFC diye şu ana kadar hiç keşfedilmemiş şeyleri yine Apple sayesinde görürüz, apple sizi kutsasın, amen
Bende onu diyorum. Kim vermiş bunlara patenti? ABD de geçerli sanırım sadece...
Aslında seni sabahtan akşama önlü arkalı hem de ayakta, yatırmak da haram seni o zaman belki bir cacığa salatalık olursun.
sadece şunu demeye getirdim ben aslında,hani hep daha iyisini alırız elle tutulur gözle görülür olarak teknoloji öyle ilerliyorki yakında en iyisi görülmeyen cihazlar olacak gibisinde yazdım espriyle karışık
Banlanmama sebep olcak şeyler söyleyebilirim söylemicem
Bide anlaşılmamış gibi anlatıyo zeki
Bari açıklamayaydın. Neyse olan olmuş. Bastım eksiyi. Önce üzüldüm basılan eksiler için fakat daha sonra bastım kahkahayıda eksiyide.
İlk eksiyi şahsen esprinden hoşlanmadığım için verdim.Sürü psikolojisi durumu olduğunu sanmıyorum zira öyle olsaydı çoktan -30'ları görmüştün.
bu ne arkadaş sürü psikolojisi gibi eksimolar iş başında