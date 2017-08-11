İlk iPhone’da bulunan açık bazı yeni otomobillerde devam ediyor

Apple’ın ürettiği ilk iPhone modelinde zamanında bulunan açık cihazın sahip olduğu radyo yongası olan Infineon çipinden kaynaklanıyordu. Çözümdeki açık nedeniyle tüm iPhone cihazları dışarıdan kontrole açık hale gelmişti. Yıllar sonra yine aynı çip kaynaklı sorunlar açığa çıktı, ama bu sefer otomobillerde.

Gelen bilgilere göre Infineon’un aynı yongası kullanılmasından dolayı 2011 ile 2015 arasında çıkmış olan Nissan modelleri ile BMW ve Ford araçlarında da aynı açık bulunuyor. McAfee araştırmacılarından Mickey Shkatov, Jesse Michael ve Oleksandr Bazhaniuk üreticileri bu yonganın açığı kullanılarak araçlara zararlı yazılım yüklenebileceği yönünde uyardı. Zira bu sayede araçların uzaktan kontrolü mümkün oluyor.

Intel ve Nissan sorunu çözmüştü

Her ne kadar otomobiller kötü amaçlı kişilerin hedefinde çok fazla yer almasa da böyle bir açığın bulunması riskli bi durum. Bir diğer sıkıntı da bu tür durumlarda gerekli yamalar yayınlansa bile tüketicilerin bunlara ulaşması ve uygulaması oldukça zor hatta çoğu durumda yapılan güncelleştirmelerden tüketicinin haberi bile olmayabiliyor.

7 yıl önce yamanan açık halen devam edebilir mi?

Örneğin 2014 yılında Lior Oppenheim ve Shahar Tal adındaki iki araştırmacı eski sürüm yazılımlar kullanılan bazı routerlarda cihazın güvenliğini by-pass edilebilmesini sağlayan önemli bir açık bulmuşlardı. Buraya kadar her şey güzel ancak yonganın üreticisi gerekli yamayı 7 yıl önce yayınlamasına rağmen açığa sahip yazılım yine de üreticiler tarafından kullanılmaya devam edilmişti.

Sorumlu kim?

Dolayısıyla iş günün sonunda biz tüketicilere düşüyor ne yazık ki. Tabi tüketiciler ne kadar takip etseler dahi bazı imkansızlıklardan ötürü bu yamaları uygulamaları da mümkün olmayabilir ki bu da bir diğer sorun olarak karşımıza çıkmakta.

https://www.engadget.com/2017/08/08/modern-cars-with-old-vulnerabilities/

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Aslındayılında Infineon’un Intel tarafından satın alınmasının ardındanvebirlitke çalışarak açığı kapatmayı başarmışlardı.vedaiçin gereklialarak söz konusu otomobillerine uygulamıştı. Buna karşın bir çok araç bu güncelleştirmeyiSon olarak böyle bir durumda sizceolabilir? çipin üreticisi mi, cihazı üreten firma mı yoksa tüketici mi? Ne yazık ki bu tür durumlarda üreticiler ürettiği cihazların güvenlik yamaları gibikonuları pek