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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Araştırma : Lumia 520, Windows Phone 8 ekosisteminin yüzde 27'sine hakim

5 yıl
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82
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırma : Lumia 520, Windows Phone 8 ekosisteminin yüzde 27'sine hakim

En büyük mobil reklam ağlarından birisi olmasının yanında Windows Phone 8 ekosisteminden kullanım oranları analizi de yapan AdDuplex, 14 Ağustos itibariyle yeni istatistikleri yayınladı.

599TL fiyat etiketiyle en ucuz Windows Phone 8 cihazları arasında yer alan Nokia Lumia 520, analize göre tüm ekosistemin yüzde 18'ine hakimken, Windows Phone 8 ekosisteminin yüzde 27'sine hakim durumda. 

Kaliteden ödün vermeden Lumia tecrübesini giriş seviyesi segmente Lumia 520 ile ulaştıran Nokia, analizlere göre en çok satışı bu model ile gerçekleştirdi. 

Windows Phone 8 ekosisteminde ikinci popüler cihaz yüzde 17 ile Lumia 920, üçüncü popüler cihaz yüzde 14 ile Lumia 620 modeli. Lumia cihazları sayesinde Nokia, Windows Phone 8 ekosisteminin yüzde 86.9'una hakim durumda.  

Artık WP7 cihazı satışı yapılmadığı için kullanım açısından WP8 cihazları tüm ekosistemin yüzde 65'ini temsil ediyor. WP8 cihazlarının yüzde 57'si ise 512MB RAM miktarına sahip modellerden oluşuyor.

AdDuplex ayrıca log kayıtlarında ABD'nin farklı operatörlerinin isimlerini taşıyan ve Full HD çözünürlüğe sahip olduğu tahmin edilen farklı Nokia modelleri görülmeye başladığını belirtiyor. 

http://wmpoweruser.com/latest-adduplex-data-shows-nokia-lumia-520-is-now-27-of-wp8-market-possible-nokia-1080p-phablets-coming-to-att-and-verizon/ Yorum Yaz
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e-Militarist 5 yıl en beğenilen
Sen dünyanın en popüler uygulaması olan Youtube'u windows phone kullanıcılarına yasakla ondan sonra paralı elemanlarına forumlarda windows marketi kötület. İnadına Nokia inadına Microsoft!
Sen dünyanın en popüler uygulaması olan Youtube'u windows phone kullanıcılarına yasakla ondan sonra paralı elemanlarına forumlarda windows marketi kötület. İna...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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e-Militarist 5 yıl black_67
black_67

e-Militarist

Windows phone platformu için olan Youtube uygulamasını haince bloklayan Google'dan bunun hesabı sorulacak. Korkunun ecele faydası yok. Nokia'nın yükselişi, androidin çöküşü engellenemez.

merak ediyorum hesabını nasıl soracan


sakin ol genç

Küçükten büyüğe giderek. İlk iş seni ve senin gibi maaşlı çalışanları bloklayarak.
black_67e-MilitaristWindows phone platformu için olan Youtube uygulamasını haince bloklayan Google'dan bunun...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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e-Militarist 5 yıl Mr. Blacktree
Mr. Blacktree


e-Militarist

Windows phone platformu için olan Youtube uygulamasını haince bloklayan Google'dan bunun hesabı sorulacak. Korkunun ecele faydası yok. Nokia'nın yükselişi, androidin çöküşü engellenemez.

Android çöküyor mu?


Çöküyor tabi ne sandın karamürsel sepeti mi sandın? Google da bu tehlikenin farkında olmasa windows marketi sabote eder miydi? Dünyadaki android rezervleri tükenmek üzere. Bakalım google o zaman ne yapacak. Ortadoğuya mı saldırır uzakdoğuya mı sığınır bekleyip göreceğiz.
Mr. Blacktreee-MilitaristWindows phone platformu için olan Youtube uygulamasını haince bloklayan Googl...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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hawloo 5 yıl
xvolkapx
e-Militarist
Bukalemun Hem pahalı hemde donanım yetersiz hemde 512MB ram için yeterince destek yok ! +50 TL eklersin 1 GB ram yaparsın....... ama NOKİA !!! N8 i bile çöp yaptı....
+ 50 tl 1 gb ram + 50 tl 1.5 gb ram + 50 tl 2 gb ram + 100 tl 3 gb ram + 100 tl 4 gb ram = 950 lira + 512 mb ram (düz hesap olsun) 4.5 gb ramli telefon 1000 lira. Hatta 999 lira. Fiyat makul bence.
niye her boka sen atlıyorsun her eleştiri yapana cevap veriyorsun adam ram i beğenmemiş savunmak sana mı düşüyor

Kimseyi kısıtlayamazsın! Bu savunmada sana düşmüyordu.
1 Yanıt Yanıtla +1
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kpln04 5 yıl hawloo
hawloo
xvolkapx
Orijinalden alıntı: e-Militarist
Orijinalden alıntı: Bukalemun Hem pahalı hemde donanım yetersiz hemde 512MB ram için yeterince destek yok ! +50 TL eklersin 1 GB ram yaparsın....... ama NOKİA !!! N8 i bile çöp yaptı....
+ 50 tl 1 gb ram + 50 tl 1.5 gb ram + 50 tl 2 gb ram + 100 tl 3 gb ram + 100 tl 4 gb ram = 950 lira + 512 mb ram (düz hesap olsun) 4.5 gb ramli telefon 1000 lira. Hatta 999 lira. Fiyat makul bence.
niye her boka sen atlıyorsun her eleştiri yapana cevap veriyorsun adam ram i beğenmemiş savunmak sana mı düşüyor

Kimseyi kısıtlayamazsın! Bu savunmada sana düşmüyordu.

aynı şey senin içinde geçerli
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tyler.durden1907 5 yıl
Telefonun 2.günüydü bugün..Öğlen 3 te şarjdan çıkardım 10 saatlik süre içerisinde 8-10 tane uygulama indirdim 1-2 tane az süreli okey vs. 10dk.oyun oynadım 60 a yakın mesaj ve 1 saatlik telefon görüşmesiyle pil durumu % 30 gösteriyor.Telefonumu bul kapalı,wifi açık,3g,orta seviyede parlaklık.. arka planda çalışan uygulama yok..Normal mi yoksa sakat bi durum var mı?
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okan_cehapelioglu 5 yıl
nokia cok akıllı bi hamle yaptı düşük fiyatıyla wp ekosistemini merak edenler için 2. telefon olark bile alnablir
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mert1907 5 yıl
620 için konuşacak olursam uygulama kısmını geçtim menülerde hala pratiklik yok WP'de. Kilit ekranından kısayollara ulaşamıyoruz, wifi,bt vs kısayollar yok. Otomatik döndürme şuan için yok gdr3 ile gelecek diyorlar bakalım. Kişiselleştirme yok bi süre sonra insanı sıkar. Ama özellikle de tarayıcı kısmını seviyorum seri çalışıyor. Sistem de öyle. Ama ayrıntı yok yani biraz düz bi sistem. Daha 1.5 senesi var.
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e-Militarist 5 yıl
Sen dünyanın en popüler uygulaması olan Youtube'u windows phone kullanıcılarına yasakla ondan sonra paralı elemanlarına forumlarda windows marketi kötület. İnadına Nokia inadına Microsoft!
1 Yanıt Yanıtla +17
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aydemir__black 5 yıl
wustti
elefon guzel wphone tarafinda tercih edebilecegim fiyatina gore normal tek telefon. ama hala yok android stabil degil filan hikayelerini birakin. tamam eski telefonlarin donanimi kaldirmiyor ama son 2 yilda cikan orta ust segment andeoid cihazlar iyi is cikariyor bi kac aydir note2 kullaniyorum. ne donma ne cokme ne reset hic bi problemle karsilasmadim. telefonu insan gibi kullaninca hicbisey olmuyo. onunuze gelen her dosyayi telefona yuklemeyin adama oyun hilesinin apk sini bile indirip yukluyo ne oldugu belli degil sonra vu telefon coktu coker guzel kardesim. senin de agzindan bi avuc virus salsam sen de cokersin...

