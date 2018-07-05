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Araştırma: 6 milyon Bitcoin geri getirilemeyecek şekilde kayboldu

Geçtiğimiz günlerde Portekiz'de gerçekleşen Building On Bitcoin konferansında açıklanan verilere göre bugüne kadar toplamda 6 milyonun üstünde Bitcoin ulaşılamaz hale geldi.
10 ay
2,7b
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17
kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Araştırma: 6 milyon Bitcoin geri getirilemeyecek şekilde kayboldu
 
İşlem hacmi ve değeriyle kripto para dünyasına yön veren Bitcoin'in değeri bugün 6700 dolar civarında. Popüler kripto para biriminin toplam piyasa değeri ise 115 milyar dolara yakın. Tabi bu iki değeri belirleyen en önemli unsur dolaşımdaki Bitcoin adedi. Bilindiği üzere üretilebilecek maksimum Bitcoin miktarı 21 milyon adet ile sınırlı. Günümüzde ise 17 milyonun üzerinde Bitcoin üretilmiş durumda. Yani geriye üretilebilecek 3 milyondan biraz daha Bitcoin kalıyor. Bitcoin arzının sınırlı olması nedeniyle 21 milyon adede yaklaşıldıkça Bitcoin'in değerinin artması bekleniyor ancak uzmanlara göre dolaşımdaki Bitcoin miktarı yeterince önemsenmiyor.

6 milyon Bitcoin kayıp 

3-4 Temmuz tarihlerinde Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleşen Building On Bitcoin konferansında dolaşımdaki Bitcoin adediyle ilgili önemli veriler paylaşıldı. Daha önce kripto para çözümleri sunan BitGo şirketinde çalışan şimdiyse blockchain üzerinde güvenlik ve analiz incelemeleri yapan CasaHODL şirketinde mühendis olarak çalışan Jameson Lopp en az 6 milyon Bitcoin'in, Bitcoin blockchaini'nde erişilemez bir şekilde kaybolduğunu iddia ediyor. Lopp'un tahminlerine göre bugüne kadar en az 4 milyon Bitcoin kaybolurken 2 milyon Bitcoin ise çalındı ve bu Bitcoin'leri geri getirmek artık imkansız.
Araştırma: 6 milyon Bitcoin geri getirilemeyecek şekilde kayboldu
Jameson Lopp'un sunduğu veriler üzerinden hareket edersek günümüzde dolaşımdaki Bitcoin miktarının aslında 11 milyon civarında olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde üretilebilecek maksimum Bitcoin miktarı ise 15 milyon adet olacak. Yani Bitcoin'in arzı aslında sanılandan çok daha kısıtlı. Bu durum ''Bitcoin'in değeri acaba olması gerekenden daha mı düşük?'' sorusunu akıllara getiriyor.

''Değer artışı yönünde yorumlamak hatalı olabilir'' 

Bu sorunun cevabı içinse blockchain analiz şirketi Chainalysis'de ekonomist olarak görev yapan Kim Grauer'ın geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalarına bakmakta fayda var. Kasım ayında konuşan Grauer, o zamana kadar toplamda 3.7 milyon Bitcoin'in geri getirilemez bir şekilde kaybolduğunu ileri sürmüştü. Uzun vadede artan talebe karşılık arzın tıkanmasının Bitcoin'in değerinde olumlu etki yapabileceğini belirten Grauer yine de bunun beklentilerden sadece biri olduğunun altını çizmişti. Grauer'e göre kripto para dünyası genel olarak spekülatif hareketlerle dolu ve bu hareketler Bitcoin'in değerini önemli ölçüde etkiliyor. Bu nedenle arzın azalmasını kesin olarak değer artışı olacağı yönünde yorumlamak doğru değil.
Kim Grauer'in de vurguladığı ve Bitcoin arzı için önemli olan noktalardan biri de hem Grauer hem de Lopp'un paylaştığı verilerin tahminlere dayanıyor oluşu. Kaybolan veya çalınan Bitcoin miktarını hesaplamak çok karmaşık. Uzun süreli araştırmaları gerektiren bu hesaplama sürecinde hatalı ve geri döndürülemeyen işlemleri (örneğin Bitcoin başlangıç bloğuna gönderilen Bitcoin'ler) herkese açık blockchain yapısında görmek mümkün olsa da private key'in kaybolduğundan hareketle kullanılamaz hale geldiği düşünülen Bitcoin miktarını saptamak pek mümkün değil. Bu nedenle söz konusu verilerin gerçekle ne kadar örtüştüğü belirsiz. 

