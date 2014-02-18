Araştırmacılar çimden enerjisini alan çim biçme makinesi icat etti





Çalışırken enerji gerektiren cihazlar için devamlı bir kaynak bulmak araştırmacıların uzun yıllardır üzerinde çalıştığı bir konu. George Mason Üniversitesi ise bu konuya çim biçme makinesi alanında bir çözüm buldu.





Üniversite ve iş dünyası tarafından yapılan bir projede kestiği çimlerden kendi enerjisini üretebilen bir çim biçme makinesi geliştirildi.





EcoMow adındaki makine, kestiği çimleri ve küçük odun parçalarını işleyerek sıcak hava ile kurutuyor ve yakıt haline dönüştürüyor. Kullanmadığı yığınları ise daha sonra ısıtma gibi işlemlerde kullanılacak bir yumak haline getiriyor.





EcoMow'un yetenekleri bununla da sınırlı değil. Google Haritalar veya kullanıcı tarafından oluşturulan harita üzerinden makinenin izleyeceği güzergahı belirleyerek kalanını entegre bilgisayarın halletmesini sağlayabiliyorsunuz.





Proje, çim biçme konusunda hem yakıt hem de beden gücü tasarrufu sağlayarak maliyeti azaltma amacını taşıyor. Proje başarıya ulaşırsa hali hazırdaki çim biçme makinelerine de uygulanabilecek.

http://www.ecomowtech.com/index.html