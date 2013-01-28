Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Araştırma : Türkiye siber saldırı trafiğinde beşinciliğe geriledi

6 yıl
775
1
10
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Araştırma : Türkiye siber saldırı trafiğinde beşinciliğe geriledi

Üç ayda bir internet bağlantıları ve bağlantı trafiği konusunda analizler yayınlayan Akamai, geçen yıl üçünü çeyreğe ait internet ve bağlantı trafiği ile ilgili raporunu yayınladı.

Raporda yer verilen başlıklardan ilki olan güvenlik başlığında Türkiye en çok siber saldırının gerçekleştiği ülkeler sıralamasında önceki çeyrek yüzde 7.3 olan oranını yüzde 4.3'e düşürmüş ve beşinci sıraya gerilemiş durumda. Siber saldırılarda en yüksek oran yüzde 33 ile Çin'de, yüzde 13 ile ABD'de bulunuyor. Önceki çeyreğe göre Çin ve ABD'de büyük bir yükseliş yaşanırken, İtalya, Türkiye, Romanya, Güney Kore, Brezilya, Hindistan gibi diğer ülkelerde bir düşüş sözkonusu.

Sunucu bazında en çok saldırı gerçekleşen Microsoft-DS sunucuları oldu. Telnet yüzde 7.6 ile ikinci sırada iken, Telnet sunucularına en yoğun siber saldırı Türkiye'den gerçekleşiyor. Telnet çok kullanıcılı bir bilgisayara internet üzerinden uzaktan erişim sağlamak için kullanılan bir protokol ve günümüzde kütüphane ve Telnet bazlı web hizmetleri için erişimde kullanılıyor.

Geçen yılın en önemli siber saldırısı ise Müslümanların Masumiyeti adlı sinema filmini protesto etmek için Ebabil Operasyonu adı verilen ve bankacılık işlemlerini devre dışı bırakmak için toplamda 65Gbps trafiğin yönlendirildiği saldırı oldu.

IPv4 adresleri bazlı internet benimsenme sayılarına göre ise toplamda 683.2 milyon adet adres sayısına erişildi. ABD 145 milyon IP adresi ile birinci iken, Çin 98 milyon IP adresi ile ikinci, Japonya 40 milyon IP adresi ile üçüncü sırada. Türkiye’de ise 9,682,770 IP adresi bulunuyor.

Dünyada ortalama internet bağlantı hızları ise Güney Kore'de 14.7Mbps, Japonya'da 10.5Mbps, Hong Kong'da 9Mbps, İsviçre'de 8.7Mbps şeklinde gerçekleşti. Dünya ortalaması ise 2.8Mbps şeklinde. Türkiye dünya ortalaması ile aynı hıza sahipken, listede 60. sırada. Avrupa kıtasında ise İsviçre 8.7Mbps ile kıta lideri iken, Türkiye ise 24. sırada yer alıyor. Raporda Hindistan'ın genişbant internet benimsenme oranının yüzde 1 seviyesinde olduğuna dikkat çekiliyor.

Ulaşılan en yüksek bağlantı hızı bakımından ise Hong Kong 54.1Mbps ile birinci, Güney Kore 48.8Mbps ile ikinci, Japonya 42.2Mbps ile üçüncü, Türkiye ise 19.2Mbps ile 44'üncü sırada yer alıyor. Avrupa'da ise Romanya 37.4Mbps ile birinci, Türkiye 22. sırada.

Bağlantı hızına göre birim fiyata baktığımızda teorik olarak Hong Kong'da 500Mbps internet bağlantısı 37.34$ iken, Tokyo'da 200Mbps internet bağlantısı 26.85$, Paris'te 100Mbps internet bağlantısı 34.37$, Berlin'de 100Mbps internet bağlantısı 24.37$ şeklinde gerçekleşiyor. 

