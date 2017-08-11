Araştırmacılar DNA kullanarak bilgisayar hackledi

Günümüzde bilim bazen ilginç olaylara sahne olabiliyor. Bunun son örneği de bilim adamlarının yaptığı çalışma olsa gerek. Araştırmacılar DNA dizilimini kullanarak bir bilgisayarı hacklemeyi başardı.

DNA'da veri depolama

Yine bu yılın Mart ayında New York Genome Center’daki uzmanlar bir Zip dosyasını DNA’da depolayabilmişti. Kim bilir belki bir gün geleneksel depolama çözümlerinin yerini alacak bir teknikten bahsediyor olabiliriz şu an. İlerleyen günlerde gelişmeleri hep birlikte takip ediyor olacağız.

http://www.alphr.com/science/1006584/malware-hack-dna-security

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Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Okulu’ndanönderliğinde bir takım DNA dizilimini analiz eden bir bilgisayar programında buldukları açığıdizilimine uyarlamışlar.Ardındantekniğini kullanarak bu sekansa sahip birelde eden uzmanlar bu sayede düzenlenen DNA dizilimini işleyen bilgisayarı. Bunun için ekipoluşan bir dizilimi 0 ve 1’lere dönüştürmüş.Bu örnek tabi normal hayatta gerçekleşmesi oldukça zor bir tablo. Zira araştırmacılara göre bir programdaki açığı bulup o açığı DNA dizilimi olarak kodlamak ve bu şekilde birgerçekleştirmek bir hayli zahmetli. O açıdan bu tür bir saldırının gerçekleşmesi ihtimalinin çok düşük olduğu belirtilmiş.Üstelik çalışma DNA’nınveözelliğini gösteren ilk çalışma da değil. Geride bıraktığımız temmuz ayında da araştırmacılar bircanlı bir hücrenin DNA’sına kodlamayı başarabilmişlerdi. Bu GIF'eadı verilmişti.