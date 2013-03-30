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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın yeni patenti: Ekran kapalıyken parmak hareketleriyle cihazı kontrol edin

6 yıl
1,2b
1
35
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın yeni patenti: Ekran kapalıyken parmak hareketleriyle cihazı kontrol edin
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iCihazlar'da bir sonraki şarkıya geçmek, geri sarmak gibi temel işlevleri yerine getirmek için ekranı açmak gerekiyor, en azından eğer kumandalı bir kulaklık kullanmıyorsak. Ancak Apple'ın son koruma altına aldığı patent ile iCihazların ekranı kapalıyken dahi, parmak hareketleriyle çeşitli kontrolü yapabilmek mümkün.

Örneğin iPod Nano'nun dokunmatik ekranının kapalı olduğunu düşünelim. Normalde ekran üzerinden kontrolleri sağlamak dokunmatik panelle ekranın aynı anda aktif hale geçmesi gerekiyordu. Bu ayrıca bir güç tüketimi anlamına geliyor. Fakat söz konusu patentte belirtilen yöntemde ekran kapalıyken dokunmatik panel aktif hale gelebilmekte. Bu sayede kullanıcılar ekranda herhangi bir arayüzün görüntülenmesine ihtiyaç duymadan, kontrol işlevlerini yerine getirebilecek. Örneğin tek dokunuşla çalan parçaları duraklatabilecek, çift dokunuşla sıradaki şarkıyı oynatmaya başlayabilecek. Ya da efsanevi click-wheel kontrolcüsünde olduğu gibi saat yönünde çember çizerek ses seviyesini yükseltebilecek ya da tersi yönde seviyeyi azaltabilecek.

Ayrıca patentin sundukları bunlarla sınırlı değil. Ekran açık ve arayüz gösterimi esnasında da kullanıcı yukarıda belirtilen hareketleri yaptığında; örneğin ses seviyesini yükseltmek için çember çizdiğinde, cihaz bu işlevi yerine getirirken, ses seviyesini gösteren bir grafik arayüzünün de ekranda belirmesi sağlanmakta.

Apple'ın bu patenti cihazlarında uygulayıp uygulamayacağını önceden kestirmek zor fakat, patentin özellikle paneli aktif hale gelmesini zorunlu tutmadığı için pil ömrüne olumlu etki yapacağı ve cihazın ekranına bakmadan (örneğin spor yaparken) çeşitli kontrolleri gerçekleştirebilmeye imkan sunmasından ötürü ilerleyen dönemlerde cihazlarda kullanılma ihtimalini oldukça yükseltiyor.

26 Mart 2013 itibariyle USPTO tarafında B2 sınıfına yükseltilerek imtiyaz hakkı 20 seneliğine Apple'a verilen patentle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


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alp0007 6 yıl
kanatkanat
cos179 Apple a kızan dandrocular size bir haberim var. O çok güvendiğiniz google ve işbirlikçisi hırsız samsung yakında gidici olabilir bu yüzden APPLE ile iyi geçinmeye başlayın ve satın alın. Bugün okuduğum bir haber: Kuzey Kore yönetimi, Güney Kore ve müttefikleriyle savaş halinde olduklarını duyurdu.
Bu nasıl bir mesajdır arkadaş ya kore de savaş çıksa zil takıp oynayacak demek ki arkadaş:( Bu iphone, Samsung insan hayatından daha mı önemli çocuk musunuz Allah aşkına!

