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İlk iPhone’da bulunan açık bazı yeni otomobillerde devam ediyor

Yıllar önce ilk iPhone modelinde bulunan bir açık hali hazırdaki yeni araçlarda halen varlığını sürdürüyor. Peki, bu durumun suçlusu kim? Detaylar haberimizde:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Metehan Göktaş
Yazar
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Apple’ın ürettiği ilk iPhone modelinde zamanında bulunan açık cihazın sahip olduğu radyo yongası olan Infineon çipinden kaynaklanıyordu. Çözümdeki açık nedeniyle tüm iPhone cihazları dışarıdan kontrole açık hale gelmişti. Yıllar sonra yine aynı çip kaynaklı sorunlar açığa çıktı, ama bu sefer otomobillerde.

Gelen bilgilere göre Infineon’un aynı yongası kullanılmasından dolayı 2011 ile 2015 arasında çıkmış olan Nissan modelleri ile BMW ve Ford araçlarında da aynı açık bulunuyor. McAfee araştırmacılarından Mickey Shkatov, Jesse Michael ve Oleksandr Bazhaniuk üreticileri bu yonganın açığı kullanılarak araçlara zararlı yazılım yüklenebileceği yönünde uyardı. Zira bu sayede araçların uzaktan kontrolü mümkün oluyor.

Intel ve Nissan sorunu çözmüştü

Aslında 2011 yılında Infineon’un Intel tarafından satın alınmasının ardından Nissan ve Intel birlitke çalışarak açığı kapatmayı başarmışlardı. BMW ve Ford da açığın kapanması için gerekli güncelleştirmeyi alarak söz konusu otomobillerine uygulamıştı. Buna karşın bir çok araç bu güncelleştirmeyi alamadı.
Her ne kadar otomobiller kötü amaçlı kişilerin hedefinde çok fazla yer almasa da böyle bir açığın bulunması riskli bi durum. Bir diğer sıkıntı da bu tür durumlarda gerekli yamalar yayınlansa bile tüketicilerin bunlara ulaşması ve uygulaması oldukça zor hatta çoğu durumda yapılan güncelleştirmelerden tüketicinin haberi bile olmayabiliyor.

7 yıl önce yamanan açık halen devam edebilir mi? 

Örneğin 2014 yılında Lior Oppenheim ve Shahar Tal adındaki iki araştırmacı eski sürüm yazılımlar kullanılan bazı routerlarda cihazın güvenliğini by-pass edilebilmesini sağlayan önemli bir açık bulmuşlardı. Buraya kadar her şey güzel ancak yonganın üreticisi gerekli yamayı 7 yıl önce yayınlamasına rağmen açığa sahip yazılım yine de üreticiler tarafından kullanılmaya devam edilmişti.

Sorumlu kim? 

Son olarak böyle bir durumda sizce kim suçlu olabilir? çipin üreticisi mi, cihazı üreten firma mı yoksa tüketici mi? Ne yazık ki bu tür durumlarda üreticiler ürettiği cihazların güvenlik yamaları gibi takip edilmesi gereken konuları pek önemsemeyebiliyorlar.
Dolayısıyla iş günün sonunda biz tüketicilere düşüyor ne yazık ki. Tabi tüketiciler ne kadar takip etseler dahi bazı imkansızlıklardan ötürü bu yamaları uygulamaları da mümkün olmayabilir ki bu da bir diğer sorun olarak karşımıza çıkmakta.

https://www.engadget.com/2017/08/08/modern-cars-with-old-vulnerabilities/ Yorum Yaz
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