10Mbps üzeri genişbant internet kullanım oranları Güney Kore'de yüzde 52, Japonya'da yüzde 38 iken ülkemizde yüzde 0.6. Önceki çeyreğe göre yüzde 20 artış, bir önceki yıla göre ise yüzde 16 düşüş yaşanmış. Dünya ortalaması ise yüzde 11.

4Mbps üzeri genişbant internet kullanım oranları ise Güney Kore'de yüzde 86, Hollanda'da yüzde 82, İsviçre'de yüzde 81 şeklinde. Dünya ortalaması yüzde 41 iken, Türkiye yüzde 8 ile listenin sonuncusu durumunda.

Mobil bağlantı hızlarına bakıldığında ise Avusturya 7384Kbps ortalama hız ile dikkat çekiyor. En yüksek hız ise 27214Kbps civarında. Ukrayna ise 5485Kbps ortalama hız ve 18988Kbps en yüksek hız ile ikinci sırada. Türkiye'de ise 1813Kbps ortalama hız ve 9411Kbps en yüksek hız elde ediliyor.

http://www.akamai.com/dl/whitepapers/akamai_soti_q312.pdf?curl=/dl/whitepapers/akamai_soti_q312.pdf&solcheck=1&WT.mc_id=soti_Q312& Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tahir40 6 yıl
1 yıldır Superonline Fiber kullanıyorum. Tabi Türkiye'de ayda 1000lira(!) ödeyip 1000Mbit internet de alsanız kotalı. Lakin ne olursa olsun TTnetten kurtulduğum için çok mutluyum. Sözde 8Mbit alıyorsun, internet 3Mbiti zor görüyor, 20 lira da alo demediğin telefona para ödedim yıllarca. internet Tekeli olarak sömürdüler yıllarca. Hala da ülkenin çoğunda ADLS'den başka seçenek yok. Adamlar devlete TT için ödedikleri parayı yılda alıyorlar Türk halkından, bi de utanmadan biraz düzgün hizmet yerine her yıl 1 milyar liradan fazla parayı reklama harcıyorlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 6 yıl
ilgili bakanın, türk telekomun, btknın alnına çakacaksın bu raporu...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
plutonus 6 yıl
dünyadaki ortalama internet hızı 5mbps civarında bir şey. 2 falan değil yani. düzeltmenizi talep ediyorum yoksa kaynak gösterin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Klitz 6 yıl
yc#1
Dr_UnknownTürkiye 19.2 MBps mı? Nerde abi öyle bi hız? Var da biz mı göremiyoruz anlamıyorum ki!
Fiber internet

ya git allahını seviyorsan :D toplasan 5bin evde anca fiber vardır....oda 5o gbtan sonra gene 3 mbite düşüyor zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kingarthasilker 6 yıl
ayda 60 lira para bayılıyoruz 50 gbtı geçtikmi 1 megabitle sınırlandırılıyoruz ulan ttnet reklamlara o kadar para bayılacağına altyapını güçlendir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 6 yıl
ulke olarak resmen yerlerde surunuyoruz..TTNET sagolsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 6 yıl
Dr_Unknown
Türkiye 19.2 MBps mı? Nerde abi öyle bi hız? Var da biz mı göremiyoruz anlamıyorum ki!

Fiber internet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enaz3posta 6 yıl
bari bunda birinci olsaydik arkadaş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dr_Unknown 6 yıl
Türkiye 19.2 MBps mı? Nerde abi öyle bi' hız? Var da biz mı göremiyoruz anlamıyorum ki!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 6 yıl
"Bağlantı hızına göre birim fiyata baktığımızda teorik olarak Hong Kong'da 500Mbps internet bağlantısı 37.34$ iken, Tokyo'da 200Mbps internet bağlantısı 26.85$, Paris'te 100Mbps internet bağlantısı 34.37$, Berlin'de 100Mbps internet bağlantısı 24.37$ şeklinde gerçekleşiyor."
Bunun üstüne söylencek söz yok.TTNet bize her şeyi açıklıyor.Tebrikler
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
775 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer, akamai ve uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung Galaxy Camera video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim