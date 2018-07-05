Araştırma: 6 milyon Bitcoin geri getirilemeyecek şekilde kayboldu

İşlem hacmi ve değeriyle kripto para dünyasına yön veren Bitcoin'in değeri bugün 6700 dolar civarında. Popüler kripto para biriminin toplam piyasa değeri ise 115 milyar dolara yakın. Tabi bu iki değeri belirleyen en önemli unsur dolaşımdaki Bitcoin adedi. Bilindiği üzere üretilebilecek maksimum Bitcoin miktarı 21 milyon adet ile sınırlı. Günümüzde ise 17 milyonun üzerinde Bitcoin üretilmiş durumda. Yani geriye üretilebilecek 3 milyondan biraz daha Bitcoin kalıyor. Bitcoin arzının sınırlı olması nedeniyle 21 milyon adede yaklaşıldıkça Bitcoin'in değerinin artması bekleniyor ancak uzmanlara göre dolaşımdaki Bitcoin miktarı yeterince önemsenmiyor.

6 milyon Bitcoin kayıp

3-4 Temmuz tarihlerinde Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleşen Building On Bitcoin konferansında dolaşımdaki Bitcoin adediyle ilgili önemli veriler paylaşıldı. Daha önce kripto para çözümleri sunan BitGo şirketinde çalışan şimdiyse blockchain üzerinde güvenlik ve analiz incelemeleri yapan CasaHODL şirketinde mühendis olarak çalışan Jameson Lopp en az 6 milyon Bitcoin'in, Bitcoin blockchaini'nde erişilemez bir şekilde kaybolduğunu iddia ediyor. Lopp'un tahminlerine göre bugüne kadar en az 4 milyon Bitcoin kaybolurken 2 milyon Bitcoin ise çalındı ve bu Bitcoin'leri geri getirmek artık imkansız.

Jameson Lopp'un sunduğu veriler üzerinden hareket edersek günümüzde dolaşımdaki Bitcoin miktarının aslında 11 milyon civarında olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde üretilebilecek maksimum Bitcoin miktarı ise 15 milyon adet olacak. Yani Bitcoin'in arzı aslında sanılandan çok daha kısıtlı. Bu durum ''Bitcoin'in değeri acaba olması gerekenden daha mı düşük?'' sorusunu akıllara getiriyor.

''Değer artışı yönünde yorumlamak hatalı olabilir''

Bu sorunun cevabı içinse blockchain analiz şirketi Chainalysis'de ekonomist olarak görev yapan Kim Grauer'ın geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalarına bakmakta fayda var. Kasım ayında konuşan Grauer, o zamana kadar toplamda 3.7 milyon Bitcoin'in geri getirilemez bir şekilde kaybolduğunu ileri sürmüştü. Uzun vadede artan talebe karşılık arzın tıkanmasının Bitcoin'in değerinde olumlu etki yapabileceğini belirten Grauer yine de bunun beklentilerden sadece biri olduğunun altını çizmişti. Grauer'e göre kripto para dünyası genel olarak spekülatif hareketlerle dolu ve bu hareketler Bitcoin'in değerini önemli ölçüde etkiliyor. Bu nedenle arzın azalmasını kesin olarak değer artışı olacağı yönünde yorumlamak doğru değil.

Kim Grauer'in de vurguladığı ve Bitcoin arzı için önemli olan noktalardan biri de hem Grauer hem de Lopp'un paylaştığı verilerin tahminlere dayanıyor oluşu. Kaybolan veya çalınan Bitcoin miktarını hesaplamak çok karmaşık. Uzun süreli araştırmaları gerektiren bu hesaplama sürecinde hatalı ve geri döndürülemeyen işlemleri (örneğin Bitcoin başlangıç bloğuna gönderilen Bitcoin'ler) herkese açık blockchain yapısında görmek mümkün olsa da private key'in kaybolduğundan hareketle kullanılamaz hale geldiği düşünülen Bitcoin miktarını saptamak pek mümkün değil. Bu nedenle söz konusu verilerin gerçekle ne kadar örtüştüğü belirsiz.

https://www.ccn.com/6-million-bitcoin-is-lost-or-stolen-should-the-real-value-of-btc-higher/