https://www.ccn.com/6-million-bitcoin-is-lost-or-stolen-should-the-real-value-of-btc-higher/ Yorum Yaz
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maxmania 10 ay en beğenilen
bu bitcoin konusunda hiç iyi düşünmüyorum. devasa işlem gücü ama sistemi kuran bilinmiyor, işlenen veri bilinmiyor, verilen bitcoin neye dayanılarak veriliyor, donanım satışlarından karı götüren, manipulasyonlarla piyasayı batırıp geri toplayan balinalar, hacklenen borsalar.
bu kadar bilinmezlik ve şüpheli işlem olacak sonra bana diyeceklerki geleceğin para birimi, buna inanmak saçma geliyor.
sayesinde çok güzel veri toplandı ve o veriler süper bilgisayar kurulumuna gerek kalmadan işlendi. üstüne adamların cebinden tek kuruş çıkmadı. verdiklerini manipülasyoncu balinalarla, hack yoluyla, donanım satarak kat kat fazlasını aldılar. işledikleri verinin değerini bilen yok o apayrı bir hesap.
bu bitcoin konusunda hiç iyi düşünmüyorum. devasa işlem gücü ama sistemi kuran bilinmiyor, işlenen veri bilinmiyor, verilen bitcoin neye dayanılarak veriliyor, ...
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Yanıtla +7
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koyunsavar 10 ay
Geçen yıl paranın sanal ı olmaz virüs girer kaybolur ,silinir demiştin herkes gülmüştü. Şimdi ben de o aklı eksik sazanlara gülüyorum. Zuhahshsha
1 Yanıt Yanıtla +6
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maxmania 10 ay
geçen 2 farklı kaynaktan toplamda 1000 civarı iconun öldüğü (dolandırıcılık, hacklenme, gerekli kaynak sağlanamaması gibi sebeplerden) haberi vardı. blockchain sistemi karşılıklı veri onayı (bir kaç farklı verinin çapraz onayı) olduğunu anlıyorum da kripto para, ico, borsa işleri bu teknolojinin zayıf karnı. gizlilik dolandırıcılık tehlikesini beraberinde getiriyor ve blockchain denilen sistemin şifrelenmiş verileri kırmada kullanılmayacağı garantisi yok. o devasa işlem gücünü ağzı sulanarak takip edenler kesinlikle vardır.
blockchain fikrinin bildiğim ilk temeli seti programı ile başlıyor. uzay araştırmalarından toplanan verilerin bir tür ekran koruyucu programı altında gönüllülük esasına dayalı sistemle, bilgisayar boştayken veri işlenip sonrasında bu verinin merkeze yollanması ile tamamlanıyordu.
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Erwin-Rommel 10 ay
Komedi

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WoXeD 10 ay
yorumlara bakınca dh nin gerçekten kripto olayına "para" olarak bakmasına üzülüyorum. ne teknolojisi ne amacı ne de çözümleri hakkında en ufak bir fikir sahibi değilsiniz gençler. anca 200 dolar artan ekran kartı fiyatı derdiniz.
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aktorun 10 ay
Bir tane mi adam gibi yorum olmaz. (Geyik için yazan arkadaşlara değil lafım)
Ülke bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan insanlarla dolu.
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labtek38 10 ay
Bitcoin miktarı 21 milyon ve sınırlı gibi lanse edilse de aslında bunun 1 milyon katıdır. Çünkü her bir bitcoin 1 milyona bölünerek kullanılabiliyor. Yani aynı anda 21 milyon 1 kişi 1000 dolarlık bitcoin almak istese son gelene sana kalmadı denmez. Piyasaya göre alabilir.
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SEO-Uzmanı 10 ay
hani bu bitcoinin merkez şubesi mubesi yoktu !
iyi de o zaman bu bitcoin ATM'sini hava limanlarına
kimler hangi yetkiyle koyuyor veya koyduruyor ! ?
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Amd64x2 10 ay SEO-Uzmanı
Onca araştırmama rağmen benimde bulamadığım ve anlayamadığım şey: ekran kartları harıl harıl çalışıp asal sayı buluyor bitcoin kazanılıyor, eeee bu asal sayı kimin ne işine yarıyor, üretilmesi zor olsun diye böyle bir yöntem seçilmişse zengini daha fazla zengin etmekten başka bir mantığı yok, gpu cpu gücü arka planda telefonlardan toplanıp oluşan bigdataları mı işliyor acaba? Nasıl ki insanlar sosyal medya da bütün özelini paylaşıp reklam (ve istihbarat) sektörünün bir parçası oluyorlar, bu blockchain lere katılarak da başka bir şeye hizmet ediyor olabilirler, ağızlarına da bir parmak bitcoin balı çalınınca kimse kıllanmıyor... diye düşünüyorum ve dediğiniz gibi bu ATM leri kimler hangi yetkiyle koyuyor kardeşim. Buna biri cevap versin.
2 Yanıt Yanıtla +2
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holocap 10 ay
Bir Donanım Haber kullanıcısından alıntıdır: “Bitcoin küresel bir balondur.”
İleride bir gün kağıt para kavramının yok olacağı kesindir.Fakat evrensel para kavramına çok uzağız.Evrensel bir para biriminin oluşabilmesi için,tüm dünya devletlerinin bir çatı altında ekonomik anlamda bir birlikteliğe imza atması gerekmektedir.(Bkz. Euro Bölgesi.)
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maxmania 10 ay en beğenilen
bu bitcoin konusunda hiç iyi düşünmüyorum. devasa işlem gücü ama sistemi kuran bilinmiyor, işlenen veri bilinmiyor, verilen bitcoin neye dayanılarak veriliyor, donanım satışlarından karı götüren, manipulasyonlarla piyasayı batırıp geri toplayan balinalar, hacklenen borsalar.
bu kadar bilinmezlik ve şüpheli işlem olacak sonra bana diyeceklerki geleceğin para birimi, buna inanmak saçma geliyor.
sayesinde çok güzel veri toplandı ve o veriler süper bilgisayar kurulumuna gerek kalmadan işlendi. üstüne adamların cebinden tek kuruş çıkmadı. verdiklerini manipülasyoncu balinalarla, hack yoluyla, donanım satarak kat kat fazlasını aldılar. işledikleri verinin değerini bilen yok o apayrı bir hesap.
Yanıtla +7
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koyunsavar 10 ay
Geçen yıl paranın sanal ı olmaz virüs girer kaybolur ,silinir demiştin herkes gülmüştü. Şimdi ben de o aklı eksik sazanlara gülüyorum. Zuhahshsha
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Tugrul_512bit 10 ay
Batman filmindeki gibi yakıyorlarmış.
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