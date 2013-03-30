Apple'ın yeni patenti: Ekran kapalıyken parmak hareketleriyle cihazı kontrol edin

iCihazlar'da bir sonraki şarkıya geçmek, geri sarmak gibi temel işlevleri yerine getirmek için ekranı açmak gerekiyor, en azından eğer kumandalı bir kulaklık kullanmıyorsak. Ancak Apple'ın son koruma altına aldığı patent ile iCihazların ekranı kapalıyken dahi, parmak hareketleriyle çeşitli kontrolü yapabilmek mümkün.

Örneğin iPod Nano'nun dokunmatik ekranının kapalı olduğunu düşünelim. Normalde ekran üzerinden kontrolleri sağlamak dokunmatik panelle ekranın aynı anda aktif hale geçmesi gerekiyordu. Bu ayrıca bir güç tüketimi anlamına geliyor. Fakat söz konusu patentte belirtilen yöntemde ekran kapalıyken dokunmatik panel aktif hale gelebilmekte. Bu sayede kullanıcılar ekranda herhangi bir arayüzün görüntülenmesine ihtiyaç duymadan, kontrol işlevlerini yerine getirebilecek. Örneğin tek dokunuşla çalan parçaları duraklatabilecek, çift dokunuşla sıradaki şarkıyı oynatmaya başlayabilecek. Ya da efsanevi click-wheel kontrolcüsünde olduğu gibi saat yönünde çember çizerek ses seviyesini yükseltebilecek ya da tersi yönde seviyeyi azaltabilecek.

Ayrıca patentin sundukları bunlarla sınırlı değil. Ekran açık ve arayüz gösterimi esnasında da kullanıcı yukarıda belirtilen hareketleri yaptığında; örneğin ses seviyesini yükseltmek için çember çizdiğinde, cihaz bu işlevi yerine getirirken, ses seviyesini gösteren bir grafik arayüzünün de ekranda belirmesi sağlanmakta.

Apple'ın bu patenti cihazlarında uygulayıp uygulamayacağını önceden kestirmek zor fakat, patentin özellikle paneli aktif hale gelmesini zorunlu tutmadığı için pil ömrüne olumlu etki yapacağı ve cihazın ekranına bakmadan (örneğin spor yaparken) çeşitli kontrolleri gerçekleştirebilmeye imkan sunmasından ötürü ilerleyen dönemlerde cihazlarda kullanılma ihtimalini oldukça yükseltiyor.

26 Mart 2013 itibariyle USPTO tarafında B2 sınıfına yükseltilerek imtiyaz hakkı 20 seneliğine Apple'a verilen patentle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.