Araştırmacılar entegre edildiği böcekten enerji elde eden sensörler geliştiriyor





Teknoloji dünyasında çok küçük boyutlarda robotlar üreterek farklı amaçlarda kullanmaya yönelik çalışmalar yanında böceklere sensör entegre ederek yine benzer amaçlarla kullanmanın yolları aranıyor.





Bu çalışmalarda uzun süreli enerji sağlamak oldukça önem taşıyor. Daha önce batarya destekli kontrol üniteleri ile böcekleri sensör gibi kullanan araştırmacılar, bu kez enerji kaynağını sınırsız hale getirecek yeni bir yol buldu.





Yeni batarya teknolojisinde böceğin vücudunun üst kısmına enerji üretim plakası yerleştiriliyor ve dolaşım sistemine erişecek bir iğne sokuluyor.Bu dolaşım içerisindeki şeker türevinden ise enerji elde ediliyor. Deneylerde plakanın bir hamamböceğinden 50.2 mikrowatt enerji ürettiği görülmüş.





Bu sayede böcekler uzun süre sensör olarak kullanılabilecek ve enerji sağlanması konusunda kaygı duyulmayacak. Ayrıca farklı bileşenlerin de bu şekilde enerji üretmesi sağlanabilecek. Yeni enerji üretim yöntemi üzerinde çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20140130/331120/