Android stabil filan değil. Samsung Galaxy S3 kullanıyorum. Telefonu bir ay yanlızca google play uygulama gyükleyeerek kulladım. 1 ay sonunda ivme her zaman aşagıdaydı. Kasmalar çok sık gerçekleşiyordu. Ayriyetten Karşılaştırma yaparken aynı donanıma sahip telefonlar yapılır. Bu gün Android plartfomunda 2gb bellek 2,5 ghz gibi hızlar olmasına rahmen sistem donanımın hakkını veremiyor. Günümüzde 1 gb bellek 1,5 ghz x86 bit olarak Windows 8 akıcı olarak çalışabiliyorken. Daha basit yapıdaki arm göre tasarlanmış bir işletim sistemi kasabiliyor.
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Nurish60 5 yıl
wustti
elefon guzel wphone tarafinda tercih edebilecegim fiyatina gore normal tek telefon. ama hala yok android stabil degil filan hikayelerini birakin. tamam eski telefonlarin donanimi kaldirmiyor ama son 2 yilda cikan orta ust segment andeoid cihazlar iyi is cikariyor bi kac aydir note2 kullaniyorum. ne donma ne cokme ne reset hic bi problemle karsilasmadim. telefonu insan gibi kullaninca hicbisey olmuyo. onunuze gelen her dosyayi telefona yuklemeyin adama oyun hilesinin apk sini bile indirip yukluyo ne oldugu belli degil sonra vu telefon coktu coker guzel kardesim. senin de agzindan bi avuc virus salsam sen de cokersin...

Kardeşim son 2 yıl demişsin yani Galaxy S3 dahil, stabil çalışıyor diyorsun S3 nereye stabil çalışıo çoğu zaman menü'de bile kasdığını görüyorum,Oyun oynarken veya kamera kullanırken orta tuşa bas bakiyim 1 saatte geliyor menü.
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e-Militarist 5 yıl
Windows phone platformu için olan Youtube uygulamasını haince bloklayan Google'dan bunun hesabı sorulacak. Korkunun ecele faydası yok. Nokia'nın yükselişi, androidin çöküşü engellenemez.
2 Yanıt Yanıtla +4
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Dark Shade 5 yıl
demekki ucuz telefon yapmak gerekliymiş. özellikle yeni bir sistemin yaygınlaşması için o sistemin içinde bulunduğu telefonların ucuz olması gerekiyormuş. nokia nın bu ucuz teli olmasaymış wp bu kadar yaygınlaşmıcakmış belki de.
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wustti 5 yıl
elefon guzel wphone tarafinda tercih edebilecegim fiyatina gore normal tek telefon. ama hala yok android stabil degil filan hikayelerini birakin. tamam eski telefonlarin donanimi kaldirmiyor ama son 2 yilda cikan orta ust segment andeoid cihazlar iyi is cikariyor bi kac aydir note2 kullaniyorum. ne donma ne cokme ne reset hic bi problemle karsilasmadim. telefonu insan gibi kullaninca hicbisey olmuyo. onunuze gelen her dosyayi telefona yuklemeyin adama oyun hilesinin apk sini bile indirip yukluyo ne oldugu belli degil sonra vu telefon coktu coker guzel kardesim. senin de agzindan bi avuc virus salsam sen de cokersin...
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DokuzKuyrukluTilki 5 yıl
O fiyatı o kaliteyi veren başka telefon yok sonuçta.
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THESTER 5 yıl
black_67
wp kullanıcıları günümüz kuşullarında kendinizi kandırmak öteye gidemezsiniz bir avuç uygulama ve oyun desteğinizle android kullanıcılarının zayıf noktası stabilize kozunu oynayarak kendinizi kandırmaya devam edin wp kötü değil ama zamana ihtiyacı var aynı şeyleri ios ve andoid de yaşadı ama hiçbir zaman gelişme döneminde şu an oldukları kadar güçlü bir firma karşılarında olmadı eğer nokia zamanında uygulama ve oyun desteğine önem verseydi şimdi ios ve android marketi 10 a çarpardı ama iş işten geçti artık bekleyip göreceğiz

