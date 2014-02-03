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Araştırmacılar entegre edildiği böcekten enerji elde eden sensörler geliştiriyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırmacılar entegre edildiği böcekten enerji elde eden sensörler geliştiriyor

Teknoloji dünyasında çok küçük boyutlarda robotlar üreterek farklı amaçlarda kullanmaya yönelik çalışmalar yanında böceklere sensör entegre ederek yine benzer amaçlarla kullanmanın yolları aranıyor. 

Bu çalışmalarda uzun süreli enerji sağlamak oldukça önem taşıyor. Daha önce batarya destekli kontrol üniteleri ile böcekleri sensör gibi kullanan araştırmacılar, bu kez enerji kaynağını sınırsız hale getirecek yeni bir yol buldu.

Yeni batarya teknolojisinde böceğin vücudunun üst kısmına enerji üretim plakası yerleştiriliyor ve dolaşım sistemine erişecek bir iğne sokuluyor.Bu dolaşım içerisindeki şeker türevinden ise enerji elde ediliyor. Deneylerde plakanın bir hamamböceğinden 50.2 mikrowatt enerji ürettiği görülmüş.

Bu sayede böcekler uzun süre sensör olarak kullanılabilecek ve enerji sağlanması konusunda kaygı duyulmayacak. Ayrıca farklı bileşenlerin de bu şekilde enerji üretmesi sağlanabilecek. Yeni enerji üretim yöntemi üzerinde çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20140130/331120/ Yorum Yaz
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ozankardes 5 yıl en beğenilen
İnsan dünyanın virüsü resmen. Bozmadığı değiştirmediği hiç birşey kalmadı.
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pCkOpAtuS 5 yıl
Ahan matrix gerçek olacak :)
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fuckulteli 5 yıl
Böceğin bünyesindeki şekerden enerji elde edilmesi durumunda böceğin daha fazla yiyeceğe ihtiyacı olmaz mı yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için
1 Yanıt Yanıtla +4
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tropik17 5 yıl
Umarım o böcekler bizim evde yaşamaz.
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DH Misafiri 5 yıl
bizede taksınlar artıkda su sarj aletinden kurtulsak..
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OverClocK1ng 5 yıl
50.2 mikrowatt mı?
Böceğe şeker yedirirsek peki?
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ssbrutality 5 yıl
Güneş Gibi Sonsuz ve Zahmetsiz Bir Enerji Varken Bütün Bunlar Niye?
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fuckulteli 5 yıl
Böceğin bünyesindeki şekerden enerji elde edilmesi durumunda böceğin daha fazla yiyeceğe ihtiyacı olmaz mı yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için
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Jacobıan 5 yıl
kaşıntı tuttu ben o elektriği kullanmam

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ozankardes 5 yıl en beğenilen
İnsan dünyanın virüsü resmen. Bozmadığı değiştirmediği hiç birşey kalmadı.
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Ryso 5 yıl
Hamamböceklerini sevmem fakat rahatsızlık duydum, bir nevi canlılara işkence çektiriyoruz
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oray 5 yıl
böcekten enerji üretmek yerine, hayvanlardan veya insanlardan üretsek çok daha fazla enerji çıkmaz mı :)
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suluuguru 5 yıl
Dünyada kaç hamamböceği var?
Hepsine takarsak enerji işini hallettik demektir.
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JiggySaw 5 yıl
Artık insanlar gerçek böceklerle dinlenebilecek yani :)
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pCkOpAtuS 5 yıl
Ahan matrix gerçek olacak :)
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