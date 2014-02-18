Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Araştırmacılar çimden enerjisini alan çim biçme makinesi icat etti

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,1b
1
17
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Araştırmacılar çimden enerjisini alan çim biçme makinesi icat etti

Çalışırken enerji gerektiren cihazlar için devamlı bir kaynak bulmak araştırmacıların uzun yıllardır üzerinde çalıştığı bir konu. George Mason Üniversitesi ise bu konuya çim biçme makinesi alanında bir çözüm buldu.

Üniversite ve iş dünyası tarafından yapılan bir projede kestiği çimlerden kendi enerjisini üretebilen bir çim biçme makinesi geliştirildi.

EcoMow adındaki makine, kestiği çimleri ve küçük odun parçalarını işleyerek sıcak hava ile kurutuyor ve yakıt haline dönüştürüyor. Kullanmadığı yığınları ise daha sonra ısıtma gibi işlemlerde kullanılacak bir yumak haline getiriyor. 

EcoMow'un yetenekleri bununla da sınırlı değil. Google Haritalar veya kullanıcı tarafından oluşturulan harita üzerinden makinenin izleyeceği güzergahı belirleyerek kalanını entegre bilgisayarın halletmesini sağlayabiliyorsunuz.

Proje, çim biçme konusunda hem yakıt hem de beden gücü tasarrufu sağlayarak maliyeti azaltma amacını taşıyor. Proje başarıya ulaşırsa hali hazırdaki çim biçme makinelerine de uygulanabilecek. 

http://www.ecomowtech.com/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tenghis 5 yıl en beğenilen
Mekanik inek. Çim yiyor, tezek çıkarıyor.
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuexSeeL 5 yıl
Hey maşallah 10 parmağında 10 marifet.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xaimwadi 5 yıl
Biz teknolojik olarak kaç yüzyıl gerideyiz acaba merak ediyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carter 5 yıl
Yaz kış kullan bunu, yazın çim biçersin kışın ısınırsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarthLuca 5 yıl
Sırf kendi kendine bitçin yeter valla, isterse ben ona kurşunsuz süper bile veririm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
Atari salonlarında oynadiğım punisher geldi aklıma :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Neyinkafasi 5 yıl
Görsel yanıltıcı.duman nerde? Yeşil yakıyor çıkacak duman fazla olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tenghis 5 yıl en beğenilen
Mekanik inek. Çim yiyor, tezek çıkarıyor.
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Innovative 5 yıl
Çok iyi düşünülmüş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 5 yıl
Adamlar yapmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
icais 5 yıl
Kurtuldum cimleri bicmekten :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugurcankorkmaz 5 yıl
Punisher logosuyla çok uyumlu olmuş. Değişik ve faydalı bir icat.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asia_asia 5 yıl
kara şimşek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8074 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl EVOBT RS6 "13MP arka, 8MP ön Kamera, Full HD Ekran" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim