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Aptina ve Sony aralarında çapraz patent anlaşması imzaladı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Aptina ve Sony aralarında çapraz patent anlaşması imzaladı
Dünyanın elektronik ürünleri denildiği zaman akla ilk gelen firmalarından olan ve diğer alanlarda olduğu gibi fotoğrafçılık alanında da ürettiği başarılı ürünleri ile tanınan Sony ile mobil ürünler ve dijital fotoğraf makineleri için ürettiği/geliştirdiği sensör teknolojileri ile tanınan Aptina firması, aralarında yeni bir anlaşma imzaladı.
Ürettikleri görüntüleme sensörleri ile de bilinen Sony ve Aptina arasında yapılan çapraz patent anlaşması, Aptina firmasının bugün yaptığı resmi basın bildirisi ile ortaya çıktı. Yapılan bu çapraz patent anlaşması doğrultusunda iki firma birbirlerinin patent arşivlerine erişim sağlayabilecek ve bu sayede de daha gelişmiş sensör üretimlerinin mümkün hale geleceği belirtiliyor.
Yılda iki milyardan fazla sensör satışının yapıldığı ve büyüme gösteren bu endüstri için yapılan anlaşmanın, önde gelen sensör üreticileri Sony ve Aptina için oldukça faydalı olacağı açıkça belirtiliyor.
http://www.dpreview.com/news/2013/02/28/Aptina-signs-patent-cross-license-agreement-with-Sony

http://www.dpreview.com/news/2013/02/28/Aptina-signs-patent-cross-license-agreement-with-Sony Yorum Yaz
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yc#1 6 yıl
alaz1903
talerksony ciddi ciddi gözünü nikon ve Canon egemenliğini yıkmaya dikti
sony dünyanın ilk ve bildiğim kadarıyla şu anda tek fullframe compact digital makinesi ile samsung ve nicona ayar üzerine ayar verdi ve vermeye de devam ediyor zaten. benim gözümde sonynin tek rakibi leica olarak kaldı, f/p oranında da leicayı üçe beşe katlıyor...

Leica butik bir markadar. F/P konusunda bir idddiası olmamıştır.
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alaz1903 6 yıl
talerk
sony ciddi ciddi gözünü nikon ve Canon egemenliğini yıkmaya dikti

sony dünyanın ilk ve bildiğim kadarıyla şu anda tek fullframe compact digital makinesi ile samsung ve nicon'a ayar üzerine ayar verdi ve vermeye de devam ediyor zaten. benim gözümde sony'nin tek rakibi leica olarak kaldı, f/p oranında da leica'yı üçe beşe katlıyor...
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theyapici 6 yıl
karşılıklı faydalaşma adına güzel bir hareket olmuş ''Canon veya nikon böyle bir anlaşmayla batmaz '' Merak etmeyin
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talerk 6 yıl
sony ciddi ciddi gözünü nikon ve Canon egemenliğini yıkmaya dikti
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pohuman 6 yıl talerk
talerk

sony ciddi ciddi gözünü nikon ve Canon egemenliğini yıkmaya dikti


Bence yıkım başladı bile..

Bu demek değildir ki Canon ve Nikon bitecek. Sony'de en az onlar kadar piyasayı ele geçirecektir..
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