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Araştırmacılar DNA kullanarak bilgisayar hackledi

Uzmanların son yaptıkları çalışma ‘’Bu da olur mu?’’ dedirtecek cinsten. Uzmanlar DNA dizilimini kullanarak bir bilgisayarı ele geçirmeyi başardılar. Detaylar haberimizde:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Günümüzde bilim bazen ilginç olaylara sahne olabiliyor. Bunun son örneği de bilim adamlarının yaptığı çalışma olsa gerek. Araştırmacılar DNA dizilimini kullanarak bir bilgisayarı hacklemeyi başardı.

Washington Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Okulu’ndan Paul G Allen önderliğinde bir takım DNA dizilimini analiz eden bir bilgisayar programında buldukları açığı DNA dizilimine uyarlamışlar.
Ardından CRISPR tekniğini kullanarak bu sekansa sahip bir DNA elde eden uzmanlar bu sayede düzenlenen DNA dizilimini işleyen bilgisayarı ele geçirebilmişler. Bunun için ekip 176 nükleotitten oluşan bir dizilimi 0 ve 1’lere dönüştürmüş.
Bu örnek tabi normal hayatta gerçekleşmesi oldukça zor bir tablo. Zira araştırmacılara göre bir programdaki açığı bulup o açığı DNA dizilimi olarak kodlamak ve bu şekilde bir siber saldırı gerçekleştirmek bir hayli zahmetli. O açıdan bu tür bir saldırının gerçekleşmesi ihtimalinin çok düşük olduğu belirtilmiş.

DNA'da veri depolama

Üstelik çalışma DNA’nın kodlanabilme ve veri depolama özelliğini gösteren ilk çalışma da değil. Geride bıraktığımız temmuz ayında da araştırmacılar bir GIF dosyasını canlı bir hücrenin DNA’sına kodlamayı başarabilmişlerdi. Bu GIF'e organik GIF adı verilmişti.

Yine bu yılın Mart ayında New York Genome Center’daki uzmanlar bir Zip dosyasını DNA’da depolayabilmişti. Kim bilir belki bir gün geleneksel depolama çözümlerinin yerini alacak bir teknikten bahsediyor olabiliriz şu an. İlerleyen günlerde gelişmeleri hep birlikte takip ediyor olacağız.

http://www.alphr.com/science/1006584/malware-hack-dna-security Yorum Yaz
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
Halbuki onun yerine organik hoşaf formüllerini ele geçirselerdi ya :D
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Nuverti 2 yıl
Dna destekli pc ler ile cok daha gelismis yapay zekalar uretilebilecek.
Ozellikle hormon enzinmeleri ile geclendirilmis bir sistemin var olmasi. Kendi zekasi ve isteklerinin olmasi buyuk felaketlerin veya bir devrimin baslangici olur diye dusunuyorum.
Dna veya insan zihnin calisma biciminin kac cekirlekli bir islemci ile yapilacagini hesaba kattigimizda o islemcileri temin etmek yerine direk dna destekli bir tabanlama ile bunu yapmak.
Yani insan zihnini %100 sekilde kullanilacak bir makine uretmek öngorulemez sonuclari beraberinde getirecektir.
Bunlarla alakali bilim kurgu filmler var. Kendi zihnini sanal ortama altarip her turlu sistemi sadece saniyeler icinde ele geciren sanallamis insan zekalari mevcut.
İnaniyorum ki cok yakin bir gelecekte bunlara tanik olacagiz.
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DH Misafiri 2 yıl
Bu sitedeki haber yorumlarının değişmesi daha radikal kararlar alınması şart artık, 15 yaş ortalamasındaki insanlar iyice tadını kaçırmaya başladı, olur olmaz alakalı alakasız her konuda bir ideolojik laf atma çabası kavga, dövüş, patırtı. Sıktınız artık her şeyin yeri zamanı vardır böyle alakasız mevzulara alakasız yorumlar yaparak neyi elde ettiğinizi zannediyorsunuz ki? Haber hakkında yorum yapmaya kapasiteniz bilgi birikiminiz yetmiyorsa gidin konu dışında csb hikayeler uydurun falan niye zorunlu hissediyorsunuz kendinizi yorum yapmaya
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DH Misafiri 2 yıl
BİZ kuran okuyan erikle ülkelerin nükleer füze kodlarını ele geçiririz o da bir şey mi. DNA neymişte Amerika'nın uydurduğu bir şey olsa gerek.
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Omisis046 2 yıl
İlginç ama bu bilimsel bir gelişme ya da buluş değil. Sql injection benzeri yöntemlerle herhangi bir konuda işlem yapan programları hacklemek mümkündür. İnsanı hayrete düşüren şeyler yapabiliyorlar. Mesela adamın teki plaka okuyan MOBESE bilgisayarlarını hacklemiş. Sanırım ceza yememek için

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V4LKyR 2 yıl
Diğer ülkeler şu ORGANİK HOŞAF projesinin potansiyelini farkedemediler bence bizim en büyük şansımız bu.
ORGANİK HOŞAF projesinin sırları ile ülkemizi kalkındıracağız!
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SEO-Uzmanı 2 yıl
hiç bir şey anlamadım.
veya siz anlatamadınız !
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mavizaman 2 yıl
vay anasını sayın seyirciler.
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firat_kilic 2 yıl
Kafam ağrıyor kafamda 300tb. bilgi var diyen bir keanu reeves filmi vardı. Buarada herkes şuanda kodlanıyor veri depolanıyor fakat uyur-gezerler farkında değil... path of neo hesabı...
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sniper23 2 yıl
Artık DNA için Blockchain kullanma vakti geldi.
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Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl
Hoşafla ne alıp veremediğin var senin yahu.
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