Bravo, hiç bir şey insan hayatından daha önemli değildir.
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V4LKyR 6 yıl
Ya şöyle bir meydanda Apple vs Android Savaşı yapılsa ne güzel olur :) Android tarafı yener tabi, orası ayrı konu. Sonuçta Android kullanıcıları toplumun her kesiminden, Anadolu'nun bağrındaki insanlar. Apple kullanıcıları ise Bebek tarzı yerlerde yaşayan burjuvazi kesim, yanlış mıyım?
(Nasıl olsa boş yorumlar dönüyor, bir tane de benden gelsin yeah)
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DH Misafiri 6 yıl
Gördüğü her Apple haberine girip nefret yorumları yapan Android kullanıcıları ve gördüğü her Android haberine girip nefret yorumları yapan Apple kullanıcıları:
Kusura bakmayın, ama hepiniz boş beleş insanlarsınız.
Şu başlık altında tartışılan şeylere bakın, haberin içeriğinden daha çok marka fanatikliği yapılmış. Donanımhaber üyelerinin düştüğü seviye bu mu sahiden?
Yazık...
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foz54 6 yıl
VAY BE YAKLAŞIK 1 YILDIR KULLANDIĞIMIZ GOOGLE PLAYDE RESMİ BİR UYGULAMA OLAN "PGM" Yİ APPLE YENİ BULMUŞ (!)
nexusta hiçbir tuş kullanmadan sadece dokunarak ekran açma - kapama ve müzik kontrolü yapıyoruz iphone 5 sahibi arkadaşım şaşkınlıkla bakıyor.
gerçi şaşırmamak lazım ilk dokunmatik ekran, Video çekme, paranoma gibi yenilikleri apple'da gördük hatta sonraki modelde kizilötesi ve NFC diye şu ana kadar hiç keşfedilmemiş şeyleri yine Apple sayesinde görürüz, apple sizi kutsasın, amen
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Dexstz 6 yıl
İyimiş.
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muhamnet 6 yıl foz54
foz54

VAY BE YAKLAŞIK 1 YILDIR KULLANDIĞIMIZ GOOGLE PLAYDE RESMİ BİR UYGULAMA OLAN "PGM" Yİ APPLE YENİ BULMUŞ (!)



nexusta hiçbir tuş kullanmadan sadece dokunarak ekran açma - kapama ve müzik kontrolü yapıyoruz iphone 5 sahibi arkadaşım şaşkınlıkla bakıyor.



gerçi şaşırmamak lazım ilk dokunmatik ekran, Video çekme, paranoma gibi yenilikleri apple'da gördük hatta sonraki modelde kizilötesi ve NFC diye şu ana kadar hiç keşfedilmemiş şeyleri yine Apple sayesinde görürüz, apple sizi kutsasın, amen

Bende onu diyorum. Kim vermiş bunlara patenti? ABD de geçerli sanırım sadece...
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Firaristt 6 yıl
Hali hazırda android uygulamaları ile bunu kullanmak mümkün. Patent iyidir ama savaşa dönüşmemeli.
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Mr.Lazyy 6 yıl
cos179
Apple a kızan dandrocular size bir haberim var. O çok güvendiğiniz google ve işbirlikçisi hırsız samsung yakında gidici olabilir bu yüzden APPLE ile iyi geçinmeye başlayın ve satın alın. Bugün okuduğum bir haber: Kuzey Kore yönetimi, Güney Kore ve müttefikleriyle savaş halinde olduklarını duyurdu.

Aslında seni sabahtan akşama önlü arkalı hem de ayakta, yatırmak da haram seni o zaman belki bir cacığa salatalık olursun.
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neglectful 6 yıl
exp16
Orijinalden alıntı: neglectful
Orijinalden alıntı: neglectfulyakında görüntüsüz telefonlarda gelir şuan görünüşü ve güzel görüntüsüne onca para verdiğimiz telefonlar gelecekte daha teknolojik olacaklar yani görüntüsüz hahaha (:MÜŞTERİ:İphone 9 satın alacağım.SATICI:BuyrunMÜŞTERİ:hani telefonu göremiyorum ?SATICI:Son teknoloji bu efendim hiçbirşey YOK (:
bu ne arkadaş sürü psikolojisi gibi eksimolar iş başında
İlk eksiyi şahsen esprinden hoşlanmadığım için verdim.Sürü psikolojisi durumu olduğunu sanmıyorum zira öyle olsaydı çoktan -30ları görmüştün.

