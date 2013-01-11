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Araştırma : Çin 2015 yılında global cam alt katman tedariğinin yüzde 20'sini karşılayacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Gerek televizyon ve monitör ekranları gerekse mobil cihaz ekranlarına olan talep, bu cihazların satışlarına paralel olarak artıyor. Ekranlardaki farklı teknolojiler için de cam altkatman üretimi aynı şekilde artış gösteriyor. Dünyada cam altkatman tedariğini ise belli başlı ülkeler yapıyor. Bunlardan birisi Çin.

Çin optik üreticileri birliği - COEMA tarafından yapılan araştırmaya göre, Çin 2015 yılında global cam altkatman talebinin yüzde 20'sini karşılıyor olacak. Son yıllarda yapılan yatırımlar ve özellikle ucuz iş gücü nedeniyle adeta dünyanın teknolojik üretim üssü haline gelen Çin, şu anda cam altkatman tedariğinde geride olsa da önümüzdeki yıllarda artış eğilimi gösteriyor. Ülkenin global talepteki payı yüzde 10 civarında.

Hali hazırda Güney Kore'de 60 cam üretim tankı bulunurken, Japonya'da 67, Tayvan'da 38, Singapur'da 4, ABD'de 7 ve Çin'de 15 cam üretim tankı mevcut. Çin'deki tanklarda sadece TFT camlar üretiliyor. Verilere göre önümüzdeki yıllarda Tayvan, Güney Kore ve Japonya, cam altkatman tedariği talebinde azalma yaşayacak. 

Çin şu anda 12.76 milyon metrekarelik cam altkatman üretimi yapılırken, 30 milyon metrekarelik talep karşılanamadı. Dünyada ise bu yıl 450 milyon metrekare cam altkatman talebinin olması bekleniyor. 2015 yılında ise talep 590 milyon metrekareye çıkacak.

Dongxu, Irico gibi Çinli cam tedarikçileri yatırım yaparak üretim kapasitelerini genişletmeye devam ediyor. ABD'li Corning de Çin'a yatırım yapan diğer bir cam altkatman tedarikçisi. 

http://www.digitimes.com/news/a20130107PD211.html Yorum Yaz
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Ethnicity 6 yıl
Bu Habertürk'ünde sahibi Turgay Ciner ile ilgili bir haber vardı o geldi aklıma,çinli bir firma ile dünyanın en büyük "Soda külü" üretim fabrikası kurulacakmış.Bu "Soda külü" cam yapımında da hammadde olarak kullanılıyormuş,alakası varmı diye merak ettim ?
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arel.gr 6 yıl
esnek ekranlarda esnek cam olur zaaten !
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