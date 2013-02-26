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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Aquatica, Nikon'un üst seviye profesyonel fotoğraf makinesi D4 için su altı haznesini duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Aquatica, Nikon'un üst seviye profesyonel fotoğraf makinesi D4 için su altı haznesini duyurdu

Profesyonel ya da kompakt fotoğraf makineleri ile su altının güzelliklerini yakalamak isteyen kullanıcılar için alternatifler artıyor. Bu doğrultuda başarılı su altı hazne ve aksesuarları üreten firmalardan olan Aquatica, Nikon'un üst seviye fotoğraf makinesi ile uyumlu su altı haznesini duyurdu.

Aquatica tarafından duyurulan su altı haznesi, AD4 ismine sahip ve Nikon'un hali hazırda piyasada bulunan en iyi profesyonel fotoğraf makinesi olan D4 için özel olarak geliştirilmiş. Nikon ve Canon'un birçok modeli için su altı hazneleri de bulunan firma, AD4 isimli haznesi ile D4 fotoğraf makinesinin 90 metre derinliğe kadar indirilmesine imkan sağlıyor ve istenirse 130 metreye kadar inilebilmesi için yükseltme yapılabiliyor. Makine üzerinde yer alan önemli kontrol tuşlarının, vizörün ve LCD ekranın aktif olarak kullanılabildiği AD4, sağda ve solda bulunan iki adet tutma kolu ile kolay bir kavrama sağlıyor.
Nikon D4 ile su altında video çekimi de yapılmasına imkan sağlayan Aquatica AD4 su altı haznesi, 1500 dalıştan fazlasına dayanabiliyor. Çıkış tarihi açıklamayan ürün, 4,590$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor olacak.
 
Aquatica, Nikon'un üst seviye profesyonel fotoğraf makinesi D4 için su altı haznesini duyurdu

http://nikonrumors.com/2013/02/26/aquatica-ad4-underwater-housing-for-the-nikon-d4.aspx/ Yorum Yaz
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itsthehallowman 6 yıl
Fiyattan anlaşıldığı üzere sanırım üreticide bize dalıyor..
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ozangunay 6 yıl
Su altı fotoğrafçılığı yapan ve de D4 kullanan kişi için bu para çok da mühim değildir diye düşünüyorum, sonuçta bu ikiliyi kullanan hobiden ziyade bu işi ticari olarak yapıyordur.
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DH Misafiri 6 yıl
4,590 dalır mı :D makine bu fiyat civarında zaten :D
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_bluescream_ 6 yıl
90 metre haylı haylı yeterli bi derinlik. ki 130 metreye inecek kişinin zaten ekipmanı ve parası olacagından bununla ilgilenirmi bilemiyorum
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