sadece şunu demeye getirdim ben aslında,hani hep daha iyisini alırız elle tutulur gözle görülür olarak teknoloji öyle ilerliyorki yakında en iyisi görülmeyen cihazlar olacak gibisinde yazdım espriyle karışık
2 Yanıt Yanıtla
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Lord Melkor 6 yıl neglectful
neglectful
exp16
Orijinalden alıntı: neglectful
Orijinalden alıntı: neglectfulyakında görüntüsüz telefonlarda gelir şuan görünüşü ve güzel görüntüsüne onca para verdiğimiz telefonlar gelecekte daha teknolojik olacaklar yani görüntüsüz hahaha (:MÜŞTERİ:İphone 9 satın alacağım.SATICI:BuyrunMÜŞTERİ:hani telefonu göremiyorum ?SATICI:Son teknoloji bu efendim hiçbirşey YOK (:
bu ne arkadaş sürü psikolojisi gibi eksimolar iş başında
İlk eksiyi şahsen esprinden hoşlanmadığım için verdim.Sürü psikolojisi durumu olduğunu sanmıyorum zira öyle olsaydı çoktan -30ları görmüştün.

sadece şunu demeye getirdim ben aslında,hani hep daha iyisini alırız elle tutulur gözle görülür olarak teknoloji öyle ilerliyorki yakında en iyisi görülmeyen cihazlar olacak gibisinde yazdım espriyle karışık

Banlanmama sebep olcak şeyler söyleyebilirim söylemicem
Bide anlaşılmamış gibi anlatıyo zeki
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beksipeys 6 yıl neglectful
neglectful
exp16
Orijinalden alıntı: neglectful
Orijinalden alıntı: neglectfulyakında görüntüsüz telefonlarda gelir şuan görünüşü ve güzel görüntüsüne onca para verdiğimiz telefonlar gelecekte daha teknolojik olacaklar yani görüntüsüz hahaha (:MÜŞTERİ:İphone 9 satın alacağım.SATICI:BuyrunMÜŞTERİ:hani telefonu göremiyorum ?SATICI:Son teknoloji bu efendim hiçbirşey YOK (:
bu ne arkadaş sürü psikolojisi gibi eksimolar iş başında
İlk eksiyi şahsen esprinden hoşlanmadığım için verdim.Sürü psikolojisi durumu olduğunu sanmıyorum zira öyle olsaydı çoktan -30ları görmüştün.

sadece şunu demeye getirdim ben aslında,hani hep daha iyisini alırız elle tutulur gözle görülür olarak teknoloji öyle ilerliyorki yakında en iyisi görülmeyen cihazlar olacak gibisinde yazdım espriyle karışık

Bari açıklamayaydın. Neyse olan olmuş. Bastım eksiyi. Önce üzüldüm basılan eksiler için fakat daha sonra bastım kahkahayıda eksiyide.
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YordleKing 6 yıl
neglectful
neglectfulyakında görüntüsüz telefonlarda gelir şuan görünüşü ve güzel görüntüsüne onca para verdiğimiz telefonlar gelecekte daha teknolojik olacaklar yani görüntüsüz hahaha (:MÜŞTERİ:İphone 9 satın alacağım.SATICI:BuyrunMÜŞTERİ:hani telefonu göremiyorum ?SATICI:Son teknoloji bu efendim hiçbirşey YOK (:
bu ne arkadaş sürü psikolojisi gibi eksimolar iş başında

İlk eksiyi şahsen esprinden hoşlanmadığım için verdim.Sürü psikolojisi durumu olduğunu sanmıyorum zira öyle olsaydı çoktan -30'ları görmüştün.
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neglectful 6 yıl
neglectful
yakında görüntüsüz telefonlarda gelir şuan görünüşü ve güzel görüntüsüne onca para verdiğimiz telefonlar gelecekte daha teknolojik olacaklar yani görüntüsüz hahaha (:MÜŞTERİ:İphone 9 satın alacağım.SATICI:BuyrunMÜŞTERİ:hani telefonu göremiyorum ?SATICI:Son teknoloji bu efendim hiçbirşey YOK (:

bu ne arkadaş sürü psikolojisi gibi eksimolar iş başında
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multiTYRT 6 yıl
Güncellemeyle şimdiki cihazlara çok rahat gelebilir
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