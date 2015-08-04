Araştırmacılar, drone'lar için böceklerden ilham alan göz geliştirdi

İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan Federal Teknik Üniversitesi ya da kısa adıyla EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne), insansız hava araçları ya da drone'lar için çalışmalarına devam ediyor. Bu sefer karşımıza çıkan sistem ise diğer birçok araştırmada da olduğu gibi canlılardan ilham alıyor.

Böceklerin gözleri yakından bakıldığı zaman piksellerden oluşuyormuş gibi görünüyor. İlginç gözleriyle ortamı çok yüksek çözünürlükte göremeyen ancak oldukça hassas şekilde objeler üzerindeki ışık yansımasını algılayabilen böcekler, bu sayede yüksek hızlarda dahi rahatlıka uçabiliyor ya da hareket edebiliyorlar. EPFL'in ufak boyutlu gözetleme drone'ları için geliştirdiği kamera sistemi de tam bu şekilde çalışma gösteriyor.

Yaklaşık 2 miligram ağırlığı ve 2 iki kübik milimetre boyutuyla oldukça küçük hazırlanan kamera ya da diğer bir deyişle yapay göz birimi, üçgen şekilde düzenlenmiş üç adet fotodedektör üzerine yerleştirilen lenslerle çalışıyor ve ortamda bulunan objelerin fotodedektörler üzerinde görünmesine bağlı olarak hız ile konum belirleme gerçekleştirilebiliyor. Örnek vermek gerekirse standart bir sinekten tam üç kat daha hızlı hareket algılaması gerçekleştirebilen sistem, hem iç hem de dış mekanda düşük ışık koşullarında dahi aktif olarak çalışabiliyor.

Son yıllarında üzerinde en çok çalışılan teknolojik gelişmelerinden drone'lar, bu ve benzeri teknolojiler sayesinde kendi başına hareket edebilme noktasında büyük bir ilerleme katediyor. Araştırma ekibinin ayrıca "vision tape" adını verdiği üzerinde bahsi geçen yapay gözlerin yer aldığı bir şerit birimi de bulunuyor. Bu ürün kavisli gövdeye sahip diğer robot, endüstriyel makine ve hatta mobilya ile kıyafetlere dahi görüş imkanı verebiliyor.

http://www.engadget.com/2015/08/04/multifaceted-insect-eyes-for-uavs/