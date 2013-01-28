Araştırma : Türkiye siber saldırı trafiğinde beşinciliğe geriledi





Üç ayda bir internet bağlantıları ve bağlantı trafiği konusunda analizler yayınlayan Akamai, geçen yıl üçünü çeyreğe ait internet ve bağlantı trafiği ile ilgili raporunu yayınladı.





Raporda yer verilen başlıklardan ilki olan güvenlik başlığında Türkiye en çok siber saldırının gerçekleştiği ülkeler sıralamasında önceki çeyrek yüzde 7.3 olan oranını yüzde 4.3'e düşürmüş ve beşinci sıraya gerilemiş durumda. Siber saldırılarda en yüksek oran yüzde 33 ile Çin'de, yüzde 13 ile ABD'de bulunuyor. Önceki çeyreğe göre Çin ve ABD'de büyük bir yükseliş yaşanırken, İtalya, Türkiye, Romanya, Güney Kore, Brezilya, Hindistan gibi diğer ülkelerde bir düşüş sözkonusu.





Sunucu bazında en çok saldırı gerçekleşen Microsoft-DS sunucuları oldu. Telnet yüzde 7.6 ile ikinci sırada iken, Telnet sunucularına en yoğun siber saldırı Türkiye'den gerçekleşiyor. Telnet çok kullanıcılı bir bilgisayara internet üzerinden uzaktan erişim sağlamak için kullanılan bir protokol ve günümüzde kütüphane ve Telnet bazlı web hizmetleri için erişimde kullanılıyor.





Geçen yılın en önemli siber saldırısı ise Müslümanların Masumiyeti adlı sinema filmini protesto etmek için Ebabil Operasyonu adı verilen ve bankacılık işlemlerini devre dışı bırakmak için toplamda 65Gbps trafiğin yönlendirildiği saldırı oldu.





IPv4 adresleri bazlı internet benimsenme sayılarına göre ise toplamda 683.2 milyon adet adres sayısına erişildi. ABD 145 milyon IP adresi ile birinci iken, Çin 98 milyon IP adresi ile ikinci, Japonya 40 milyon IP adresi ile üçüncü sırada. Türkiye’de ise 9,682,770 IP adresi bulunuyor.





Dünyada ortalama internet bağlantı hızları ise Güney Kore'de 14.7Mbps, Japonya'da 10.5Mbps, Hong Kong'da 9Mbps, İsviçre'de 8.7Mbps şeklinde gerçekleşti. Dünya ortalaması ise 2.8Mbps şeklinde. Türkiye dünya ortalaması ile aynı hıza sahipken, listede 60. sırada. Avrupa kıtasında ise İsviçre 8.7Mbps ile kıta lideri iken, Türkiye ise 24. sırada yer alıyor. Raporda Hindistan'ın genişbant internet benimsenme oranının yüzde 1 seviyesinde olduğuna dikkat çekiliyor.





Ulaşılan en yüksek bağlantı hızı bakımından ise Hong Kong 54.1Mbps ile birinci, Güney Kore 48.8Mbps ile ikinci, Japonya 42.2Mbps ile üçüncü, Türkiye ise 19.2Mbps ile 44'üncü sırada yer alıyor. Avrupa'da ise Romanya 37.4Mbps ile birinci, Türkiye 22. sırada.





Bağlantı hızına göre birim fiyata baktığımızda teorik olarak Hong Kong'da 500Mbps internet bağlantısı 37.34$ iken, Tokyo'da 200Mbps internet bağlantısı 26.85$, Paris'te 100Mbps internet bağlantısı 34.37$, Berlin'de 100Mbps internet bağlantısı 24.37$ şeklinde gerçekleşiyor.





10Mbps üzeri genişbant internet kullanım oranları Güney Kore'de yüzde 52, Japonya'da yüzde 38 iken ülkemizde yüzde 0.6. Önceki çeyreğe göre yüzde 20 artış, bir önceki yıla göre ise yüzde 16 düşüş yaşanmış. Dünya ortalaması ise yüzde 11.





4Mbps üzeri genişbant internet kullanım oranları ise Güney Kore'de yüzde 86, Hollanda'da yüzde 82, İsviçre'de yüzde 81 şeklinde. Dünya ortalaması yüzde 41 iken, Türkiye yüzde 8 ile listenin sonuncusu durumunda.





Mobil bağlantı hızlarına bakıldığında ise Avusturya 7384Kbps ortalama hız ile dikkat çekiyor. En yüksek hız ise 27214Kbps civarında. Ukrayna ise 5485Kbps ortalama hız ve 18988Kbps en yüksek hız ile ikinci sırada. Türkiye'de ise 1813Kbps ortalama hız ve 9411Kbps en yüksek hız elde ediliyor.

http://www.akamai.com/dl/whitepapers/akamai_soti_q312.pdf?curl=/dl/whitepapers/akamai_soti_q312.pdf&solcheck=1&WT.mc_id=soti_Q312&