Aslında dediğinde haklısın ama alt segmentte gerçekten android çekilmezz ama iş üst segmente gelince zaten android de yeterri stabilite var
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oktayakgoz 5 yıl THESTER
THESTER

black_67

wp kullanıcıları günümüz kuşullarında kendinizi kandırmak öteye gidemezsiniz bir avuç uygulama ve oyun desteğinizle android kullanıcılarının zayıf noktası stabilize kozunu oynayarak kendinizi kandırmaya devam edin wp kötü değil ama zamana ihtiyacı var aynı şeyleri ios ve andoid de yaşadı ama hiçbir zaman gelişme döneminde şu an oldukları kadar güçlü bir firma karşılarında olmadı eğer nokia zamanında uygulama ve oyun desteğine önem verseydi şimdi ios ve android marketi 10 a çarpardı ama iş işten geçti artık bekleyip göreceğiz


Aslında dediğinde haklısın ama alt segmentte gerçekten android çekilmezz ama iş üst segmente gelince zaten android de yeterri stabilite var

kayın biraderin note 2 si ni kullandım bir süre. iyiki lumia 920 almışım diyorum. şuan tekrar telefon alacak olsam lumia 925 alırdım 1400 çıktı telefon. market sıkıntısı olmasa ki zamanla düzelecektir kesinlikle Windows phone artık iphone bile dikkatimi çekmiyor
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black_67 5 yıl THESTER
THESTER

black_67

wp kullanıcıları günümüz kuşullarında kendinizi kandırmak öteye gidemezsiniz bir avuç uygulama ve oyun desteğinizle android kullanıcılarının zayıf noktası stabilize kozunu oynayarak kendinizi kandırmaya devam edin wp kötü değil ama zamana ihtiyacı var aynı şeyleri ios ve andoid de yaşadı ama hiçbir zaman gelişme döneminde şu an oldukları kadar güçlü bir firma karşılarında olmadı eğer nokia zamanında uygulama ve oyun desteğine önem verseydi şimdi ios ve android marketi 10 a çarpardı ama iş işten geçti artık bekleyip göreceğiz


Aslında dediğinde haklısın ama alt segmentte gerçekten android çekilmezz ama iş üst segmente gelince zaten android de yeterri stabilite var

ace kullanıyordum alt segment şimdi nexus 4 var

alt segmentte dediğiniz gibi android işkence herşeye hata mesajı o desteklenmiyor bu desteklenmiyor diye

ama üst segmentlerde iş farklı ve üst segment android ile wp karşılaştırırsak wp hiç şansı yok en azından 2-3 yıllık bir sürede kafa tutması imkansız buda zaman demek

burda yapılan fanboyluk ciddi şekilde tahammül edilemez tamam aldın kullanıyorsun stabil daha sonra, kişişelleştirme var mı yeni çıkan oyunlar wp da çıkıyor ama geçmişte çıkan binlerce oyun burda say say bitmeyecek şeyler var ama bir fan boya hiçbirşey anlatılmaz
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sükût 5 yıl
512 ramliler sanirim win 9 güncellemesi oldugu takdirde alamayacak. Bende ilkk kez denemeyi dusunen biri olarak hangi modeli alma konusunda kararsiz kaldim acikcasi.
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Mr. Blacktree 5 yıl sükût
sükût
512 ramliler sanirim win 9 güncellemesi oldugu takdirde alamayacak. Bende ilkk kez denemeyi dusunen biri olarak hangi modeli alma konusunda kararsiz kaldim acikcasi.

Böyle bir açıklama var mı? Bilmediğimden soruyorum.
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