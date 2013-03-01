Aptina ve Sony aralarında çapraz patent anlaşması imzaladı

Dünyanın elektronik ürünleri denildiği zaman akla ilk gelen firmalarından olan ve diğer alanlarda olduğu gibi fotoğrafçılık alanında da ürettiği başarılı ürünleri ile tanınan Sony ile mobil ürünler ve dijital fotoğraf makineleri için ürettiği/geliştirdiği sensör teknolojileri ile tanınan Aptina firması, aralarında yeni bir anlaşma imzaladı.

Ürettikleri görüntüleme sensörleri ile de bilinen Sony ve Aptina arasında yapılan çapraz patent anlaşması, Aptina firmasının bugün yaptığı resmi basın bildirisi ile ortaya çıktı. Yapılan bu çapraz patent anlaşması doğrultusunda iki firma birbirlerinin patent arşivlerine erişim sağlayabilecek ve bu sayede de daha gelişmiş sensör üretimlerinin mümkün hale geleceği belirtiliyor.

Yılda iki milyardan fazla sensör satışının yapıldığı ve büyüme gösteren bu endüstri için yapılan anlaşmanın, önde gelen sensör üreticileri Sony ve Aptina için oldukça faydalı olacağı açıkça belirtiliyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/02/28/Aptina-signs-patent-cross-license-agreement-with-Sony

http://www.dpreview.com/news/2013/02/28/Aptina-signs-patent-cross-license-agreement-with-Sony