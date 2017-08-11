Araştırmacılar DNA kullanarak bilgisayar hackledi

Günümüzde bilim bazen ilginç olaylara sahne olabiliyor. Bunun son örneği de bilim adamlarının yaptığı çalışma olsa gerek. Araştırmacılar DNA dizilimini kullanarak bir bilgisayarı hacklemeyi başardı.
Washington Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Okulu’ndan Paul G Allen önderliğinde bir takım DNA dizilimini analiz eden bir bilgisayar programında buldukları açığı DNA dizilimine uyarlamışlar.
Üstelik çalışma DNA’nın kodlanabilme ve veri depolama özelliğini gösteren ilk çalışma da değil. Geride bıraktığımız temmuz ayında da araştırmacılar bir GIF dosyasını canlı bir hücrenin DNA’sına kodlamayı başarabilmişlerdi. Bu GIF'e organik GIF adı verilmişti.
DNA'da veri depolama
Yine bu yılın Mart ayında New York Genome Center’daki uzmanlar bir Zip dosyasını DNA’da depolayabilmişti. Kim bilir belki bir gün geleneksel depolama çözümlerinin yerini alacak bir teknikten bahsediyor olabiliriz şu an. İlerleyen günlerde gelişmeleri hep birlikte takip ediyor olacağız.
http://www.alphr.com/science/1006584/malware-hack-dna-security Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ozellikle hormon enzinmeleri ile geclendirilmis bir sistemin var olmasi. Kendi zekasi ve isteklerinin olmasi buyuk felaketlerin veya bir devrimin baslangici olur diye dusunuyorum.
Dna veya insan zihnin calisma biciminin kac cekirlekli bir islemci ile yapilacagini hesaba kattigimizda o islemcileri temin etmek yerine direk dna destekli bir tabanlama ile bunu yapmak.
Yani insan zihnini %100 sekilde kullanilacak bir makine uretmek öngorulemez sonuclari beraberinde getirecektir.
Bunlarla alakali bilim kurgu filmler var. Kendi zihnini sanal ortama altarip her turlu sistemi sadece saniyeler icinde ele geciren sanallamis insan zekalari mevcut.
İnaniyorum ki cok yakin bir gelecekte bunlara tanik olacagiz.
ORGANİK HOŞAF projesinin sırları ile ülkemizi kalkındıracağız!
veya siz anlatamadınız !
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