Araştırma : Lumia 520, Windows Phone 8 ekosisteminin yüzde 27'sine hakim





En büyük mobil reklam ağlarından birisi olmasının yanında Windows Phone 8 ekosisteminden kullanım oranları analizi de yapan AdDuplex, 14 Ağustos itibariyle yeni istatistikleri yayınladı.





599TL fiyat etiketiyle en ucuz Windows Phone 8 cihazları arasında yer alan Nokia Lumia 520, analize göre tüm ekosistemin yüzde 18'ine hakimken, Windows Phone 8 ekosisteminin yüzde 27'sine hakim durumda.





Kaliteden ödün vermeden Lumia tecrübesini giriş seviyesi segmente Lumia 520 ile ulaştıran Nokia, analizlere göre en çok satışı bu model ile gerçekleştirdi.





Windows Phone 8 ekosisteminde ikinci popüler cihaz yüzde 17 ile Lumia 920, üçüncü popüler cihaz yüzde 14 ile Lumia 620 modeli. Lumia cihazları sayesinde Nokia, Windows Phone 8 ekosisteminin yüzde 86.9'una hakim durumda.





Artık WP7 cihazı satışı yapılmadığı için kullanım açısından WP8 cihazları tüm ekosistemin yüzde 65'ini temsil ediyor. WP8 cihazlarının yüzde 57'si ise 512MB RAM miktarına sahip modellerden oluşuyor.





AdDuplex ayrıca log kayıtlarında ABD'nin farklı operatörlerinin isimlerini taşıyan ve Full HD çözünürlüğe sahip olduğu tahmin edilen farklı Nokia modelleri görülmeye başladığını belirtiyor.

http://wmpoweruser.com/latest-adduplex-data-shows-nokia-lumia-520-is-now-27-of-wp8-market-possible-nokia-1080p-phablets-coming-to-att-and-verizon/